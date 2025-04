O que fazer na França em 2025? De Champanhe a Pompidou, país apresenta calendário cultural e enogastronômico (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

A França inventa e reinventa, sinônimo da boa gastronomia, das escolas e suas técnicas tradicionais, apresentou recentemente o calendário de eventos culturais e gastronômicos que mais uma vez consolidam o país como referência mundial no turismo. Será também comemorado o Ano Cultural Brasil-França, iniciativa dos presidentes dos países.

Ser referência é um movimento, que precisa de vários atores, personalidades, narrativas, interesse público, políticas públicas e principalmente reconhecimento e valorização da identidade nacional. Em todos esses quesitos a França é número 1 e concretiza números que impressionam o turismo mundial. Em 2023 foram quase 100 milhões de turistas no país; só a capital, Paris, recebeu próximo de 16milhões, segundo a UNWTO (Organização Mundial do Turismo) e a plataforma alemã Statista que reúne dados e relatórios do mercado entre matérias jornalísticas e estudos acadêmicos.

A boa mesa é assunto sério na França, tanto que uma das celebrações do calendário oficial do país é comemorar a “refeição gastronômica francesa” uma prática inscrita na UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Ainda que as novas formas de apresentação de pratos sem que sigam uma sequência seja um novo olhar para a gastronomia mundial (do qual sou entusiasta) a França preserva o padrão claramente definido começando com aperitivos, prato principal e sobremesa como símbolo da identidade gastronômica local.

Na programação de 2025, talvez uma das mais emblemáticas seja o 10º aniversário que as casas, adegas e regiões de champanhe comemorarão na lista da Unesco como Patrimônio Mundial. Mais de 40 eventos e atividades foram identificados na região como o banquete de 14 de julho (dia da Tomada da Bastilha) na Avenue de Champagne em Épernay no nordeste da França, a 130km de Paris.

Outra comemoração enograstronômica é a Bourdaux Fête le Vin (festival de vinho de Bourdaux) que acontece de 12 a 15 de junho/25. Um convite ao passeio por uma das regiões mais encantadoras da França, que abrirá seus pavilhões de denominação de origem, além da escola de vinho de Bourdaux.

Centro Pompidou fechará até 2030

Além disso, a França de 2025 apresenta uma programação cultural com a reabertura da casa e do ateliê de Cézanne em Provence, a reabertura da Norte Dame de Paris para grupos, o último ano para visitar o Centro Pompidou que fechará até 2030; Eurogames em Lyon de 23 a 26 de julho; alem das diversas exposições a atividades espalhas pelo país. Prova que uma viagem para a França, apenas começa em Paris e se estende de norte a sul numa programação consistente e que coloca o país nos melhores rankings do turismo mundial.

Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo

E o que o Brasil pode aprender com isso? Estamos no caminho de muitas conquistas. O exemplo da França é a maturidade de um plano de Estado para o Turismo, que o coloca no centro das discussões, de forma ampliada, com a colaboração de diversos atores. É preciso democratizar a valorização das identidades que fazem a identidade de um país. Não é sobre pensar no turismo do Brasil, é reconhecer o que existe, suas potencialidade, sua diversidade, sua unicidade.

A Embratur – agência brasileira de promoção do turismo no exterior, tem feito um trabalho primoroso na difusão da identidade brasileira e sua pluralidade, desse reconhecimento do país e suas potencialidades, principalmente trazendo a baila temas como afroturismo, turismo lgbt, turismo comunitário. Nesse reconhecimento e valorização da identidade nacional é preciso a participação de todos.

França e Brasil mantém uma parceria diplomática e estratégica consolidada ao longo dos anos. Em 2025 é celebrado o ano Cultural Brasil-França, a programação brasileira acontecerá em mais de 50 cidades francesas até setembro.

Abaixo alguns dos eventos da França em 2025 e datas para você se programar:

Cézanne 2025

Reabertura da casa e do ateliê de Cézanne em Aix-En-Provence

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Reabertura deNotre-Dame de Paris para grupos

Paris, Île-de-France

Março 2025

Último ano para visitar o centro Pompidou antes de 2030

Paris, Île-de-France

Até o final de setembro de 2025

Exposição “Louvre Couture: Objets D’art, Objets de Mode”

Museu do Louvre – Paris

24 janeiro a 21 julho de 2025.

A moda está em exibição no Museu do Louvre até 21 de julho de 2025.

45º Festival Internacional De Piano

La Roque d’Anthéron – Provence

19 julho a 17 agosto 2025

Jazz In Marciac

Marciac, Occitanie, 21 julho a 7 agosto 2025

15º Aniversário Da Refeição Gastronômica Dos Franceses Na Unesco

Em toda a França, 2025

Inscrita em 2010 na lista do Patrimônio Cultural Imaterial

O Wine Bar Mais Alto Da Europa É Inaugurado Em Val Thorens

Temporada de inverno 2024-25

Bordeaux Fête Le Vin

Bordeaux, 12 a 15 junho 2025

Nantes Nomeada Novo Destino Gastronômico Pela “La Liste”.

Pays de la Loire, 2025

10º aniversário de Champagne na lista de Patrimônio Mundial Da Unesco

Champagne, Grand Est, 2025

A Grande Largada Do Tour De France 2025 Parte De Lille

Lille e Hauts-de-France, 5 julho 2025

Eurogames 2025 Em Lyon

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

23 a 26 julho 2025

