Do Mar pro Bar é o festival especial para celebrar o verão no Bebedouro em Belo Horizonte ("Do Mar pro Bar", menu especial de peixes e frutos do mar no Bebedouro, em Belo Horizonte/MG (Foto: Divulgação))

Entre os dias 20 e 31 de janeiro, o O Bebedouro vai apresentar seu festival especial, Do Mar pro Bar, para celebrar o verão. Tudo isso com aquele clima especial, de frente para o cartão postal de BH. Quem gosta de peixes e frutos do mar vai amar as opções, como o camarão alho e óleo, o camarão à Romana, ostras gratinada, fish n chips, panelinha de frutos do mar, vinagrete de polvo, salmão com legumes braseados, polvo na brasa, lagosta inteira. Pratos com preço promocional durante todos esses dias. Outra a aposta serão os drinks de sucesso: Caipi, Clericot, Sangrias e outros.

Sobre o Bebedouro

A Pampulha tem um bar especial, especializado em carnes e valorizando os drinks e cervejas artesanais. Com vista panorâmica para a famosa Igrejinha da Pampulha e para a roda gigante do Parque Guanabara, valorizando a represa que desde 2016 faz parte do patrimônio mundial da Unesco.

A gastronomia e a decoração são destaques da proposta principal. Uma parrilla foi idealizada por Diogo Manfredini, proprietário da casa. Ela utiliza vergalhões e ferragens e foi totalmente projetada por ele. E nesse equipamento, praticamente todos os pratos serão elaborados. Uma cozinha a base de fogo, como é tendência atualmente. O local é intitulado um bar de fogo.

No cardápio, entre as opções bovinas, tem picanha, fraldinha com mostarda, mignon com gorgonzola, T-Bone, tomahawk com manteiga de ervas são as opções feitas neste equipamento. Há ainda ostras, trazidas de Santa Catarina, gratinadas clássicas e também com bacon. Uma mistura exótica. Outro destaque é o pernil de cordeiro e a tulipa de frango a moda italiana. Nas grelhas ainda é preparado o salmão. A linguiça artesanal é servida em formato caracol e tem e a clássica panceta também é uma aposta. O Bacon é destaque. Ele é preparado com açúcar mascavo, que deixa ele crocante e realça o sabor.

Nas entradas tem as tostadas, torradas de salmão e também de tomate. Tem o croquete de carne, o camarão à romana, que vêm empanados com parmesão. Outras opções são o bolinho de bacalhau e as batatas rústica e a servida com pulled pork. Este último estrela um sanduíche com mozarela e sour cream. Tem um sanduíche de brisket com queijo canastra e vinagrete defumado. E o cheese burguer com costela e bacon.

O local é todo exclusivo, com móveis feitos por Diogo Manfredini, que também desenhou e executou vários projetos em bares da cidade e do Brasil.

O destaque da decoração é o paisagismo. Há três fontes de água em meio a folhagens exuberantes. Um clima de quintal, que inclui um galinheiro com velhos monitores de computador como ninhos onde as aves se abrigam. No local ainda haverá um cinema a céu aberto. Fora uma caminhonete Chevrolet dos anos 70, que foi transformada em tapping, com chopeiras e barris. Um charme. Há quatro lareiras espalhadas pela casa que receberão vinhos e espumantes no verão. Elas ficam instaladas no chão e podem ser reservadas para turmas, com serviço completo. No total, são 400 lugares em 1.400 metros quadrados.

No bar, chopes artesanais de Minas Gerais da Verace, e linhas Premium da AmBev. E muitos drinks exclusivos. São seis a base de gin, incluindo o Bebedouro, com xarope de grenadine, tônica, espuma de gengibre e pimenta rosa. Outros clássicos como o Kir Royale e Aperol Spritiz, mais quatro opções a base de vodca e outros a base de Jack Daniel’s e suas versões e mais caipis. Tem ainda o Tóquio Mule, com saque e espuma de gengibre. Pra fechar, mais duas opções não alcoólicas. Haverá ainda open wine em dias específicos.

O Bebedouro de BH é inspirado no homônimo de Curitiba, que foi inaugurado em 1977 no Largo de mesmo nome, no Largo da Ordem, local histórico da capital do Paraná. Um dos destaques da casa eram os camarões que também estarão no cardápio que vai chegar aos mineiros agora. O estabelecimento lá ficava ao lado do teatro e era frequentado por artistas e famosos. Dona Angela, que além de comandar a cozinha e a gestão da casa, fazia questão de ir a cada mesa e cantar uma música para alegrar os clientes. O bar funcionou até 1983 e marcou a história da cidade.

O Bebedouro Bar e Fogo fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima 1835, Bairro São Luiz, Nelo Horizonte/MG.

