Festivais, circuitos, movimentos, estrelas, prêmios: o que está acontecendo com a gastronomia brasileira? (Raízes Germânicas foi o tema do Festival Gastronômico de Pomerode/SC (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

As empresas querem estar onde as pessoas estão. Foi com essa máxima que as marcas entraram firmemente com seus perfis nas redes sociais, afinal é nas redes que as pessoas estão interagindo, espiando o que o outro está fazendo, para onde está indo, o que está comendo. Essa curadoria espontânea dos amigos das redes tem feito surgir o nome de festivais, circuitos, movimentos, prêmios que revelam diferentes nomes da gastronomia local. Embora não seja uma novidade, parece que a era dos festivais gastronômicos (e regionais) está só começando.

É preciso um pouco de perspicácia e de foco no que busca para entender o que revela cada prêmio. Os 100 melhores do Brasil, melhor restaurante do sul, melhores sorveterias da cidade, chef revelação, trabalhos sustentáveis, circuito café com pão, pão com bolinho e por aí vai. Fato é que todo esse movimento de associações e empresas da área está mudando a cara da gastronomia brasileira, revelando nomes, espaços, modos de fazer.

Abrasel/PR lança circuito pelas cafeterias da cidade (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

LEIA TAMBÉM: Locro: o prato andino que te leva por uma viagem pela América Latina

Prêmios pelo Brasil

Em Curitiba, por exemplo, tem surgido uma infinidade de festivais, circuitos, prêmios. Desde “pão com bolinho” – uma tradição dos botecos da cidade, seguido por “circuito café com pão”, “festival do pastel”, “carne de onça”, até prêmios mais tradicionais como o Festival BomGourmet, com uma seleção diversa de categorias que vão da região metropolitana ao interior do estado, passando pelos melhores restaurantes da cidade, chefs, tem crescido. O sucesso no Paraná levou o Festival BomGourmet a Florianópolis, o que pretende agitar a gastronomia local.

Festival Bomgourmet vai de Curitiba a Florianópolis (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Em Pomerode, Santa Catarina, o Festival Gastronômico da cidade completou mais de uma década e continua a atrair locais e turistas para uma das regiões mais interessantes do Vale Europeu. A cultura alemã enraizada na cidade destaca uma culinária de imigração interessante e a certeza de que o evento é sempre um sucesso de público e de empreendedorismo.

Há décadas festival gastronômico de Pomerode atrai turistas para o Vale europeu em SC (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

De Prazeres a Michelin

Em Tiradentes, o Festival Arte e Cultura pedia por mais turistas neste que é o ano da comida mineira. Chefs como Fernanda Fonseca, turismóloga e especialista em turismo gastronômico levaram um pouco da sua experiência para o evento que já entrou no calendário da cidade. É a democratização da gastronomia que vai contando novas histórias no turismo.

Em São Paulo, prêmios como o Prazeres da Mesa revelam nomes que se destacam nas cozinhas do Brasil. Sem falar nas estrelas Michelin espalhadas pela cidade, entre uma e duas estrelas são 15 restaurantes, atraindo curiosos, especialistas, turistas. E ainda, as listas alternativas como os melhores e piores sorvetes da região. E se tudo isso mexe com a gastronomia local, acredito que outra máxima serve aqui “falem mal, mas falem de mim”.

O Prêmio de melhor costela da região metropolitana de Curitiba, por exemplo, transformou o negócio da “Chácara das Vaquinhas”, de exclusivamente corporativo para aberto ao público (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

De Butiás à Tapioca

Fato é que há uma efervescência de curadorias gastronômicas pelo Brasil. De Alagoas a Porto Alegre, de Belém a São Paulo. E falar de gastronomia brasileira não é uma tarefa fácil. É preciso traçar uma linha entre os tucupis do norte com os pequis do cerrado; um encontro entre os butiás do sul com o dendê da Bahia. Os peixes, as ostras, as carnes, a forte influência da imigração.

LEIA TAMBÉM: Por que somente restaurantes do Rio e São Paulo receberam estrelas Michelin no Brasil?

O que os festivais têm feito é difundir, mostrar para todos nós, apaixonados pela cultura brasileira e por meio da gastronomia, o que já existe. Um Brasil repleto de cores, jeitos, influências e vontade de aparecer para si e para o mundo. Portanto, quando sua cidade fizer um festival seja você o primeiro a apoiar, a participar do circuito, a pedir aquele prato premiado do cardápio. Qual festival gastronômico sua cidade está promovendo? A pluralidade da gastronomia brasileira, esta que precisa ser revelada, agradece. Pense nisso!

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador no canal de tv Travel Box Brazil. Está no instagram como @paespelomundo. Press contato@paespelomundo.com.br

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo