Gastronomia e turismo, conectando pessoas, saberes e territórios (Foto: Acervo Promocional Restaurante Catana da Serra na Rota Turística Jaguara - Itabirito/ MG)

A gastronomia é um dos principais atrativos turísticos de qualquer região. Ela oferece uma janela para a cultura, para a história e para a identidade local.

Se exploramos a culinária em um destino com vocação para o turismo, as comunidades e os turistas terão a oportunidade de experimentar sabores e aromas muito especiais, que refletem e remetem à riqueza cultural e a diversidade de toda uma região.

A conexão entre gastronomia, como vertente cultural e a atividade turística, vai além da simples degustação de pratos típicos. Ela envolve a troca de saberes e experiências entre os visitantes e a comunidade local. Os cozinheiros, as cantineiras, os chefs, os produtores de alimentos e os artesãos da cozinha, desempenham um papel fundamental nesse processo, compartilhando suas histórias e técnicas com o grande público.

Além disso, a gastronomia reconhecida, bem trabalhada e valorizada, pode ser um poderoso instrumento para o desenvolvimento territorial, deixando marcas culturais, que perduram e perpassam gerações, como é o caso do Pastel de Angu, em Itabirito, que hoje tem o seu “modo de fazer”, registrado como Bem Imaterial do município, causando um orgulho generalizado na cidade. Aliás, vale registrar, que o patrimônio gastronômico, como ícone que é, tem um evento grande, um Festival inteiro, dedicado só a ele!

Importância da promoção da gastronomia local

Ao valorizar a produção local e a culinária tradicional dos lugares, instintivamente, estamos dando vida à destinos turísticos, que podem criar oportunidades para os pequenos produtores e os empreendedores locais, gerando renda e emprego.

A promoção da gastronomia local contribui para a preservação da biodiversidade e da cultura. Se valorizamos os produtos e as técnicas tradicionais, os modos de fazer, facilitaremos a vida dos turistas que se encantam e ajudam a manter viva a herança cultural de uma região. Neste sentido, enfatizamos e damos vazão, à riqueza histórica e cultural de Minas Gerais e mostramos, como a gastronomia é uma parte essencial dessa herança.

Foto: Acervo Promocional Restaurante Catana da Serra na Rota Turística Jaguara – Itabirito/ MG

Não é difícil em Minas gerais, percebermos a conexão entre os pratos típicos e as narrativas das cidades, principalmente aquelas que carregam em sua trajetória social, elementos e fatos históricos, que ajudam a contar a evolução do estado e do país.

Pensando a gastronomia como Identidade Cultural, criamos imediatamente um vínculo com cheiros e sabores, que representam nossos territórios e nossa gente! Falamos por exemplo, dos pratos icônicos, como o pão de queijo, o feijão tropeiro, o bolinho de feijão, a cachaça artesanal de alambique e o doce de leite.

Por si só, eles representam a alma mineira. Quando falo em sabores e aromas, falo também da tradição das cidades históricas e à influência dos ciclos econômicos, como o ouro e a religiosidade.

As cidades, como destinos turístico-culturais, oferecem experiências que unem história e culinária, incluindo festivais gastronômicos, restaurantes tradicionais e eventos como a Semana Santa, as festas juninas e o Natal, que sugerem a procura por pratos e doces típicos de cada época, mas que são, primordiais nas mesas de qualquer família em momentos especiais.

Sem falar, que a culinária bem trabalhada, pode ser um diferencial para atrair um fluxo curioso e faminto de visitantes, que saberá valorizar as comunidades locais, destacando iniciativas de turismo existentes e promoverão espontaneamente, a valorização de produtos e produtores regionais.

A gastronomia conecta pessoas

Eu particularmente, vejo a gastronomia como um elemento-chave para conectar pessoas, saberes e territórios! Essa frase até parece slogan de comercial de um evento gastronômico, mas, a verdade é que ao explorar a culinária local, a comunidade produtiva, oferece aos turistas, a oportunidade de experimentar a autenticidade e a diversidade de uma cidade, quiçá de uma região, enquanto contribuem para o desenvolvimento territorial e a preservação da cultura.

Foto: Acervo Promocional Restaurante Catana da Serra na Rota Turística Jaguara – Itabirito/ MG

As cidades em Minas Gerais são um exemplo perfeito de como a gastronomia pode ser um atrativo turístico poderoso e um ativo comercial, merecedor de atenção e valor. Com a sua fabulosa evolução histórica, o estado de Minas, construiu pelas mãos dos mineiros, um arcabouço de sabores e de cultura, que se mostram diversificados e refletem, como mais um elemento que atribui valor cultural, a influência de diferentes povos e tradições.

A comida mineira é conhecida por sua simplicidade e autenticidade, com pratos como o pastel de angu, o tutu de feijão e o queijo mineiro, que são outros símbolos da cultura local. Além disso, a produção de queijos, doces e outros produtos artesanais constituem uma tradição que nos levam direto para os séculos passados e ainda causam o prazer da degustação em cenários mais que especiais, seja pela esplendorosa natureza encontrada no campo, ou nos casarões antigos que carregam alegrias, tristezas e segredos em suas centenárias paredes.

A gastronomia de Minas Gerais é um reflexo de sua própria diversidade cultural, combinando influências indígenas, africanas e europeias.

Nos centros históricos, como Santa Bárbara, Barão de Cocais e Itabirito, os sabores tradicionais são preservados em restaurantes e festivais gastronômicos, enquanto nas áreas rurais e comunidades em geral, a culinária se mantém viva por meio de práticas ancestrais e ingredientes regionais.

Mais do que uma experiência sensorial, a comida mineira representa identidade, história e valorização de saberes locais, tornando-se um atrativo essencial para aqueles que buscam autenticidade e conexão com as tradições brasileiras.

Gastronomia e turismo para além do paladar

Em Minas Gerais, a culinária também é influenciada pela sua geografia e pelo clima, com a produção de alimentos frescos e de alta qualidade, como frutas, legumes, mel e carnes. Isso permite que os chefs e os produtores locais criem pratos inovadores e deliciosos, que mostram a versatilidade e a criatividade da culinária mineira.

Foto: Acervo Promocional Restaurante Catana da Serra na Rota Turística Jaguara – Itabirito/ MG

Por fim minha gente, acreditem, a conexão entre gastronomia e turismo vai além do paladar, ela se transforma em memória, identidade e desenvolvimento.

Em meu estado, Minas Gerais, a culinária não apenas encanta as comunidades e os visitantes, mas o segmento, tem uma força que impulsiona a economia local, valoriza tradições e fortalece cidades inteiras.

Ao saborear um prato típico mineiro, experimentamos séculos de história, trocas culturais e a criatividade de um povo que sabe transformar ingredientes simples em verdadeiras experiências gastronômicas.

Nosso papel é trabalharmos para que essa riqueza continue sendo celebrada e preservada, garantindo que cada sabor seja um convite para conhecer mais sobre os territórios e as pessoas que os habitam.

Em tempo, convido a todos para se ligarem no “Festival Roteiro dos Sabores, uma aventura cultural pela gastronomia do Circuito do Ouro”, onde participo da produção do evento e movimentaremos a gastronomia nos municípios de Itabirito, Santa Bárbara e Barão de Cocais.

Maiores informações, você pode obter no instagram, seguindo nosso perfil @festivalroteirodossabores.

Até a próxima!

