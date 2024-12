3 festivais que agitam Belo Horizonte em dezembro (Foto: Divulgação )

Dezembro chega recheado de eventos que vão agitar a capital mineira. Além das tradicionais festas de final de ano, Belo Horizonte terá programações especiais ao logo de todo o mês. Confira abaixo 3 festivais para curtir em BH.

1- 2ª edição do Torresmo Land

Promovido pela rede Porks – Porco & Chope, 2ª edição do maior festival de torresmo do mundo acontece em 20 cidades brasileiras com preços a partir de R$10.

Presente em diversas culturas e com um papel de destaque na culinária brasileira, o torresmo é uma iguaria querida por sua versatilidade e sabor inconfundível. Seja em preparos clássicos ou em versões criativas, ele conquista paladares e se adapta a diferentes ocasiões. Apostando nesse sucesso é que o Porks, vai promover a 2ª edição do Torresmo Land, festival gastronômico que acontece de 10 a 22 de dezembro nas 34 unidades da rede espalhadas pelo Brasil.

Torresmo de Rolo com Abacaxi Grelhado (Foto: Divulgação)

Neste ano, o festival apresenta preparos inéditos, com combinações que harmonizam e realçam ainda mais o sabor do torresmo. Entre as criações, destacam-se o “Torresmo de Rolo com Abacaxi Grelhado” (R$ 35), preparado com abacaxi brulé grelhado na chapa e raspas de limão; o “Torresmo Mineiro com Goiabada” (R$ 32), com pedaços de goiabada cascão; e o “Torresmo Mineiro com Queijo Coalho e Melado de Cana” (R$ 32), que leva fatias de queijo coalho e é finalizado com melado de cana.

Os preparos mais tradicionais também têm espaço no cardápio. O menu do festival traz ainda “Pururuca com Lemon Pepper” (R$10); “Torresmo Mineiro” da casa (R$ 22); e “Mix de Torresmos” (R$ 25), com torresmo em tira, porks póca e torresmo mineiro.

“Nosso objetivo é proporcionar aos amantes de torresmo uma experiência gastronômica única. Por isso, além de pratos icônicos que já fazem parte do menu, criamos preparos inovadores para tornar o evento ainda mais especial e irresistível”, comenta José Araújo Netto, fundador da rede Porks – Porco & Chope. Para ele, a combinação entre torresmo e abacaxi grelhado será o grande destaque do festival. “O abacaxi combina muito bem com o porco por oferecer um toque mais ácido, mas ainda assim ser doce. Ficou muito legal essa harmonização”, complementa.

O evento vai acontecer simultaneamente em 20 cidades brasileiras: Curitiba (PR), Cascavel (PR), Londrina (PR), São José dos Pinhais (PR), Toledo (PR), Itajaí (SC), Tubarão (SC), Santa Maria (RS), Praia Grande (SP), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Três Lagoas (MS), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Ceilândia (DF), Sobradinho (DF), Teresina (PI), Pirenópolis (GO) e Rio Verde (GO). Durante o período, mais de 5 toneladas de torresmo devem ser comercializadas.

Para ficar ainda melhor, uma das características marcantes do Porks é sua política de não cobrar 10%, além de não exigir entrada ou couvert. Além disso, todas as unidades da rede são pet friendly, permitindo que os clientes aproveitem a companhia de seus animais de estimação enquanto apreciam as delícias do festival.

Mais informações no perfil oficial da rede no Instagram(@porks_brasil).

2- 1ª Churrascada do Bebedouro Bar e Fogo

O Bebedouro Bar e Fogo faz jus a sua proposta e fecha o ano promovendo sua 1ª edição do Churrascada, um Festival especial todo feito na brasa.

No dias 14 e 15 de dezembro, sábado e domingo, a casa prepara um cardápio exclusivo. Os pratos clássicos do bar, como o tomahawk, picanha e fraldinha estarão disponíveis, mas nessa data, vale a pena experimentar a generosa costela fogo de chão, por R$ 150, que vem com todos os acompanhamentos como farofa, batata e legumes braseados.

