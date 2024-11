Chicken Biryani: a sofisticada galinhada indiana com especiarias e iogurte (Chicken Biryani (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Uma viagem gastronômica pelos sabores da Índia. Esse país que me surpreende a cada vinda aqui por ser o berço de tantas manifestações religiosas, os ensinamentos védicos, a persistente espiritualidade frente a tantos desafios é a mesma Índia de sabores sublimes e de temperos milenares. O Biryani , a “galinhada indiana”, é uma das receitas que enriquece as mesas de casas e restaurantes locais, dos mais simples aos mais sofisticados.

O sofisticado restaurante do hotel Fort Rajwada em Jaisalmer (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Antes da era das navegações quando portugueses dominaram o mundo, as rotas entre ocidente e oriente eram terrestres, surgindo regiões importantes como o Rajastão, no norte da Índia, que concentrava riqueza na mão daqueles que recebiam taxas pela passagem dos mercadores em busca de especiarias, tecidos orientais. Impérios foram formados nessas regiões onde surgiram os Marajás.

Chicken Biryani do restaurante Embassy em Delhi (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Reconexão

Nessa viagem pelo norte do país, tenho me reconectado com a culinária indiana. O Masala Dosa, por exemplo, foi um dos meus primeiros pedidos nos cafés da manhã aqui na Índia. E aquela massinha fina de crepe recheada com batatas cozidas e apimentadas continua sendo um prato interessante, fácil de entender, de saborear os condimentos.

Sobremesa feita com iogurte para finalizar pratos apimentados como o Biryani (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

LEIA TAMBÉM: De Panner a Butter Chicken: a típica culinária indiana que você precisa conhecer

Nessa quarta vez por aqui pude entender melhor sobre a mistura dos temperos, sentir definitivamente a diferença do arroz basmati (mais típico no norte do país) e também me esbaldar em dois pratos que me chamaram bastante atenção nessa Índia Sagrada: o Butter chicken que falei aqui semana passada, e o agora Biryani, para mim, a galinhada indiana.

Indian Accent entre os 50 melhores restaurantes do mundo 50best (foto Thiago Paes @paespelomundo

O Biryani

O Biryani é um prato emblemático da culinária indiana, conhecido por sua riqueza de sabores e complexidade de preparo. Ele consiste, basicamente, em uma mistura de arroz aromático (geralmente basmati) com especiarias, carnes (como frango, cordeiro, ou peixe) ou vegetais, frequentemente acompanhado de iogurte ou molho raita para equilibrar os sabores. Existem vários tipos de Biryanis, mas todos no método “dum”, ou seja quando tudo é cozido junto, assim como a paella espanhola ou a nossa deliciosa galinhada.

Servido de restaurantes simples a sofisticados (foto: Thiago Paes @paespelomundo)

E como não podemos esquecer que estamos na terra das especiarias, que deixa os sabores ainda mais intensos, o Biryani é feito aqui com cardamomo, canela, cravo, cominho, e açafrão. De acompanhamento é servido um iogurte com uma espécie de vinagrete, um vinagrete de iogurte digamos, que tem a função de amenizar os sabores intensos, principalmente da pimenta.

LEIA TAMBÉM: É possível viajar o mundo sem conhecer a Índia?

A culinária indiana tem referendado um mantra que zelo por aqui de que a boa gastronomia é aquela de ingredientes simples e de sofisticada harmonia, história, tradição. Um simples arroz com frango e especiarias, uma combinação que vai das ruas aos palácios dos Marajás. É um belo prato para se comer com os sabores da devoção. Bravo Índia, por manter tradições diante de tantas contradições. Bravo!

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia e está nas redes sociais como @paespelomundo. Apresentador de tv no canal Travel Box Brazil. Press: contato@paespelomundo.com.br

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo