Entre acarajés e cacaus: o lado descontraído de um final de semana no Cana Brava Resort, um resort para toda a família (Tacho de acarajé no dendê (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo) )

Um dos maiores resorts do Brasil, com centenas de funcionários, 150 só na parte da gastronomia (alimentos e bebidas), com um faturamento que pode ultrapassar dezenas de milhões de reais mês. O Cana Brava Resort, na cidade de Ilhéus, tem um lindíssimo paisagismo, muito entretenimento, e claro, os sabores da Bahia.

Uma das 3 piscinas do resort. (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

Que tal um acarajé?

Quem vai a um resort all inclusive já conhece a intensa agitação dos salões que proporcionam diferentes cardápios durante todo o dia. No Cana Brava, são 6 bares, 2 restaurantes, uma petiscaria, e estão em plena ampliação. No meio do resort será construído um sport bar. Mas, diante de todo o agito típico dos resorts, um quiosque simpático me chamou atenção: que tal um acarajé?

O irresistível acarajé da Karina que faz parte do all inclusive do resort (Foto Thiago Paes/ @paespelomundo)

O irresistível acarajé da Karina atrai turistas animados em conhecer, ou provar mais uma vez, uma das mais tradicionais receitas populares do Brasil. O acarajé é também um símbolo da Bahia, da miscigenação de povos. E o Ofício das “Baianas de Acarajé” foi reconhecido como Patrimônio Nacional e inscrito no Livro dos Saberes em 2005 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Moqueca com dendê mais leve para agradar a diferentes paladares (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

Um simples acarajé, em tamanho menor do que o habitual, recheado com vatapá, cubos de tomate verde, camarão defumado e, claro, molho de pimenta. Tão incrível que por algum momento me fez esquecer um pouco o agito de sol e mar só para contemplar a brisa, o verde em volta.

Amplas acomodações para 3, 4 ou mais pessoas da família (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

Um resort completo para a Família

Quem vem ao Cana Brava quer mais, muito mais. E o resort proporciona uma vivência familiar completa. A começar pelos quartos com capacidade para 4 pessoas em chalés ou apartamentos. Há três espaços para massagens, uma ampla academia. Muito entretenimento esportivo com diversas quadras de tênis, vôlei, futebol.

Visita a Casa de Jorge Amado no Centro Histórico de Ilhéus (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

Mas, de outro lado, quem vem a Ilhéus não pode esquecer que estamos na terra de Jorge Amado, numa das maiores regiões cacaueiras do mundo, repleta de histórias, lendas, permeadas pelos chocolates, o verdadeiro ouro preto. Então, que tal conhecer uma fazenda de cacau?

Fabricação de chocolates e domínio de toda a produção da “árvore à barra” (Foto Thiago Paes/ @paespelomundo)

Do Cacao: Capela Velha

Fomos a Capela Velha, uma fazenda e fábrica de chocolates e derivados do cacau. Geleia, Mel, Licor, nibs, tudo que você puder imaginar de cacau tem por lá. De forma simples, quase artesanal, como a maioria dos chocolates são produzidos, a gente aprende que a excelência está na escolha dos ingredientes. Na Capela Velha todo o processo da “árvore até a barra” é controlado por eles mesmos, o que deixa esse chocolate realmente especial.

Após visitação, loja da fábrica de chocolates (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

Chocolate com amora, com amendoim, nozes ou puro, é uma interessante e inesquecível experiência de imersão na história do Brasil. O cacau, típico da Amazônia, chega à Bahia em 1746 e revoluciona a economia local. Hoje as melhores marcas de chocolates do Brasil têm produtos “made in Bahia”.

Nhoque de banana da terra com carne seca no restaurante Coco Dendê dentro do Resort (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

Jantar no Cana Brava Resort

Após uma tarde interessante pelo centro histórico da cidade, em bares e restaurantes como o Vesúvio e o Bataclan, ambos retratados na literatura de Jorge Amado. Voltamos ao resort para um jantar no restaurante Coco Dendê, exclusivo para reservas.

Couscous marroquino no restaurante Coco Dendê (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

De entrada um delicioso cous cous marroquino com camarões. E de prato principal, nhoque de banana da terra com ragu de carne seca. De sobremesa uma seleção de doces com coco, e, claro, com cacau. Destaque para a torta de coco com base de amendoim, muito interessante.

Restaurante Coco Dendê no Cana Brava Resort. Exclusivo para hóspedes (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

Seja por alguns dias ou por semanas, um resort all inclusive é daqueles lugares para ir descobrindo aos pouquinhos. Quem sabe numa partida de vôlei, numa caipirinha de cajá a beira da piscina ou fazendo amigos nos bares. A linda capela de Nossa Senhora dos Navegantes no centro do resort abre as portas para momentos felizes e inesquecíveis em família. É para vir e se divertir sem medo de ser feliz. Gosto assim!

