Cláudia krauspenhar: a chef que deseja levar os insumos paranaense para o mundo (Chef Rafa Costa e Silva e Cláudia Krauspenhar em jantar collab no KSA restaurante em Curitiba (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Ser destaque da gastronomia brasileira fora dos grandes centros urbanos é um desafio. São Paulo tem uma efervescência gastronômica que se retroalimenta, Rio de Janeiro tem uma autenticidade natural na relação do carioca com o melhor da culinária. Fora do eixo Rio-SP ainda é um obstáculo oferecer algo além do “confort food”, aquele comida gostosa, farta e confortável como um risoto com mignon. Mas chefs como Leo Paixão, de Belo Horizonte; Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, de Salvador; Manu Buffara e Cláudia Krauspenhar, de Curitiba, além de muitos outros, têm conquistado espaço e notoriedade mundial.

O primeiro legado do destaque de um chef em nível nacional e/ou internacional é atrair turistas para aquela cidade onde mantém seu restaurante. É uma equação bem simples de explicar: quer atrair mais turistas de qualidade para sua cidade, invista na gastronomia local, prestigie o nome de chefs que fazem um trabalho de resgate de ingredientes regionais, trabalha com produtores, reconhece o valor dos produtos de identificação geográfica e servem boa comida.

Belo Horizonte e INHAC

Instituto INHAC, Escola social de gastronomia, assinada pelo chef @leonardopaixao (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Longe dos estereótipos da comida mineira, a participação do chef Leo Paixão no programa Chef do Sabor, mostrou ao Brasil que em Belo Horizonte a gastronomia tinha muito mais a oferecer, além dos diversos projetos interligados à cozinha. O Instituto INHAC é um desses que vão além dos restaurantes, promovendo capacitação, vencendo desigualdades.

Quando o nome da chef Manu Buffara surgiu em 2022 como a melhor chef mulher da América Latina na premiação dos 50 melhores (The World’s 50 Best) os olhos do mundo se voltaram ao restaurante Manu, em Curitiba, e aos projetos que a chef mantém, como o Instituto, o “Alimenta Curitiba”, e muitas outras ações que a levam a assinar menus pelo mundo.

De Salvador para o Mundo

Chef Felipe Silva recebe em Florianópolis Fabrício Lemos, Lisiane Arouca e Fabio Espinosa para jantar collab (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Numa recente lista da revista TIME, o nome de Fabrício Lemos e Lisiane Arouca brilharam juntamente com seu restaurante Origem entre os melhores lugares para conhecer no mundo. Os únicos brasileiros na Lista. Isso sem falar em diversos prêmios anteriores. E ainda poderia trazer aqui o nome de chefs como Felipe Silva, de Florianópolis; Thiago Castanho, de Belém; entre muitos outros.

Pescado com farofa e banana da terra (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Menu estrelado com Rafa Costa e Silva

Aberto há 5 anos numa das esquinas mais charmosas de Curitiba, o restaurante KSA nasceu com a assinatura de uma chef guerreira, disposta a furar todas as bolhas, não para conquistar prêmios, mas para levar as ostras de Guaratuba e as receitas paranaenses, como o barreado, para as melhores mesas. A Chef Cláudia Krauspenhar participou do programa Mestre do Sabor e vem ganhando prêmios regionais como o BomGourmet que reconhecem o trabalho incansável daquela que com maestria reconhece o valor dos insumos locais.

Ostras do litoral paranaense e catarinense (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Nessa comemoração, o KSA restaurante vem fazendo jantares com convidados especiais que fazem parte da trajetória que a chef vem construindo na gastronomia nacional, como o Chef Rafa Costa e Silva. O “jantar collab” apresentou um menu espetacular do começo ao fim. De pupunha com espuma de coco – para mim um dos pratos mais simples e incríveis que provei nos últimos tempos, a também colar de peixe, uma interessante fatia de pescado que realmente surpreende por não ser um corte convencional.

Restaurante Ksa (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Entre bananas, barreado e ostras

Até dezembro de 2024, a chef Claudia Krauspenhar promete novos jantares colaborativos com chefs renomados ao mesmo tempo que participa de projetos na Austrália; no Espírito Santo; no litoral de Santa Catarina; em Santos, São Paulo. A chef não para de viajar, de conhecer, de viver outras experiências e no retorno está sempre acrescentando mais e mais produtos locais, num verdadeiro olhar para dentro.

Reconhecer a gastronomia local é abraçar as raízes de uma cultura, é dar voz aos sabores que contam histórias de gerações, temperadas com o calor da terra e o amor de quem nela trabalha. A chef Cláudia tem a magia de elevar o comum ao extraordinário. Quando valorizamos o que é nosso, fazemos o simples brilhar com a sofisticação que só a autenticidade pode oferecer. Esse é apenas o meu olhar para uma trajetória que vislumbro cada vez mais brilhante. Ainda vamos ouvir muito falar da Chef Krauspenhar. Adorei as ostras, a incrível burrata com morangos, a farofa de banana, o croquete de barreado, sem medo da comida confortável e muita vontade de ir além. Bravo!

