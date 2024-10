Romeo’s Pinch: o drink de goiabada e queijo do Must Restaurante assinado por Adriana Pino para o Tivoli Mofarrej (Romeo’s Pinch e a junção de queijo e goiabada por Adriana Pino (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

A união de dois ingredientes que formam uma das sobremesas clássicas da culinária brasileira: queijo e goiabada. E que tal transformar esse ícone num drink? A tradução dessa brasilidade é o “Romeo’s Pinch”, a bebida que faz parte do especialíssimo menu de drinks do Restaurante Must em São Paulo e que traz toda a simplicidade da combinação para o lobby do sofisticado hotel Tivoli Mofarrej.

Bufê do Must Restaurante no lobby do Tivoli Mofarrej (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A popular combinação de queijo e goiabada recebe o nome da inconfundível obra da literatura inglesa: Romeu e Julieta, de William Sheakspeare, sugerindo uma parceria perfeita e inseparável. Embora as origens do nome na culinária não sejam bem documentadas, aflora em nosso imaginário um pouco dos queijos de Minas, um pouco dos tachos açucarados da Pernambuco colonial.

Elixir: drinks assinados pela bartender Adriana Pino (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A combinação começou a ganhar popularidade no Brasil durante o século XX. A doçura intensa da goiabada contrastando com a leveza e um pouco de salgado do queijo cria um equilíbrio de sabores que agrada muito ao paladar, principalmente aos agridoces como o meu.

O drink de goiabada e queijo

O Romeo’s Pinch é uma mistura impecável de Chivas 12 anos, purê de goiaba, grapefruit (toranja), laranja Bahia, água com mel e especiarias. A combinação é coroada com um crumble de parmesão digno de ir provando aos poucos, aos pedaços ou imerso na própria bebida mais doce.

O cardápio traz, além de “A pitada de Romeu”, outros drinks como o Amadeus que leva coco e nibs da cacau, ou ainda o Elixir, bem mais cítrico e aromático, com destaque para a linda apresentação com o buquê de ervas; todos assinados por Adriana Pino.

Drink de goiabada e queijo (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Importância Cultural

Além de ser um doce muito apreciado, Romeu e Julieta representa uma fusão de tradições e sabores que são emblemáticos do Brasil. O queijo traz a influência europeia, especialmente portuguesa, francesa, italiana, enquanto a goiabada celebra a utilização de frutas nativas da América Latina. Juntos, eles criam um perfil de sabor que é ao mesmo tempo simples e sofisticado, que vai das generosas lascas e fatias nas feiras livres aos restaurantes e suas pitadas mais sofisticados como no Must, refletindo a riqueza multicultural do Brasil.

Romeo’s Pinch (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Quando o que está à mesa é a riqueza da culinária brasileira, a criatividade transforma todas as nossas referências de imigração em receitas tão versáteis que conseguimos o suprassumo da gastronomia: a união do simples ao sofisticado, do rústico e o delicado. Quem sabe Sheakspeare tenha pensado nisso (ele pensou em tudo), quem sabe estejamos apreciando os melhores contrates de nós mesmos. O Must é daqueles programas imperdíveis que eu adoro fazer quando em São Paulo. Bravo, Tivoli! É o Must.

Thiago Paes é colunista de gastronomia e turismo. É apresentador de tv no canal Travel Box Brazil e está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

