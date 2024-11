Chiang Mai, Pondicherry e Curitiba: fomos a 3 cidades entre as 10 premiadas como melhores destinos para se conhecer em 2025 (Mercados públicos em Chiang Mai na Tailândia (Foto: @paespelomundo) )

Na era da comunicação multidimensional, na qual muitos conteúdos são expostos, principalmente nas redes sociais, por muitas pessoas ao mesmo tempo, a curadoria de publicações tradicionais mantém seu destaque e credibilidade. A escolha de destinos turísticos como tendências e o reconhecimento de sua importância no cenário mundial atual é um trabalho primoroso e que promove o turismo sustentável.

Foto: Thiago Paes @paespelomundo

Uma das mais tradicionais e reconhecidas publicações especializada em viagens pelo mundo, a Lonely Planet, que publica livros, revistas, programas de televisão, aplicativos e sites, empresa que é propriedade da BBC Worldwide, divulgou recentemente sua lista de premiados entre países, regiões e cidades, as melhores para 2025. A lista traz destinos turísticos e a razão pelas quais foram selecionados. E tenho o prazer de conhecer bem três entre os dez premiados: Curitiba, Chiang Mai e Pondicherry

Os dez destinos reconhecidos como “os melhores para 2025”

Os dez Destinos reconhecidos como “os melhores para 2025” são: Toulouse, na França; Pondicherry, na Índia; Bansko, na Bulgária; Chiang Mai, na Tailândia; Genoa, na Itália; Pittsburgh, nos Estados Unidos; Osaka, no Japão; Curitiba, no Brasil; Palma de Mallorca, na Espanha e Edmonton, no Canadá.

Experiência medicinal na fazenda de orgânicos em Auroville (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

LEIA TAMBÉM: Natureza e Gastronomia na Pedra Azul: O que fazer nas Montanhas Capixabas

Auroville em Pondicherry

Minha primeira impressão quando cheguei a Pondicherry foi de estar num lugar surreal, incomparável, principalmente ao conhecer a comunidade de Auroville, onde fica o templo de Matrimandir. É tudo tão impressionante que talvez seja a minha mais marcante lembrança de toda a Índia. A antiga colônia francesa até 1954 hoje guarda memórias da luta de Gandhi pela independência do próprio país, bem como é um centro de referência em ioga.

Almoço em fazenda de orgânicos na comunidade de Auroville, Pondicherry, Índia (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Em Auroville, essa comunidade independente marcada por sua missão altruísta de paz, onde não existe circulação de dinheiro nem políticos, vivi experiências únicas como meditação induzida ao som de instrumentos musicais inusitados, ou ainda conhecer uma fazenda de orgânicos em sistema de permacultura onde colhemos e cozinhamos nosso almoço. Foi também em Pondicherry que me emocionei ao ver duas crianças brincando, uma tipicamente muçulmana e outra hindu, provando que as desavenças religiosas são bem menores que a força da paz e da simplicidade.

“Chiang Mai Food Festival”

Outra cidade premiada que tive o prazer de conhecer recentemente foi Chiang Mai, a segunda maior cidade da Tailândia. Foi em Chiang Mai que provei a melhor e mais autêntica culinária tailandesa nos mercados públicos, nos restaurantes com indicação Michelin, na escola de gastronomia da cidade. Foi realmente o sabor da complexidade do sudeste asiático que encontrei por lá.

Entradas típicas tailandesas em restaurante de Chian Mai (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Entre tradições e muita gastronomia, Chiang Mai vive seu ar cosmopolita, visitada por muitos estrangeiros, entre mercados noturnos, ruas com diversas casas de massagens, lojas locais para compras. Em janeiro o “Chiang Mai Food Festival” celebra o melhor da culinária tailandesa e suas influências regionais. É daqueles lugares que dá vontade de ficar um dia a mais para conhecer aquele restaurante que não deu tempo.

Turistas se divertem em mercados de temperos e cursos de culinária. Dra. Vera Angelo, de Belo Horizonte em mercado de Chiang Mai – Tailândia (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Curitiba Inteligente

O que falar da cidade que me recebeu há quase 20 anos? Curitiba é daqueles amores a primeira vista, e que você vai reafirmando com o tempo. Os parques verdes, a cena noturna de bares e restaurantes que vão dos brasileiríssimos botecos aos mais sofisticados restaurantes “fine dining”.

Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

LEIA TAMBÉM: Etarismo gastronômico: como inovar dentro das tradições?

A capital do Paraná está cada vez mais vibrante, rota de grandes shows internacionais, palco do lindíssimo Natal Luz. Cidade esportiva, criativa, reconhecida como a “cidade mais inteligente do mundo”, outro prêmio que exibe com orgulho. A gastronomia de Curitiba é tão interessante que sempre afirmo não existir um prato típico da cidade e sim uma culinária étnica de imigracão, de povos que aqui fizeram história ao se integrar aos povos originários. De francês a germânico, de Ucraniano a Polonês, a diversidade gastronômica percorre países, histórias.

Foto: Thiago Paes @paespelomundo

As dez cidades premiadas pela Lonety Planet receberão o prêmio na WTM Londres, um dos maiores eventos de Turismo da Europa. Com certeza um reconhecimento importantíssimo para todas elas e também um grande orgulho para nós brasileiros em termos a única representante da América Latina entre as vencedoras. A Embratur, o Ministério do Turismo e a prefeitura de Curitiba estarão em Londres no dia 5/11 para receber o prêmio. Estaremos lá para mais uma vez reverenciar o turismo brasileiro e suas novas conquistas! Bravo, bravíssimo!

Foto: Thiago Paes @paespelomundo

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia e está nas redes sociais como @paespelomundo. É apresentador de TV em Travel Box Brazil. Press: contato@paespelomundo.com.br

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo