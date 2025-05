Semana de Como Dormir Melhor: Lapinha Spa promove semana dedicada ao sono ((Foto: Divulgação))

De 8 a 14 de junho, a Lapinha Spa realiza a Semana de Como Dormir Melhor, sob a liderança da Dra. Simone Prezotti, médica pneumologista, especialista em medicina do sono e idealizadora do programa.

Ao longo da semana, os hóspedes participam de bate-papos, caminhadas, aula de culinária com foco em alimentos que favorecem o sono, além de vivências voltadas a técnicas comportamentais para o combate à insônia e reflexões sobre o uso de eletrônicos.

LEIA TAMBÉM: Quando teremos um Michelin Brasil?

Como parte do compromisso da Lapinha em promover um sono de qualidade, a Dra. Simone também compartilha práticas simples que podem ser incorporadas no dia a dia para melhorar a qualidade do descanso noturno:

Inclua o sono na sua agenda

Programe seu dia por escrito, incluindo horários de trabalho, pausas, refeições, atividades físicas e um horário fixo para dormir.

Ilumine o dia e escureça a noite

Exponha-se à luz natural por pelo menos 30 minutos diariamente, preferencialmente ao acordar. À noite, evite a luz artificial — especialmente a luz azul de eletrônicos — e desconecte-se uma a duas horas antes de dormir.

Regule sua alimentação

Mantenha horários regulares para as refeições e jante de 3 a 4 horas antes de dormir. Prefira alimentos leves e de fácil digestão. Evite açúcar, gordura, cafeína, álcool e grandes volumes de líquido antes de dormir.

LEIA TAMBÉM: Cresce a busca por viagens que unem experiências, aprendizado e autoconhecimento

Pratique atividade física

Exercite-se em horários que favoreçam o alinhamento do seu relógio biológico. A prática regular melhora a qualidade do sono, reduz o tempo para adormecer e diminui os despertares noturnos, além de ajudar a controlar a ansiedade, a depressão e condições como ronco e apneia.

Estabeleça uma rotina pré-sono

Cerca de uma hora antes de dormir, prepare o ambiente: arrume a cama, reduza estímulos e vá para o quarto apenas quando estiver com sono. Atividades como um banho quente, infusões, leitura, escrita, meditação ou oração podem ajudar a sinalizar ao corpo que é hora de descansar.

Com 52 anos de história, a Lapinha Spa é o primeiro spa médico do Brasil. Situada em uma fazenda de 550 hectares e certificada como Reserva Particular do Patrimônio Natural, mantém um compromisso com a preservação ambiental. Seu solo é livre de agrotóxicos, e a alimentação segue a linha Ovolactovegetariana, priorizando ingredientes orgânicos e água alcalina com pH 8,2.

Para mais informações ou reservas, entre em contato pelo telefone (41) 3622-1044.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo