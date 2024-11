De baião de dois a peixes do Pantanal: Embratur promove a gastronomia brasileira para o mundo na WTM Londres (Time Brasil na WTM Londres (Foto: @paespelomundo))

Mais uma vez a participação do Brasil na WTM Londres se destaca pela diversidade de negócios, prêmios, interações que o país como destino turístico vem promovendo para o mercado europeu, enfatizando um posicionamento mais assertivo do que é viajar pelo Brasil para o estrangeiro. No estande com pouco mais de 400m2, junto com a Embratur – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, 52 co-expositores, dividiram espaço, palco de apresentações turísticas e cozinha show.

Fábio Santos, Lana Lara-Lee e Caio Ribeiro no Front desk do estande do Brasil em Londres (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

De feijoada a baião de dois

Um dos pratos que sempre faz sucesso nas apresentações típicas é a feijoada, que este ano foi elaborada pelo chef Junior Menezes, baseado em Londres. Além do feijão preto que está no imaginário gastronômico brasileiro, ainda foi preparado baião de dois, peixes, acompanhados de caipirinhas de frutas e cafés. As atrações movimentaram o estande do Brasil na WTM, promovendo negócios com sabor de brasilidade.

Estande do Brasil na WTM Londres (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Sabores do Pantanal

Pela segunda vez juntamente com o Brasil em Londres, o chef Paulo Machado levou a cozinha pantaneira para os gringos, fortalecendo os laços culturais gastronômicos, a identidade do país por meio de suas raízes. Desta vez, o Chef Paulo trouxe a Rota gastronômica Pantaneira edição “Águas”, com a elaboração de peixes, técnicas usadas no Pantanal Brasileiro, ensinando um pouco dessa cultura culinária.

Chef Paulo Machado (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Londres é um dos principais cartões postais da liberdade gastronômica e os destinos que aqui estiveram aproveitaram bem essa visibilidade, investindo em promoção do turismo por meio de suas receitas, de seus insumos, de sua criatividade.

Borouhg Market em Londres (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Gastronomia e sustentabilidade

Curitiba foi outro destaque na WTM Londres. A cidade foi indicada entre os 10 melhores destinos para se visitar em 2025 pela Lonely Planet, que enviou uma delegação para entregar o prêmio à prefeitura da cidade e aos representantes do país na Embratur. A secretária de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, esteve no evento e recebeu a homenagem no estande Brasil.

Secretária de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, com o prêmio “The Best in Travel 2025”, a única cidade da América Latina na lista (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Na entrega do prêmio, os principais pontos do reconhecimento foram novamente levantados pelos representantes da Lonely Planet, como os projetos sustentáveis da cidade, a mobilidade e a diversidade gastronômica. A delegação também informou que a cidade chamou atenção de seus diversos criadores de conteúdo (influenciadores) de várias partes do mundo que estiveram por lá. Foram destacados os parques, em especial o Tanguá, o Museu Oscar Niemyer e o Trem da Serra Verde pela Mata Atlântica.

Secretária de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra e Diretor de Marketing da Embratur Bruno Reis recebem delegação da Lonely Planet (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A participação do Brasil com 52 co-expositores foi mais uma vez um sucesso em sua interação com o público de mais de 40 mil pessoas nos três dias de evento, onde negócios foram realizados atraindo turistas, fomentando outros eventos, empreendimentos. O Sebrae Maranhão, Piauí e Ceará, por exemplo, levaram a Rota das Emoções e todas as suas possibilidades de turismo, lugar que já vem ganhando notoriedade internacional há algum tempo com seus ventos fortes e a prática do kitesurfe.

Estande do Ceará na WTM Londres (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Outra associação que se destacou nos dias da WTM Londres foi a ABAV Nacional que veio mais uma vez representando as agências de viagens do Brasil. Também, o Rio de Janeiro que, além de estar no imaginário do que é ser “Brasil” para o exterior, ainda trouxe novidades como o Roxy Dinner Show.

A Embratur anuncia novidades para 2025, uma repaginada na marca Brasil. O novo momento do turismo brasileiro com a chegada de mais turistas internacionais merece ser comemorado por todos nós. Um país repleto de possibilidades tem no turismo seu estandarte, sua força econômica, sua diversidade. Há muitos Brasis no Brasil e ver um pedacinho do turismo do Brasil em Londres, entre feijoadas e caipirinhas, entre peixes e técnicas pantaneiras, sendo reconhecido por sua sustentabilidade é um orgulho para o turismo de todo o país. Bravo, Embratur! Bravo!

