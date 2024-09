Réveillon na Tailândia: uma imersão cultural, espiritual e gastronômica pelo badalado país asiático (Festa de Réveillon num barco em Bangkok (Foto Thiago Paes @paespelomundo))

Uma viagem dos sonhos. Conhecer e vivenciar a badalação cosmopolita de Bangkok e ao mesmo tempo uma imersão cultural e de conhecimento pela religiosidade budista. Comemorar o Réveillon numa embarcação pelo Rio Chao Phraya e seguir para o norte e seus mercados noturnos e ainda finalizar essa viagem no sul, pelas famosas e badaladíssimas ilhas. Quem pretende viajar para o exterior no final de ano e fugir do frio europeu tem a Tailândia como destino certo: calor, diversão e muito conhecimento no sudeste asiático.

Passeios de barco pelo Rio Chao Phraya em Bangkok (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Entre Templos e Gastronomia

Nossa primeira parada nessa viagem que começou final de dezembro foi em Bangkok. A capital tailandesa é referência em turismo também para seus vizinhos asiáticos. Um tour pela gigantesca cidade com quase 18 milhões de habitantes é a primeira forma de entender um pouco dos contrates entre o velho e novo mundo, as mais longínquas tradições e os símbolos da nova Era. Do “Templo do Buda Deitado” (Wat Pho Temple) à gigantesca loja da Apple no centro de um complexo de shoppings com dezenas de andares de lojas.

Templo do Buda Deitado (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Para entender a Tailândia é preciso comer a Tailândia. O país da comida de rua, com suas barraquinhas espalhadas pelas cidades vai se revelando um lugar extremamente gastronômico e que leva a sério sua fama. Prova disso é que num dos shoppings mais emblemáticos de Bangkok, o ICONSIAM, foi reproduzido o mercado de rua num piso completamente dedicado a gastronomia local, com direito a barraquinhas e as mesmas receitas que vão de bolinhos fritos ou cozidos, como o guioza, ao (para mim) nada apetitoso jacaré. Mas calma, tem também massas e caldos orientais, muitas frutas, chás (inclusive na versão sólida) e sobremesas, afinal é tudo comida de rua.

Festa de Réveillon na embarcação (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A Festa nos Barcos

A festa de réveillon na embarcação no Rio Chao Phraya foi divertidíssima e como estávamos num grupo de brasileiros acompanhados da Govinda Turismo, com certeza a noite ficou mais divertida ainda. A festa é all inclusive no barco com vários andares, mas a comida deixa um pouco a desejar, portanto, foca na badalação e curte os vários minutos de fogos espalhados pelos dois lados do rio. É emocionante!

Restaurante japonês no resort em Krabi (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Mal começou o ano e partimos com o grupo Govinda para a cidade de Chiang Mai no norte da Tailandia. A maior cidade do país depois de Bangkok, com quase 2 milhões de habitantes, tem muitas atrações como os templos budistas. Fomos ao Wat Chiang Man, Wat Chedi Luang, Wat Phra Singh e ao Way Phan Tao finalizando a noite num mercado noturno e claro, com muitas lojas e comida de rua. Mas também com direito a um interessante Hard Rock Café e suas americanidades.

The House by Ginger, restaurante em Chiang Mai (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Restaurante com indicação Michelin

Ainda em Chiang Mai, visitamos o parque dos Elefantes, local que acolhe e cuida dos animais selvagens vítimas de caçadores e que ali são domesticados. A interação com o grupo é um momento único e deixa a viagem ainda mais emocionante. Finalizamos o dia no Sunday Market, um dos melhores mercados de rua da Tailândia. A cidade é a meca das massagens, tem diversas casas espalhadas pelas ruas. Uma melhor que a outra. Foi em Chiang Mai também que fizemos uma aula de gastronomia Tailandesa com direito a Pad Thai.

Aula de culinária tailandesa em Chiang Mai (Foto: @paespelomundo)

E para uma noite ainda mais tailandesa, fomos a um dos restaurantes mais interessantes dessa viagem, o The House by Ginger, com indicação Michelin. O local serve uma mistura de clássicos do norte da Tailândia e aqueles com um toque mais moderno. Ingredientes, como carne bovina da Nova Zelândia ou vegetais orgânicos e ervas colhidas diariamente em sua fazenda nas proximidades. O menu que muda sazonalmente inclui a entrada “Mixed Appetizer Platter” que é um combinado de petiscos tailandeses impecáveis a cada mordida. Os coquetéis são um show a parte, exagere nos de côco, são a especialidade do país.

Restaurante The House by Ginger em Chiang Mai (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Salmão com Ervas

Uma das receitas que mais me chamou atenção foi o “Thai Style Spicy Salmon carpaccio with Herbs”, ou simplesmente um “crudo de salmão com ervas”. Espetacular principalmente por dois motivos: o tamanho do corte do salmão – ideal para enrolar as ervas ao meio; e as próprias ervas aromáticas que deixou o prato sensacional. É para pedir e repetir. Leve em consideração duas coisas: o lugar está sempre cheio e o atendimento pode falhar, inclusive no seu pedido, e também o fato de você querer voltar. É daqueles lugares que vale a viagem!

Café da manhã em ressorte de Krabi (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

De Chiang Mai partimos para a terceira parte da viagem, a badalada Ilha de Phi Phi no sul da Tailândia. O primeiro dia de passeios foi num barco com todo o grupo com direito a mergulhos incríveis e o visual deslumbrante de tudo que se pode ter no imaginário sobre a Tailândia. A noite, prepare-se para viver a badalação dos jovens orientais com o gostinho do resto do mundo. Bares suecos, australianos, e claro, brasileiros entre restaurantes um do lado do outro na pequena ilha e seus resorts. Lugar ideal para dar uma pausa no turismo gastronômico e comer uma boa pizza, ou se divertir pesando a própria lagosta servida com manteiga e ervas, tudo nos bares da cidade. Ah, só para ficar um comparativo nada comparável, mas me lembrou Jericoacoara. Lugar que eu amo.

Ilha de Phi Phi, um dos paraísos do país asiático (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Resort Exclusivo em Krabi

Por fim, duas noites de descanso em Krabi num resort com praia praticamente exclusiva para hóspedes devido ao isolamento entre as montanhas. Um cenário de filme e mais gastronomia. O resort possui dois restaurantes, um oriental e outro internacional. Foi também o melhor e maior café da manhã da viagem. De comida indiana e quitutes japoneses e chineses como o momo e o bao, e claro, típicos tailandeses.

Ruas de Bangkok (Foto: @paespelomundo)

Uma viagem inesquecível em todos os sentidos. A Tailândia, assim como o Brasil divide sorrisos, alegrias, contrastes e completa diversidade. Aberta ao mundo, é lugar perfeito para o réveillon, para aqueles momentos de imersão espiritual, cultural, muito conhecimento e boa gastronomia. De arroz com côco e manga à templos budistas. É para ir e se divertir sem medo de ser feliz!