Todas as carnes são preparadas na parrilla idealizada por Diogo Manfredini, proprietário da casa (Foto: Divulgação)

O torresmo de rolo, crocante por fora e macio por dentro, sai por R$ 45 e outra pedida é o joelho de porco, que também vem acompanhado de salada de batatas como servido na Alemanha. Os legumes braseados são perfeitos e saem por R$ 38. Tem ainda o arroz de costela bem generoso por R$ 35 e o mini burguer que vai guarnecido de fritas por R$ 25 e o Hot Dog feito na brasa, também acompanhado de fritas, por R$ 25.

Com vista panorâmica para a famosa Igrejinha da Pampulha e para a roda gigante do Parque Guanabara, a gastronomia e a decoração são destaques no Bebedouro. Uma parrilla foi idealizada por Diogo Manfredini, proprietário da casa. Ela utiliza vergalhões e ferragens e foi totalmente projetada por ele. E nesse equipamento, praticamente todos os pratos são elaborados. Uma cozinha a base de fogo, como é tendência atualmente. O local é intitulado um bar de fogo.

O destaque da decoração é o paisagismo. Há três fontes de água em meio a folhagens exuberantes. Um clima de quintal, que inclui um galinheiro com velhos monitores de computador como ninhos onde as aves se abrigam. E ainda, uma caminhonete Chevrolet dos anos 70, que foi transformada em tapping, com chopeiras e barris. Um charme. Há quatro lareiras espalhadas pela casa. Elas ficam instaladas no chão e podem ser reservadas para turmas, com serviço completo, que incluem vinhos e espumantes. No total, são 400 lugares em 1.400 metros quadrados.

No bar, chopes artesanais de Minas Gerais da Verace, e linhas Premium da AmBev. E muitos drinks exclusivos. São seis a base de gin, incluindo o Bebedouro, com xarope de grenadine, tônica, espuma de gengibre e pimenta rosa. Outros clássicos como o Kir Royale e Aperol Spritiz, mais quatro opções a base de vodca e outros a base de Jack Daniel’s e suas versões e mais caipis. Tem ainda o Tóquio Mule, com saque e espuma de gengibre. Pra fechar, mais duas opções não alcoólicas.

Mais informações acesse Bebedouro Bar e Fogo.

3- Festival de Caipis do Quermesse

O calor está aí e temos motivos pra comemorar o final de 2025. Que tal uma caipi? E se você puder deixá-la do jeitinho que você quer?

Festival terá diversas versões de caipis (Foto: Divulgação)

O Quermesse, tradicional bar de Belo Horizonte, na Praça Tiradentes, vai promover entre os dias 9 e 15 de dezembro, seu Festival de Caipis com diversas versões, incluindo as personalizadas, por R$ 25 cada.

A casa já tem um sistema de montagem de caipirinhas customizadas, onde o cliente escolhe a fruta, como uva, limão, abacaxi, morango, maracujá, e a bebida que ele quer para esse seu drink, como run, sakê, vinho, vodka, cachaça e steinhaeger.

O Quermesse também está com diversos lançamentos, como a caipirinha especial com espuma de gengibre, que pode ser de frutas vermelhas, maracujá ou morango. E também tem outras opções especiais, como a Caipilé, que é a caipirinha de morango com picolé de leite condensado. Pode também ser com Sakê ou vodka. Tem ainda a Manga Rosa, que é feita com vodka, manga e pimenta dedo de moça, e a Três Limões. Essa é um sucesso, com cachaça, limão caipira, taiti, siciliano, cravo da índia e açúcar de baunilha.

No cardápio, clássicos da comida de boteco, como o bife sujo, pão de bêbado, suruba discreta e feijoada desconstruída. O Quermesse aposta em um conceito descontraído e aconchegante que valoriza o melhor da gastronomia regional brasileira, fazendo uma verdadeira viagem pelas deliciosas festas do interior.

Mais informações acesse o Quermesse.

