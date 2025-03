A discreta e surpreendente cozinha do Casa Vinci, novo restaurante de carnes em Curitiba (Abóbora na brasa com creme de ricota e granola (Foto: Thiago Paes @paespelomundo) )

Quando estive pela primeira vez em Florença, na Itália, absolutamente todas as dicas gastronômicas me levavam a “Bistecca alla Fiorentina”. No país de uma das culinárias mais conhecidas e apreciadas no mundo, principalmente pelas massas, comer carne não era lá minha primeira opção em nenhum dos lugares. Ao provar pela primeira vez a tal fiorentina, um mundo novo se abriu. O corte de carne bovina que une contra-filé, filé mignon e alcatra, na brasa por 5 minutos e finalizada por mais 5 minutos na vertical, mudou minha percepção da culinária italiana. Agora, em Curitiba, o novo restaurante Casa Vinci traz essa receita clássica em grande estilo.

Espeto de cebola com humos (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Como paladar não retrocede, como diz Carlos Ferreirinha, especialista em mercado de luxo, fui conhecer o Casa Vinci e a tal Fiorentina curitibana repleto dessas referências toscanas. Logo fui apresentado a uma discreta casa de carnes em nobres receitas e de muito bom gosto. E que espetáculo de jantar! Os nomes por traz desse feito são muitos, entre eles, o do chef e consultor Giovani Vivian, do chef executivo da casa João Pedro Vieira, da chef Paula Xavier, além dos empreendedores Gustavo Marques e Nicoli Hattori, que trazem a experiência de restaurante de culinária japonesa bem conhecido na cidade, o Azuki.

Bisteca Fiorentina (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Cardápio da Casa Vinci

Casa Vinci tem cardápio enxuto, com opções que vão da bisteca fiorentina com aproximadamente 2kg (R$390), aos tradicionais Bife de Chorizo (R$86), Bife Ancho (R$92), ou ainda o Miolo de Acém (R$70) todos finalizados com sal de parrilha da casa. A opção de frutos do mar é Polvo na Brasa (R$110,). Pratos como a Rabada (desmancha no garfo) completam o cardápio. Na minha primeira vez na casa, não poderia deixar de provar a fiorentina, a rabada, os acompanhamentos, mas fiquei curioso pelo Miolo de Acém e pelo Polvo, se for sua pedida me conte o que achou!

Rabada (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

O cardápio do Casa Vinci é surpreendente também pelas entradas e acompanhamentos: purê de batata laranja; polenta tostada; abóbora na brasa e um incrível espeto de cebola. Os nomes são assim mesmo, sem enfeites, diretos e resolutivos, o que pode parecer simples na verdade esconde receitas saborosíssimas em combinações inusitadas. Portanto, vale provar para realmente se surpreender.

Tartar, Salada tostada, Pão de Milho (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Prove, por exemplo, a salada tostada ou o pimentão na brasa; o pão de milho; o tartar. São impecáveis. Tem mais: a salada e a abóbora assada com creme de ricota vem com granola! Oi? Sim, uma deliciosa granola feita na casa! Croquete de língua é outra dessas surpresas que discretamente o restaurante vai apresentando ao cliente. E ainda que você assim como eu já recusaria a “língua”. Minha dica é: permita-se! É de dar água na boca.

Cardápio Casa Vinci (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

O ambiente contemporâneo e aconchegante do local no badalado bairro do Batel, remete as ruelas cheias de histórias e sabores do norte da Itália. Carta de Vinhos, para acompanhar. Balcão e bons drinks para aguardar. Peça sobremesa, é torta basca!

Chefs João Pedro Vieira e Giovani Vivian (Foto: Guto Souza)

Florença que me perdoe, mas “Habemus Fiorentina” e da melhor qualidade! Vale cada pedaço, cada acompanhamento, cada encontro, momentos deliciosos para relembrar aquela viagem gastronômica, e melhor, criar outras memórias. Curitiba sempre surpreendendo na gastronomia de imigração. Bravo!

Thiago Paes é colunista de viagens e gastronomia. É apresentador de tv no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

