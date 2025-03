Teatro, música, gastronomia: Curitiba se prepara para a 33ª edição do maior festival de artes do Brasil - (crédito: Uai Turismo)

Em 1992, quando reuniu 14 espetáculos para promover as artes, nascia um dos maiores movimentos do entretenimento artístico nacional. O então Festival de Teatro de Curitiba nesses 33 anos se tornou um dos principais palcos do calendário artístico brasileiro, comprovando sua pluralidade com novas programações, e logo se transformou no Festival de Curitiba. Hoje, tem mais de 350 espetáculos e intervenções artísticas, além das cerca de duas mil pessoas que chegam para se apresentar na cidade todos os anos, na programação que vai de 24 de março a 06 de abril. O evento conta também com o Gastronomix, espaço de música e gastronomia com chefs locais e convidados, programação com shows de humor (Risorama) entre outras conexões.

Para apresentar o evento, como mestre de cerimônias da abertura, o cenógrafo e apresentador referência do carnaval brasileiro, Milton Cunha. Milton apresentará toda a festa de abertura, no Teatro Positivo – Grande Auditório, que contará ainda com o espetáculo “Os Mambembes”, com Claudia Abreu, Deborah Evelyn, Julia Lemmertz, Leandro Santanna, Orã Figueiredo e Paulo Betti.

Milton Cunha será o mestre de cerimônias da abertura do evento, dia 24/03 (Foto: divulgação)

Mostra Lucia Camargo

A Mostra Lucia Camargo do Festival de Curitiba tem como marca a diversidade contemporânea do teatro nacional e internacional e a representatividade de diferentes grupos. Com cerca de 30 espetáculos selecionados, pelo terceiro ano a mostra conta com a curadoria da produtora e pesquisadora Daniele Sampaio, da atriz e diretora Giovana Soar e do dramaturgo e crítico teatral Patrick Pessoa.

Para esta edição da Mostra Lucia Camargo, estão confirmados nomes consagrados como Débora Falabella, Cláudia Abreu, Renata Sorrah, Paulo Betti, Reynaldo Gianecchini, Julia Lemmertz, Gregorio Duvivier, Deborah Evelyn, Heloísa Périssé, Marcelo Serrado, Rodrigo Pandolfo, Tainá Müller, Nena Inoue, Rosana Stavis, César Mello, Flávio Bauraqui, Grace Passô, Jessica Teixeira, entre outros.

Espetáculo RAY (Foto: Amanda Menezes)

Consagrados pelo grande público

Inspirada no livro homônimo de Ray Charles Júnior, o espetáculo “Ray – você não me conhece” é uma homenagem ao músico norte-americano Ray Charles (1930-2004), que ajudou a redefinir os rumos da música ao integrar R&B, soul, jazz e gospel. A montagem – que mostra uma visão íntima da vida de Ray Charles sob o olhar de seu filho primogênito – faz parte da Mostra Lucia Camargo do 33º Festival de Curitiba. “Ray – Você não me conhece” fará duas sessões nos dias 27 e 28 de março, no Teatro Guaíra.

Risorama com bar e mesas compartilhadas

Tendo como anfitrião o humorista Diogo Portugal, um dos pioneiros do stand-up comedy no Brasil, o Risorama é o primeiro evento do segmento no Brasil, misturando variados estilos de humor e os melhores humoristas do país. Com seu formato de “grande comedy club”, os participantes acompanham um pout-pourri com a possibilidade de serviço de bar em mesas compartilhadas.

Burj, camadas intercaladas de kibe cru, tabule, coalhada seca, Chef Giselle Carmona (Foto: Lina Sumizono)

Gastronomix: Festival da Gastronomia

Pensado para ser um espaço de lazer e celebração dos melhores momentos da vida, o Gastronomix faz parte da programação do Festival de Curitiba e acontecerá no pátio da Universidade Positivo. Entre a gastronomia local e a de chefs convidados, o público pode esperar o melhor da alta gastronomia e interação com os chefs renomados no cenário gastronômico brasileiro.

Entre os restaurantes convidados do Gastronomix 2025 estão os curitibanos Le Mir, Scarpetta, Carlos Fogo, Boi and Beer, Stro, Meia Boca, Curry Pasta, Trapiche Pescados, Buffet Brigadeiro; MA Doces Especiais e Délices de Sucre. Completam o cardápio as receitas do catarinense Pommitz, os cariocas Clube da Flavia Quaresma e Dois de Fevereiro, além dos alagoanos, Akuaba com Jonatas Moreira e o Picuí, com Wanderson Medeiros.

Gâteau Capivara – Delices de Sucrè (Foto: Lina Sumizono)

Capivara de Sobremesa

De raviole com pêra e flor de anis a Moquequinha de lagostim com farofa de tapioca com quinoa. O evento promete provocar sabores e inspirar o público. Um fato que chama atenção é a quantidade de opções vegetarianas e sem glúten que surgem nos cardárpios que serão desenvolvidos nos dias do evento. Sobremesas como a famosa capivara de Curitiba, obra do Delices de Sucrè, também farão parte do Gastronomix.

O evento utilizará louças de porcelana e talheres de Inox, reutilizáveis, para minimizar os impactos ambientais e, também, sistema de compostagem e reciclagem. O Festival de Curitiba é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e patrocinado pela Petrobras.

Arroz de Costela do Chef Vitor Bourguignon (Foto: Lina Sumizono)

Essa união de teatro, música e gastronomia é um diferencial que reflete a criatividade e força do turismo gastronômico (e artístico) brasileiro. Que venham muitos turistas para Curitiba para vivenciar as artes dos talentosos artistas dos palcos e das cozinhas e também experimentar o melhor da cidade sustentável e premiada como uma das 10 melhores do mundo para se conhecer em 2025. Portanto, “Sorriam, a gente vai sorrir sim!” Bravo!

Thiago Paes é colunista de viagens e gastronomia. Esta nas redes sociais como @paespelomundo. É apresentador de TV em Travel Box Brazil. Press: contato@paespelomundo.com.br

