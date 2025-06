De olho no futuro: Miami surpreende na gastronomia e atrai Guia Michelin Flórida (Ceviche peruano no Júlia&Henry. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo) )

Miami é berço de muitos estereótipos para nós, brasileiros, que a consideramos um destino de praias, compras, oportunidade para vivenciar o estilo de vida americano. Mas há uma fama que a cidade mais caribenha – fora do Caribe – tem visto crescer nos últimos anos: a de destino gastronômico.

A história nos mostra que a chegada da ferrovia, seguida pela construção do porto, transformou a trajetória da pequena vila costeira no início do século XX. Com esses avanços a época, Miami atraiu imigrantes — sobretudo após a Revolução cubana, em 1959 — o que abriu as portas para uma intensa miscigenação cultural. Hoje, essa cidade bilíngue (onde se fala espanhol com a mesma naturalidade que o inglês) é um polo de conexão global, vibrante, diversa e cosmopolita. E sabe bem como utilizar seu diferencial para se destacar no turismo mundial.

Michelin Flórida desde 2022

Num destino tão interessante como este, como imaginar que por tantos anos, Miami esteve de fora das desejadas estrelas que consagram restaurantes das cidades no mundo? Ainda que tenhamos prêmios outros tão importantes quanto o Michelin, fato é que a gastronomia da cidade era tão estereotipada quanto o turismo, resumindo-se no Caribbean fast food para satisfazer a crescente comunidade de latinos, turistas ou não.

A América Latina mudou, Miami tanto quanto! E desde 2022 o Guia Michelin está de olho nos restaurantes da cidade. Não por menos! Badalados rooftops, restaurantes em Iates, ambientes sofisticados e exclusivos se misturam a taquerias e bistrôs vintages que resistem em contar a história da cidade que nos anos 20 se modernizou, influenciando o mundo com seus prédios art déco. Cem anos depois, Miami influencia novamente.

Salada com ingredientes frescos e de diversas influências. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

História e criatividade moldam a nova gastronomia da cidade

Um tour culinário pela área de South Beach nos apresenta uma Miami histórica, gastronômica, encantadora. Por aqui, o estilo de vida que envolve belos drinks e muitos canapés veio muito antes da badalação de prêmios internacionais. Com o Miami Culinary Tours (@miami_culinary_tours) caminhamos pelas principais ruas e prédios onde a comida e a bebida falam. Um tour simples, profundo e historicamente elegante por principalmente resistir com orgulho em enaltecer sua própria historia.

Dos novos e badalados restaurantes, desde redes asiáticas com decoração temática, como o sexy fish a restaurantes sofisticados em bairros que tem resignificado a cena gastronômica da cidade, como o Elia On The River (eliaontheriver), no Dowtonw District. Hotéis Boutique como o The Gates Miami (@gatessouthbeach) surgem em harmonia com a proposta da cidade: luxo despojado, com arte e um toque de glamour vintage.

Dos Estrelados Michelin, 64 receberam alguma indicação como o colombiano “Elcielo”; o peruano “Itamae Ao””; o francês “Lê Jardinier”; o mexicano “Os Felix”; o americano “The Surf Club” entre outros receberam 1 estrela cada em 2025, somando 14 ao total. Mais uma vez o francês “L’Atelier” de Joel Robuchon recebeu 2 estrelas. Todos absolutamente presentes e badalados nas redes sociais. Nada de discrição ou guetos para especialistas da área, ao contrário, a gastronomia de Miami está hiperconectada e assim como a cidade: de olho no futuro.

O que era um refúgio tropical no século XX, agora é também um destino de paladar interessante, refinado, estrelado. Miami muda, evolui — e convida o mundo a saborear essa nova fase. Num momento em que turismo é sobretudo experiências, o estilo despojado e descolado, os hotspots em iates e rooftops, e a diversidade culinária étnica podem fazer de Miami a maior representante da gastronomia da Flórida. Um bom momento para essa estreia esta por vir, pois em 2026 o Guia Michelin se estenderá para todas as cidades do estado, além da Copa do Mundo de Futebol, quando a cidade receberá 7 jogos, e Miami está de olho no futuro desses encontros! Bravo!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil, está nas redes sociais como @paespelomundo. Press.: contato@paespelomundo.com.br

