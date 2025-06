Lugano, Lucarno, Bellinzona: o estilo de vida italiano de Ticino na Suíça e o charme do turismo gastronômico nos Alpes (Restaurante no Castelo Bellizona tem recomendação Michelin (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Entre lagos, vinhedos, castelos e boa gastronomia, a região sul da Suíça é um destino suave, elegante e interessante ao misturar a lindíssima paisagem do país ao estilo litorâneo italiano. Um pouco de discrição, um tanto de latinidade e Ticino (Cantão Suíço) vem se tornando um lugar de turismo único, onde a enogastronomia também vem conquistando seu lugar.

O calor intenso nas ruas deixa a região de Ticino, no verão, mais despojada, leve, natural. Ao redor do Lago Maggiore, no vilarejo de Ascona, uma caminhada nos leva a um visual incrível e à cena turístico gastronômica que começa a apresentar suas influências com brusquetas, burratas, focaccias, molhos e vinhos locais. É quase um mantra por aqui escutar que os produtos são frescos, que o produtor mora perto, que temos opções vegetarianas, veganas. Para quem esteve aqui na Suíça em 2009, e o que mais encontrava eram batatas recheadas, algo mudou. Talvez eu tenha mudado, talvez o mundo. Fato é que, além de cidades cinematográficas, a gastronomia por aqui tem me surpreendido.

Outra paisagem de tirar o fôlego é o Lago Lugano, onde um passeio de barco nos leva ao outro lado da cidade, repleto de restaurantes beira lago, caminhadas e um visual colorido, quente. Chegamos aqui de trem, pegamos ônibus e com o mesmo ticket fizemos o passeio de barco. Todo o transporte público do país é integrado com o Swiss Travel Pass. Em Gandria, nessa romântica vila, uma parada para uma suculenta lasanha acompanhada de um refrigerante suíço – Vivi kola – e de um drink italiano – aperol spritz.

Lago Lugano em Ticino (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Merlot Bianco e Chefs Brasileiros

Ainda em Locarno, provei o vinho típico da região e no restaurante do próprio produtor, o Bottega Del Vino, um Merlot branco. Região com Denominação de Origem Controlada – DOC desde 1997, a cidade possui diversas vínicolas e festivais como “Open Wine Cellars” – com visitas gratuitas a mais de 80 produtores – e o festival anual S.Pellegrino Sapori Ticino, reunindo chefs estrelados para encontros de cozinha mediterrânea e inovação culinária, que este ano terá seis brasileiros convidados: Ivan Ralston (Tuju, SP), Luiz Filipe Souza (Evvai, SP), Rafa Costa e Silva (Lasai, RJ), Alberto Landgraf (Oteque, RJ), Manu Buffara (Manu, PR) e Thiago Castanho (Sororoca, SP / Puba, PA) e acontecerá em novembro de 2025.

Merlot Branco produzido na região e com DOC (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

O Merlot do Ticino tem um sabor muito próprio: mais redondo, menos tânico que seus primos bordaleses. E na versão branca, ganha corpo e elegância. Beber um Merlot Bianco entre os lagos e vinhedos da região é um desses luxos que só o Ticino oferece.

De certo, os chefs brasileiros, além de provarem o Merlot Branco, conhecerão um dos restaurantes mais interessantes da região. Entre parrerais, e imerso no Castelo de Bellinzona, o restaurante Castel Grande é uma das joias gastronômicas do cantão de Ticino. Primeiro por estar dentro do próprio Castelo reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, depois pela paisagem que nos brinda com uma verdadeira experiência entre o Medieval e o contemporâneo, por meio da gastronomia do chef Cyrille Kamerzin.

Restaurante Castel Grande (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Há muito o que se provar no sul da Suíça, onde as montanhas geladas dos Alpes encontram o calor dos vinhedos, a leveza dos lagos. Entre Merlots e queijos. A rica gastronomia faz parte do cotidiano da região de uma forma tão natural, tão simples, que você nem vai perceber que esta diante de 9 restaurantes estrela Michelin, Festivais Gastronômicos e de Jazz, Mercados Públicos com produtos locais, Wine tours e muitas outras atividades a poucos quilômetros uma das outras.

Lugano (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Ticino cresce com foco em turismo sustentável, cultural e experiências gastronômicas que trazem para a mesa um pouco do seus contrates rurais e urbanos. Este é o ano do Brasil na região mais italiana da Suiça, que se insere nesse novo momento do turismo no mundo: um lugar para relaxar e que seja culturalmente interessante; que tenha uma noite vibrante, artística, gastronômica; que nos apresente suas regionalidades excepcionais; um vinho simples e raro; uma boa mesa com os amigos; e um visual deslumbrante para que guardemos na memória uma vida de experiências. Um lugar chamado Ticino. Bravo, Suiça, Grazie!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia.

