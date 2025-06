Elia On The River: entre trufas, tequila e chimichurri, uma viagem pela nova gastronomia de Miami - (crédito: Uai Turismo)

Elia On The River: entre trufas, tequila e chimichurri, uma viagem pela nova gastronomia de Miami (Polvo a lagareiro com chimichurri e base de homus. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Miami é uma das poucas cidades dos Estados Unidos que dispensa muitas explicações sobre si mesma para nós, brasileiros, que em algum momento criamos certo imaginário sobre o que é e o que fazer na capital mais latina da América do Norte. Muitas novidades vem surgindo e redefinindo a trajetória turístico-gastronômica da cidade, como o novo restaurante Elia On The River, entre pastas com trufas ou frutos do mar, drinks autorais com tequilas e aquele toque potente de molhos como o argentino chimichurri.

Um destino gastronômico e bilíngue

A meu ver Miami passa por um momento muito especial de transição de suas influências e entregas gastronômicas. Deixa de lado o “caribean fast food” para se tornar um lugar marcado por restaurantes que reconhece ingredientes do mundo como seus, com orgulho, como deve ser. Há muitas influências por aqui, e a mais significativa é este reconhecimento, afinal Miami é um dos elos entre o norte e o sul global.

Ambiente aconchegante e cozinha aberta no Elia (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Um destino bilíngue como muitos outros no mundo, como Montreal no Canadá que fala inglês e francês, Bélgica (francês e neerlandês) ou Helsinque (finlandês e sueco). Aqui o espanhol latino-americano é falado com orgulho e totalmente compreendido nas ruas ou nos pratos.

Em minha primeira vez no Elia, restaurante localizado às margens do Miami River, na região de Downtown, mais precisamente no bairro de River District, uma área que vem se reinventando nos últimos anos. Tradicionalmente um ponto industrial e portuário, o entorno do Miami River tem passado por uma intensa transformação urbana, ganhando contornos sofisticados e se tornando um novo polo gastronômico da cidade.

Pappardelli com trufas e mignon. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Receitas do mundo no Elia On The River

No cardápio, escolhas interessantes que retratam essa natureza de imigração que Miami tem em sua trajetória. Pastas italianas, Frutos do mar mediterrâneos, molhos argentinos, drinks cubanos. A sugestão foi provar o que vem fazendo sucesso na casa. Então prepare-se para um rio de sabores e sensações.

LEIA TAMBÉM: Que graça, o luxo!

O delicioso parppardelli com trufas e mignon estava completamente suculento e divino. De encher a boca de emoção. Coberto com parmesão ficou ainda mais afetivo e saboroso. Outra pedida foi o Linguini à Lagosta, um espetáculo de pasta com pedaços generosos do crustáceo ao molho de tomate, de apresentação divertida e casual, sem compromisso com formalidades. Dois pratos que são absolutamente incríveis para qualquer turista que esteja buscando comer bem e se divertir num ambiente lindo e aconchegante.

Linguini à lagosta (foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A decoração do Elia é uma atração a parte, pois traz para o beira rio, um ar sofisticado-criativo, com muitos detalhes que merecem reverência como os mármores, a palheta de cores, o lindo balcão, ou o incrível mural pintado à mão definindo a personalidade da casa que se insere perfeitamente nessa transformação gastronômica que Dowtown River vem passando.

Além dos pratos principais, duas entradas são dignas de prêmios, o tartar de atum e salmão em camadas e o fabuloso polvo à lagareiro com molho de chimichurri e base de homus. São de muitas influências que estamos falando, e Miami não quer se prender a nenhuma delas.

Um drink à Sicília caribenha

Red sicillian (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Para acompanhar, os drinks autorais merecem uma pausa atenta. Provei alguns, mas foi o Red Sicilian que me conquistou de verdade — uma combinação elegante de tequila blanco, laranja e manjericão. Um drinque bem equilibrado, refrescante e com personalidade, perfeito para o cenário à beira do rio. E para fechar a noite, um toque de sorte — literalmente. A sobremesa que leva esse nome é um bolo de laranja úmido, delicado e perfumado, encantadora.

Não se trata apenas de um restaurante novo, mas de um sinal dos tempos: de que Miami está pronta para honrar sua diversidade, valorizando cozinhas que traduzem suas histórias com sabor e criatividade. Em uma cidade onde tantos vieram de longe para fazer dela seu lar, é reconfortante ver surgir lugares que não apenas entendem essa trajetória, mas a traduzem em forma de boa comida. E que, com autenticidade, servem exatamente o que Miami sempre foi: uma celebração do mundo inteiro. Um brinde, on the river!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press.: contato@paespelomundo.com.br

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.tur