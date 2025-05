Vale a viagem? Prêmios e programas de TV podem impulsionar o turismo gastronômico no Brasil (Viagem a São Paulo para conhecer o menu degustação do restô-bar Dona Onça e a chef Janaína Torres em São Paulo (Foto: @paespelomundo))

Você viajaria para um destino pensando primeiramente nos restaurantes que gostaria de conhecer? Ou quem sabe para prestigiar uma chef premiada por sua atuação sustentável, pelo trabalho que exerce junto a pequenos produtores, a importância da comida saudável? Será que o consumidor brasileiro está cada vez mais interessado nas curadorias que prêmios e programas de TV têm realizado? Como isso tem transformado o turismo pelo Brasil?

A Organização Mundial do Turismo reconhece a importância crescente do turismo gastronômico como uma forma significativa de turismo cultural. Além disso, a UNWTO publicou o “Global Report on Food Tourism”, que destaca o papel vital da gastronomia na experiência turística e seu potencial para impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável. E este é um grande motivo para comemorar! Afinal a culinária de um destino é uma forma de vivenciar sua cultura ancestral, seus modos, de entender as trajetórias, as raízes. Seja num restaurante estrelado ou num mercado público, os ingredientes apresentados por uma cidade revelam inclusive seu conhecimento sobre si mesmo.

Brasil nunca recebeu esse prêmio

Um dos prêmios do turismo mundial, o World Travel Award, que acontece desde 1993, na categoria “Principal Destino Culinário” premiou o Peru em 11 das 13 edições, inclusive no último ano de 2024 quando fiz campanha aqui para que o Brasil se destacasse. Reitero minha campanha para que a culinária e gastronomia brasileira sejam vencedoras pela primeira vez nesse prêmio agora em 2025. Mas o que o Peru entendeu que nós ainda não entendemos sobre turismo e gastronomia?

O Peru adotou uma abordagem estratégica para promover sua gastronomia como parte da identidade nacional e atrair turistas. Em 2006, Lima foi declarada “Capital Gastronômica da América” durante o congresso Madrid Fusión, marcando um ponto de inflexão na valorização da culinária peruana. Desde então foram diversas campanhas como a “Peru Mucho Gusto”, promoção da gastronomia nas principais feiras de turismo do mundo (como a WTM Londres, Latino America), por meio de Chefs como Gastón Acurio, e por conseguinte, a riqueza gastronômica do Peru foi vista pelo mundo. Daí vieram os prêmios, como um dos mais recentes: o reconhecimento do ceviche como patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. O Peru serve como modelo de como a gastronomia pode ser usada estrategicamente para projeção internacional e atração de turistas.

Estado de Sergipe passou a apresentar cozinha show em eventos de turismo e trouxe os cactos do sertão como atrativo gastronômico na WTM Latin America 2024. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

No Brasil, o reconhecimento da nossa gastronomia é algo que vem, mais recentemente, ganhando espaço nas considerações do consumidor. Nas décadas de 80 e 90, o chef francês Laurent Suaudeau enalteceu ingredientes brasileiros para o mundo ver. Em 1999, o DOM, do chef Alex Atala, foi um dos marcos da gastronomia brasileira contemporânea e tem um papel fundamental na valorização da culinária nacional no cenário internacional. Em 2014, da estreia ao final, o programa Masterchef foi um sucesso, chegando a liderar a audiência naquele momento. No ano seguinte, o Guia Michelin estreou no Rio e São Paulo trazendo na bagagem todo o reconhecimento internacional de uma premiação com mais de 100 anos de tradição. Em 2019, o restaurante paulista “A Casa do Porco” entrou para a badalada lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, a “50 best”, furando novas bolhas, abrindo novos espaços para a gastronomia brasileira no mundo.

Melhor momento do Brasil nos prêmios e nos programas de gastronomia

Prêmios como o Guia Michelin e o The World’s 50 Best Restaurants, além de programas de TV como MasterChef Brasil, o Cozinha Prática têm desempenhado um papel significativo na promoção da gastronomia brasileira. É notória a mudança nos cardápios de restaurantes e bares que se inspiram no que assistem, nos premiados. O Brasil vive um momento oportuno de visibilidade gastronômica e precisa agir para transformar esse capital simbólico em atração turística real. O reconhecimento dos modos de fazer o queijo artesanal mineiro (pingo) pela Unesco, os restaurantes premiados no Rio em São Paulo, a lista de 100 melhores do Brasil pela Exame, é exemplo disso.

A Embratur leva a culinária brasileira para feiras internacionais como a WTM Londres (Foto Thiago Paes @paespelomundo)

A curadoria feita por essas premiações e programas de TV tem inspirado o consumidor a fazer turismo pelo Brasil, mas também na sua região. Restaurantes com chefs participantes de programas de gastronomia em Curitiba, por exemplo, como o K.sa ou o ASU são referência na cidade. Chefs premiadas mundialmente, como a Manu Buffara, Helena Rizzo, Janaína Torres atraem curiosos e fãs para seus restaurantes e abrem espaço no repertório culinário do cliente e uma nova jornada do consumidor no turismo.

Quando falo que turismo e gastronomia devem andar juntos, todo mundo concorda, mas na prática não é o que acontece no Brasil. Quantos restaurantes sabem o número de turistas que frequentam seu salão? Quantas secretarias de turismo têm discutido políticas públicas de promoção do turismo que envolvam a gastronomia, os chefs locais, os prêmios? Quem sabia o que era ceviche, lomitos saltados, quinoa há 20 anos?

Há muito a ser feito para que a culinária brasileira se torne, de fato, um vetor estruturado de desenvolvimento turístico. Isso passa pelo fortalecimento das políticas públicas, pela inclusão da gastronomia nos planos estratégicos de promoção do turismo com o envolvimento direto dos chefs, produtores e premiados. O momento é promissor: nunca se falou tanto sobre comida brasileira no Brasil e no mundo. Mas é preciso transformar essa visibilidade em ação planejada. Há muitas iniciativas isoladas que estão fazendo isso regionalmente. Você conhece algumas delas? Também quero conhecê-las. O protagonismo gastronômico brasileiro é possível — e ele começa por estratégias que unem a gastronomia e o turismo de dentro para fora. Que venham mais prêmios e programas para nos incentivar expandir a rica culinária brasileira para o mundo. Pense nisso!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. É apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Mora em Curitiba e viaja pelo Brasil e pelo Mundo vivenciando e compartilhando experiências gastronômicas. Press: contato@paespelomundo.com.br

