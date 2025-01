Koloa Concept Hotel, no Piauí, estreia projeto gastronômico “Casa Mar Por” (Koala Concept Hotel (Foto: Reprodução Site))

O Koloa Concept Hotel, hotel-boutique de luxo localizado na inexplorada Praia de Morro Branco, a apenas 8 km de Barra Grande, no litoral do Piauí, acaba de anunciar o seu novo projeto gastronômico com chefs reconhecidos nacionalmente. A primeira edição do “Casa Mar Por” receberá o Chef paulistano Fellipe Zanuto, da premiada “A Pizza da Mooca”, para dois jantares exclusivos nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, onde brindará os hóspedes com um Festival de Pizzas, sua especialidade.

O Chef, nascido e crescido no bairro da Mooca, em São Paulo, se formou em gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi em 2007 e coroou sua expertise com a pós-graduação em Business in F&B pela Le Cordon Bleu Austrália. Em sua primeira empreitada como proprietário e chef de cozinha, no ano de 2011, Fellipe fundou “A Pizza da Mooca”, considerada uma das pioneiras a oferecer pizza napolitana na capital paulista e que coleciona prêmios desde sua inauguração. Já em 2016, com a missão de oferecer o melhor da cozinha de imigrante, fundou o restaurante “Hospedaria”. Nos anos subsequentes, a “Da Mooca Pizza Shop”, a primeira pizzaria de estilo romano em São Paulo, a segunda unidade da “Pizza da Mooca”, em Pinheiros, além do na nova pizzaria paulistana “Onestta” também entraram para a sua lista de estabelecimentos e hoje são lugares de destaque na lista de restaurantes entre os amantes da boa gastronomia. Em 2024, inaugurou a terceira unidade da “Pizza da Mooca” na Vila Mariana.

Fellipe Zanuto (Foto: Juliana Primon) e a Pizza da Mooca (Foto: Mário Rodrigues)

Com uma trajetória de sucesso, Zanuto conquistou a 42º posição no “Best 100 Pizza 2024”, figurando como o melhor pizzaiolo do Brasil. Entre os prêmios de destaque dos restaurantes, “A Pizza da Mooca” foi eleita a pizza brasileira com maior ranking no prêmio internacional “50 Top Pizza” de 2023 e conquistou o 4º lugar no ranking “50 Top Pizza Latin America” em 2024.

Alinhado com os propósitos do Koloa, de fomentar a cultura brasileira através da boa comida, Fellipe destaca a importância de insumos locais da região e ingredientes frescos para proporcionar a melhor experiência aos hóspedes. Desta maneira, o Chef preparou um Festival de Pizzas com sabores tradicionais e inusitados, unindo técnicas clássicas da culinária napolitana com toques brasileiros. Os hóspedes poderão harmonizar o jantar com os vinhos premiados da adega ou drinks autorais com ou sem álcool. “Nunca levamos A Pizza da Mooca para a praia. Será muito interessante, estou ansioso para essa experiência, com certeza será um marco para mim”, diz o chef.

Com apenas 26 acomodações, o Koloa Concept Hotel nasceu para redefinir o conceito de luxo e exclusividade do litoral piauiense. Aberto desde julho de 2024, a propriedade une conforto, privacidade e sofisticação em meio a um cenário paradisíaco em ambientes cuidadosamente elaborados.

A primeira edição do “Casa Mar por Chef Fellipe Zanuto” é exclusiva para os hóspedes do hotel e as reservas podem ser feitas através do telefone (86) 99403-2088, site ou Instagram @koloahotel.

