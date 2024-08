Spatzle do Rancho Lemke: um prato alemão que vale a viagem a Pomerode – SC (Spatzle: macarrão com parmesão cremoso e linguiça Blumenau (Foto: Thiago Paes @paespelomundo) )

Esqueça os pratos gourmetizados dos menus degustações pelo mundo. Entregue-se aos sabores e recheios que enchem a boca nos cardápios mais típicos de uma região. Mesas fartas e grandes histórias. Em Pomerode, Santa Catarina, uma casa de imigrantes alemães construída em 1875, serve uma massa feita com ovos, farinha e sal, acompanhada de queijo cremoso e linguiça Blumenau que vale a viagem.

Pomerode é um verdadeiro festival gastronômico. Terra de índios carijós, que no século XIX foi povoada por imigrantes alemães, que desde então se dedicaram à produção de arroz, batata, fumo, mandioca, feijão e à criação de animais. Hoje, centro industrial e gastronômico da região, Pomerode tem fábricas de cristais, de produtos alimentícios como as linguiças da Olho Embutidos, ou ainda os premiados chocolates da Nugali, dividindo turistas entre propriedades rurais, restaurantes de comida boa e muito gostosa.

Torresmo de petisco (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Tradições à mesa

Esse papo de hoje é uma saudação à generosidade dos comerciantes locais que abrem as portas de suas casas (muitos deles continuam morando na mesma propriedade) para receber turistas com tradições à mesa. O Rancho Lemke é daqueles lugares que vai te ganhando aos poucos. Na Rota Enxaimel, lugar com a maior concentração fora da Europa de casas construídas com a técnica que dá nome à rota, escolhida como uma das mais lindas vilas turísticas do mundo, o Rancho Lemke serve de Spatzle a torresmos. Um momento gastronômico que mudou nossa viagem.

Isso porque eu já tinha provado o prato alemão em outras viagens pelo mundo, mas sinceramente não tinha achado nada demais, nada surpreendente. Um macarrão em pequenos cortes, servido com diferentes molhos, o tradicional é na manteiga. No Lemke, tudo mudou. O Spatzle é servido numa combinação cremosa de queijo parmesão e linguiça Blumenau. O queijo da Vermont, um Creme de Parmesão Kraeuterkaese (pronuncia-se “Cróitakêse”) produzido desde 1948, sempre com a mesma receita e os mesmos ingredientes, com a linguiça Blumenau fresquinha, ali mesmo da região.

Marreco e einsben entre outros pratos alemães (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Spatzle com Torresmo

O prato simples de nobres ingredientes faz parte do cardápio do Rancho Lemke, que se tornou ponto de encontro de locais e turistas que vêm para saborear as delicias servidas com sotaque alemão num bufê ou prato a prato, no cardápio. A minha dica é acompanhar uma porção (ou mais de uma) de spatzle com uma de torresmo, ou de einsbein – o tradicional joelho de porco. E quem sabe uma cerveja alemã.

Tão bom quanto conhecer o mundo, é saber que o mundo se encontra no Brasil. Esse país que generosamente sempre acolheu imigrantes, que prospera por séculos, mesmo diante das adversidades (e atrocidades) históricas que já vivemos, é também um lugar de diversidade, de miscigenação cultural, culinária. Um macarrão, um creme de queijo e linguiças soltinhas contam histórias de famílias, de pessoas, de modos de fazer, como Pomerode tem o orgulho de manter, de servir.

Rancho Lemke na Rota Enxaimel (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Foi um prazer conhecer Pomerode por meio de seus sabores. Turismo é cultura, é história, é comida. O Rancho Lemke é daqueles lugares simples que merecem capa de jornal. Não é uma descoberta de um curioso por boa comida, mas com certeza é um lugar que precisa ser visitado por quem aprecia um bom prato. Vale cada mordida essa cremosidade. Bravo!

