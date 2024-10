Villa Country São Paulo: música sertaneja e surpreendente gastronomia (Costela no Restaurante Villa Country (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Uma das mais tradicionais casas de música sertaneja de São Paulo, com vários ambientes e diferentes estilos, surpreende na gastronomia. O restaurante do Villa Country, aberto em 2002, trouxe recentemente ainda mais a imersão do sertão do Brasil para as melhores receitas do cardápio da casa, que agora serve os melhores cortes de carnes assados em parrilha uruguaia.

Carpaccio restaurante Villa Country (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Villa Country Restaurante

O ambiente nos leva para uma interessante coleção de obras com a temática sertaneja que permeia toda a casa em seus diferentes espaços, divididos pelo menos em três: a praça do cavalo, o saloon e a praça sertaneja. É logo após a praça do cavalo, na entrada principal, que fica o Villa Country Restaurante, compondo um ambiente rústico e acolhedor onde são servidas receitas como o carpaccio, o choripan, ou ainda a macia costela, suculenta e saborosíssima.

Obras de arte e parrilha uruguaia (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Os pratos variam de referencial, principalmente em se tratando de um lugar onde clientes famosos dividem espaços com artistas consagrados, e muitos fazem parte até mesmo das histórias de como surgiram as receitas. Fato é que o carpaccio aprovado pela famosa apresentadora da TV ou o drink elaborado no cacau e “instagramável” nos feeds das celebridades que ali frequentam são realmente de sabor surpreendentes e digno de prêmios.

Coleção de símbolos country (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Música sertaneja e boa comida

À frente da renovação do cardápio do restaurante e da movimentação da casa, Iran Duarte é um entusiasta da temática sertaneja que permite um encontro de todos os Brasis que passam pela Villa Country. Gente de norte a sul vem curtir música sertaneja e de quebra provar comida boa. Cearense, Iran leva o Villa Country com a alma de menino que deixou o geográfico sertão para ganhar a vida no sertão lúdico e imaginário dos talentosos artistas que se apresentam na casa. Dos consagrados Bruno e Marrone às duplas de músicos residentes.

Ganache de chocolate (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Ter uma casa com a temática que traz o melhor do sertão e ainda aliada a boa gastronomia é um desafio diante de tantas novidades que fazem sucesso, mas que também muitas vezes somem, provando que o Sertanejo é o retrato do Brasil, que preserva as coisas simples, mas também de muitas referências que proporcionam as melhores experiências para seus clientes.

Com Iran Duarte (Foto: @paespelomundo)

O Restaurante do Villa Country parece ter clientela cativa, aquela que ama tanto o lugar que nem faz muita questão de divulgar só para preservar a exclusividade, o conforto, os encontros, além claro da receptividade do Iran, ou ainda o sabor das receitas tradicionais, numa fusão de referências que somente a sofisticação do sertão é capaz de traduzir. A casa tem o dom de receber, de acolher bons amigos, para ouvir música boa e se divertir entre violas e parrilhas. Bravo!

