Mavsa é o 1º resort do país a incluir alimentação plant based no cardápio all inclusive (A novidade atende à crescente demanda por refeições que priorizem alimentos mais naturais e vegetais (Foto: Divulgação))

O Mavsa Resort, localizado no interior de São Paulo, no município de Cesário Lange, anuncia a ampliação de sua experiência gastronômica ao incluir opções plant based no cardápio all inclusive.

A novidade atende à crescente demanda por refeições que priorizem alimentos mais naturais e vegetais, mas sem abrir mão do sabor e da qualidade para todos os hóspedes, independente de suas preferências alimentares.

Sob o comando do experiente chef Beto Alencar, entre as novas opções estão pratos elaborados com ingredientes frescos e nutritivos, como paellas, risotos, massas, lanches e pizzas sem nada de origem animal. As receitas são permanentemente desenvolvidas para agradar tanto o público vegetariano e vegano quanto quem busca diversificar suas refeições com opções mais leves e sustentáveis.

De acordo com Sabrina Vasconcelos, diretora de desenvolvimento de produtos A&B, o consumo de ingredientes de origem animal tem diminuído e a perspectiva de crescimento do mercado vegetal é de mais de 400% em 10 anos. Além disso, o Mavsa é o 1º resort a incluir a plant based no cardápio, o que demonstra foco e maior atenção na alimentação saudável. “Nós respeitamos todas as escolhas alimentares e esta é mais uma atitude para promover a inclusão. A ideia é que todos os nossos hóspedes, independente de suas preferências, sintam-se acolhidos e desfrutem de uma estadia repleta de sabores”, comenta.

A gastronomia do resort contempla o melhor da culinária nacional e internacional em 8 refeições servidas diariamente, além de uma carta de bebidas premium com opções alcoólicas e não-alcoólicas como whisky, vodka e cerveja sem álcool. Quem tem intolerância ao glúten ou alergia à lactose também encontra opções no buffet, sem contar as papinhas preparadas carinhosamente para os bebês com ingredientes frescos e selecionados, que fazem o maior sucesso e deixam as mamães e os papais sem preocupação alguma.

A inclusão da dieta plant based ao cardápio reflete ainda o compromisso do Mavsa com a inovação e a sustentabilidade, mas muito mais que acompanhar uma tendência, o resort pretende incentivar escolhas mais nutritivas, equilibradas e aumentar a diversidade de escolha para todos que passam pelo complexo e desfrutam do sistema all inclusive premium.

