ABAV Expo em Brasília e a grandiosidade do turismo brasileiro (Ana Carolina Monteiro, presidente da ABAV Nacional e Celso Sabino, Ministro do Turismo na abertura do evento em Brasília (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Os corredores lotados da ABAV Expo 51, evento realizado em Brasília nesta semana revelam parte do turismo brasileiro. É um desafio inimaginável realizar um evento dessa magnitude longe do eixo Rio-São Paulo, onde tudo está parcialmente preparado, onde eventos desse tamanho acontecem todas as semanas. Grandes centros possuem profissionais capacitados em tudo, ruas especializadas em equipamentos eletrônicos, em objetos de decoração para eventos, incontáveis empresas de staff. Mas, ao insistir em ser itinerante a ABAV Expo provoca o turismo de outras regiões do país, ao mesmo tempo que prestigia o turismo brasileiro em sua grandiosidade.

Jurema Monteiro, presidente da Abear e Jerusa Hara, diretora executiva da ABAV Nacional (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A ABAV Expo tem o seu tamanho. Os números revelam a curiosidade dos profissionais do turismo que transitam pelos corredores em busca das novidades do setor, que sentam às mesas nas rodadas de negócios; os estandes que estampam o nome de grandes empresas, destinos onde o turismo é parte indissociável da economia local, e outros negócios periféricos que acontecem nos relacionamentos e suas trocas de cartões. Nesta edição, a ABAV junto com a Embratur, por exemplo, trouxeram 60 compradores internacionais para realizarem negócios durante o período do evento e claro, conhecer a capital do país e seu entorno.

Cerimônia de abertura ABAV Expo51 em Brasília (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A ABAV itinerante traz grande vantagem para o turismo

Ao levar um dos maiores eventos do setor na América Latina para cidades como Fortaleza, Recife e recentemente Brasília, a ABAV mostra e provoca o turismo brasileiro como um todo. E embora haja adversidades na sua realização, é importante ressaltar a necessária compreensão de todos os envolvidos e sua parcela de contribuição para que o Turismo brasileiro seja de fato prestigiado, valorizado em sua regionalização e suas especificidades. Um evento como este requer disponibilidade de centenas de quartos de hotéis, dezenas de empresas especializadas em montagem, em pessoal, em catering, entre outros.

Presidente Ana Carolina em ação com profissionais do turismo (Foto: Fabio Pinheiro)

Além disso, é preciso lembrar que o turismo revela lugares, fomenta projetos, distribui renda, desenvolve regiões muitas vezes marginalizadas pelo desconhecimento do local. Prestigiar regiões fora dos grandes eixos com um evento dessa magnitude é obrigação de todos que fazem o turismo brasileiro e não apenas de uma associação representativa. Ou os estados se preparam para receber a AbavExpo e sua grandiosa representação, ou continuaremos discutindo o turismo brasileiro apenas entre Rio e São Paulo nos próximos anos.

LEIA TAMBÉM: Às cocadas de Dona Gleide de Sergipe e ao senhor Vilenor, com carinho

É inadmissível, no meu ponto de vista, um Destino/Empresa preparar um estande frio, apático, inacessível, puramente institucional e esperar sucesso de sua participação. É preciso entender que o turismo muda, que a inovação transforma o dia a dia qualquer setor. Empresas inovadoras têm aproveitado o seu melhor momento para se apresentar em eventos como este e dado um show de criatividade ao trazer elementos que interagem com o público, que provocam reflexões sobra a trajetória do consumidor, promovendo suas marcas, atraindo públicos.

Ator Cauã Reymond participa da ação na Abav Expo51 (Foto: Thiaggo Paes @paespelomundo)

Vide a presença do ator Cauã Reymond para a ViagensPromo e a demonstração de acesso a suas tecnologias, da espetacular festa de abertura promovida pela VoeTur em comemoração de seus 40 anos – com show do Diogo Nogueira, os happy hours de negócios promovidos pela BRT consolidadora, as apresentações culinárias da cidade de Belo Horizonte com o “Me Nuhh” do boteco, ou ainda o estande de Brasília se promovendo como a capital dos festivais, do turismo cívico, arquitetônico, náutico, gastronômico e todas as suas possibilidades – surpreendendo muita gente que há tempos não vinha ao Distrito Federal.

Abertura ABAV Expo, 40 anos Voetur (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

As novidade de ESG

A ABAV Expo 51 promoveu uma das mais significativas discussões sobre ESG com a “1º Jornada Turismo 2030”. Reuniu um grupo de palestrantes especialistas em transição energética, em clima, em sustentabilidade, que provocou diálogo importantíssimo sobre o presente e o futuro do turismo no mundo. Discussão extremamente pertinente com a grandiosidade do turismo brasileiro. Afinal falar de turismo é falar de mobilidade, acessibilidade, preservação ambiental, mudanças climáticas, bases comunitárias, povos originários, democracia. Ressalte-se que o tema já havia sido plantado como uma semente para o futuro do próprio evento na gestão Magda Nassar. Da Jornada 2030 este ano saíram grupos de estudos, promovendo continuidade das ações discutidas.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul participou da 1º Jornada Turismo 2030. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Outro encontro que merece destaque é o promovido pelo Sebrae Nacional. Ao trazer experiências que desenvolve o turismo das mais diferentes regiões do Brasil, a apresentação sensibiliza a todos a reconhecerem e reverenciarem o turismo em sua integralidade, em sua genuinidade que muitas vezes está na base comunitária, nas terras quilombolas, em projetos regenerativos. É mais uma provocação para que o turismo se veja em sua grandiosidade multidimensional.

O evento promove a gastronomia local por meio de encontros e reuniões paralelas a feira (Foto: Thiago Paes @paesplomundo)

Novos destinos para a ABAV Expo

Os desafios para a ABAV Expo são os desafios para o próprio turismo brasileiro, seus gestores públicos, privados, patrocinadores, profissionais em geral, principalmente em compreender que precisamos conhecer e enaltecer o turismo dos diferentes biomas, os negócios não somente realizados nos grandes centros corporativos, e que esse processo de desmetropolização precisa integrar as diferentes regiões do Brasil. É preciso ABAV Expo no Pará, em Goiás, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Alagoas, prestigiando o turismo brasileiro e sua diversidade.

VEJA TAMBÉM: “A cachaça é um símbolo de Minas Gerais”, diz especialista na bebida

À Brasília, meus parabéns pelo olhar para o turismo, pela promoção por meio de um dos mais tradicionais eventos do setor, pela valorização do agente de viagens, o mais importante anfitrião dessa semana na capital federal. É crescendo juntos que de fato cresceremos como um todo. Vida longa à ABAV Expo itinerante e à todas as conexões que a regionalização promove, provoca, instiga. Bravo!

Thiago Paes é colunista de Turismo e Gastronomia. É apresentador no canal de TV Travel Box Brazil e está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo