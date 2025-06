Que graça, o luxo! (Mimos no quarto do Hotel Fasano BH: doces mineiros e frutas Ffoto: Thiago Paes @paespelomundo))

Parece tarefa fácil falar de algo que é muito bom, que tem história, trajetória, que oferece o melhor da gastronomia, da hospitalidade. Mas, é para mim, uma tarefa desafiadora refletir sobre o que lugares que são um luxo em tudo que fazem podem fazer de melhor. E de repente os sorrisos da recepção à gerência do Hotel Fasano em Belo Horizonte me conduziram a antigas reflexões a respeito de qual é o retrato do luxo atual. Que graça tem?

Recebido e conduzido pelos sofisticados ambientes do hotel pela Relações Públicas Mariana Sobreira, aos poucos fui me sentindo mais familiarizado com a hospitalidade de um lugar marcado por obras de artes, lindos painéis que a todo momento remetem a influência mineira com cores e texturas que atravessa a terracota dos vasos de barro, uma mistura de despojamento acolhedor e a sofisticação como o Fasano sabe ser. Afinal onde encontrar uma linda cadeira Sérgio Rodrigues tão bem ambientalizada senão num hotel como aquele?

Restaurante Gero no lobby do Hotel Fasano Belo Horizonte (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

No café da manhã, uma seleção de pães – de panificação própria, lembrou a simpática PR ao receber elogios sobre a curadoria gastronômica – o impecável menu personalizado com receitas clássicas da culinária internacional – croque monsieur, ovos beneditinos, foram servidos enriquecendo o dia de sabor. Um primor – como esperado!

No quarto, uma seleção interessante e animadora de mineiridades: dos clássicos queijos artesanais (Reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade) com goiabada a um combinado de sobremesas regionais, uma melhor que a outra, uma verdadeira recepção gastronômica local, no lindo bairro de Lourdes, onde fica o Hotel. Além das frutas, claro, afinal saudabilidade é um luxo que veio para ficar! Bastou eu sair para um compromisso ou outro, para que na volta eu fosse mais uma vez surpreendido com a gentileza de uma barra de chocolates quebra-quebra no quarto. “É sobre isso, e fim”.

Sobremesa de Tiramissú no restaurante Gero no lobby do Hotel Fasano BH (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Luxo com leveza

Foi uma hospedagem tão leve, tão descontraída, como poucas vezes vi o luxo passar, oferecer. Nada de formalidades exageradas, de hierarquias cansativas e hipnotizantes. O luxo muitas vezes é confundido com candelabros e abajures (para não falar dos lustres cristalizados), entre dourados extravagantes e corredores barrocos, balzaquianos. Quando na verdade, o novo luxo inspira a sustentabilidade, o xodó das coisas boas da vida, os sabores locais, a leveza do que importa.

Da sofisticada harmonia assinada pelo escritório Bernardes Arquitetura ao detalhe inspirador de cada ambiente e acolhimento gastronômico. E sabe aquele sorriso que contagia? Descontraído, leve… de quem tem o dom da hospitalidade, o dom de ser natural. A Mariana tem tudo isso. E de repente tudo que eu gostaria de falar sobre o que eu penso sobre luxo estava ali. De fato, a mais genuína essência do encontro entre bom gosto, sofisticação e a autêntica naturalidade em receber.

Suíte numa das 17 categorias do hotel (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A Mariana vai tomar um susto quando ler essa coluna de hoje, não por timidez – ela é cantora nas horas vagas – mas por talvez nem perceber que pessoas como ela representa essa hospitalidade, esse acolhimento, esse luxo que os nominados e anônimos querem viver. Um sorriso sincero no rosto, modos descontraídos, um papo leve. Afinal, Mari (permita-me te chamar assim), como diria Danusa Leão, “a felicidade contagia”, e luxo mesmo é essa leveza, essa graça. Que graça, o luxo! Que graça! Bravo, Fasano BH, Bravo!

Thiago Paes é colunista de turismo gastronômico e de experiências. Apresentador de TV no Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo Press.: contato@paespelomundo.com.br

