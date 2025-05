Uai Turismo estreia nova temporada com foco em polêmicas do setor e direitos do consumidor - (crédito: Uai Turismo)

O podcast Uai Turismo dá início à sua terceira temporada abordando um dos temas mais urgentes do momento: os direitos do consumidor no setor de viagens e turismo. Com apresentação de Isabella Ricci, o episódio de estreia, lançado nesta quarta-feira (30), mergulha nas recentes polêmicas que abalaram a confiança de milhares de brasileiros em empresas do ramo turístico.

Entre os casos discutidos estão os colapsos de 123 Milhas, ViagensPromo, Hurb, problemas com a Voepass e o episódio envolvendo a atriz Ingrid Guimarães, que denunciou nas redes sociais um episódio de descaso durante um voo operado pela American Airlines.

Neste primeiro episódio, Isabella entrevista Brendha Gagno, advogada especialista em direito do viajante, que traz orientações práticas sobre como agir em situações de prejuízo, cancelamentos, ou pacotes não entregues. A especialista também comenta os limites da responsabilidade das empresas e os direitos garantidos aos consumidores, especialmente diante do cenário de instabilidade no setor.

Prisão do ex-CEO da Hurb agrava clima de desconfiança

O programa também repercute a prisão em flagrante do ex-CEO da Hurb, João Ricardo Mendes, ocorrida no último dia 25 de abril, no Rio de Janeiro. Mendes foi detido após furtar obras de arte, eletrônicos e objetos pessoais em estabelecimentos comerciais na Barra da Tijuca. A Polícia Civil encontrou parte dos itens furtados em sua cobertura de luxo. A Justiça converteu a prisão em preventiva, destacando a reincidência e o impacto social dos crimes.

A prisão de João Ricardo intensifica as críticas à antiga gestão da empresa, que já enfrentava acusações de má conduta, descumprimento de pacotes vendidos e ameaças a consumidores insatisfeitos. A nova temporada do Uai Turismo pretende aprofundar também nesses debates de interesse direto dos consumidores de viagens.

Audiência pública discute soluções e responsabilidade compartilhada no setor

A data de estreia do novo episódio acontece um dia após a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, convocada pelo deputado Professor Cleiton (PV). O objetivo foi ouvir representantes do setor, em especial as agências de viagens, e buscar soluções para a crise que atinge agências de viagens, operadoras e consumidores.

Durante a audiência, empresários relataram prejuízos que chegam a R$ 600 mil, além de medidas desesperadas para manter os contratos com clientes, como venda de bens, empréstimos e endividamento familiar. Os participantes defenderam a criação de um projeto de lei que preveja a coparticipação de toda a cadeia de prestação de serviços turísticos — companhias aéreas, hotéis, agências e intermediários — na responsabilidade por danos ao consumidor.

Também foi sugerida a exigência de seguros de garantia e responsabilidade civil como condição para que empresas possam atuar no setor. Os empresários pediram mais rigor dos órgãos reguladores, como a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Também foram solicitadas medidas de apoio financeiro e subsídios estaduais ou federais para que pequenos negócios não entrem em colapso.

Com uma linguagem acessível e jornalismo de qualidade, o Uai Turismo promete nesta temporada oferecer uma visão crítica e informada sobre os bastidores do turismo no Brasil, e claro, sobre destinos e o mercado do turismo.

