Dos lagos aos Alpes: a Suíça é um dos destinos mais interessantes do verão europeu

Se comparado ao Brasil, o pequeno país europeu, discreto até mesmo em sua história, é um dos destinos mais interessantes do verão europeu. Uma mistura de experiências turísticas que vão dos passeios nos lagos a aventuras nas montanhas geladas e permanentes dos alpes, numa combinação perfeita para conhecer o melhor da Suíça.

Se você não perceber que está em pleno verão, não vai acreditar que todo aquele imaginário sobre o turismo na Suíça, entre fondues e racletes, está bem diferente. Ruas movimentadas com pessoas fazendo esportes ao ar livre, jovens em grupos de férias conhecendo os principais atrativos turísticos, muitos guardas-sóis e cervejas geladas nas cafeterias nas montanhas. A Suíça no verão é um destino que vive os lagos, com seus passeios de barcos, e também as montanhas com seus bondinhos e cafés a mais de 2.000m de altitude e reafirma sua essência discreta de equilíbrio e sofisticação.

De Gstaad a Ticino, passando por Lucerna e Berna, o que se revela é um país vasto em diversidade linguística, cultural, sensorial, e por que não dizer gastronômica? Em cada canto, um ritmo próprio, harmônico. Em cada prato, um acento regional. E ainda que o termo “experiência gastronômica” tenha sido muitas vezes mal utilizado, permita-me que aqui eu seja redundante em usá-lo para contar um pouquinho sobre esses momentos únicos no país. Tudo sob o sol de Ticino, de Lucerna, de Gstaad…

Gstaad: sofisticação discreta entre os Alpes

A vila de Gstaad, Cantão de Berna, mantém um equilíbrio entre o luxo discreto e a localização privilegiada. A vila, com suas construções em madeira escura e telhados inclinados, não é apenas cenário de esqui, cafés e boutiques. É também território de uma gastronomia de montanha interessante. Restaurantes como o do hotel Huus Gstaad, onde nos hospedamos, mostra que ingredientes locais e de estações frias são parte da cultura local e ainda que estejamos no verão, elas permanecem. A culinária alpina não se restringe ao fondue ou à raclette — ainda que esses clássicos, aqui, tenham um frescor e autenticidade raros. Grandes saladas, carnes silvestres combinam com as caminhadas ensolaradas, com as experiências que os hotéis proporcionam entre montanhas nevadas e chocolates quentes. Vale sentar numas das cafeterias da principal rua da vila e esquecer do tempo.

A poucos quilômetros da vila, o Glacier 3.000 é uma super atração turística mesmo no verão. A única ponte suspensa do mundo que conecta dois cumes de montanha proporciona um visual surreal imerso na neve permanente. A vista é panorâmica e inclui o Matterhorn e o Mont Blanc. Gstaad é conhecida também por seus festivais de música, e um dos destinos mais citados ao lado de destinos como St. Moritz e Courchevel (nos Alpes franceses).

Lucerna: a ponte entre o passado e a elegância germânica

Lucerna tem uma certa sobriedade e beleza. Às margens do lago dos Quatro Cantões, a cidade combina a Suíça alemã com uma história palpável em cada pedra da Kapellbrücke (a ponte cartão postal da cidade). Lucerna é um ponto de equilíbrio — entre tradição e dinamismo, entre o turista atento e o suíço reservado.

Foi em Lucerna que duas experiências gastronômicas me chamaram atenção: primeiro, o lindo passeio pelo lago num sofisticado barco, com um restaurante de gastronomia surpreendente. A vista através dos grandes janelões, o banho de sol na proa, as chegadas nas pequenas cidades fazem deste momento uma experiência. Os pratos são turisticamente saborosos, e vale o momento interessante com os amigos. O restaurante requer reservas, o menu tem várias opções, inclusive para grupos.

Na estação de trem de Lucerna, um restaurante vegetariano por quilo com gastronomia indiana, árabe, francesa chama atenção pela quantidade de receitas: samosas, arroz basmati, humos, grãos, creme de ovos, tudo impecável. O que mostra mais uma vez a relação da Suíça com o transporte público, o que nos faz viver a logística das cidades em sua pontualidade, possibilidades e gastronomia.

Ticino: a alma italiana da Suíça

Se Lucerna apresenta a sobriedade da Suíça alemã, Ticino nos transporta para outra cadência. A língua muda, os gestos se ampliam e o paladar encontra outro compasso. O cantão italiano da Suíça não disfarça sua latinidade, mas a expressa com orgulho — nos mercados de rua, nos vinhos brancos à base de merlot e nos pratos de polenta com brasato (prato italiano que consiste em carne bovina cozida lentamente em vinho tinto e caldo, com legumes e ervas aromática).

Bellinzona e suas fortalezas medievais lembram o visitante que esta região já foi disputada por impérios. Hoje, ela seduz pela leveza de seus lagos, pela excelência de sua gastronomia de influência italiana e por uma hospitalidade que quebra o mito da impessoalidade suíça. O restaurante Castel Grande dentro do Castelo de Bellizona é outra das experiências marcantes, que vale o desvio de rota, que vale marcar na programação da viagem. Um lugar com um visual lindo da montanhosa cidade, Patrimônio Mundial, e que ainda nos proporciona uma gastronomia de alto nível.

O verão na Suíça é, acima de tudo, surpreendente. É quando o país revela uma face mais leve, viva, social. A estação transforma cidades, vilas e montanhas em cenários de movimento constante — festivais de música nos vales, cafeterias cheias de vida nas ruas históricas, jovens de mochila nas costas circulando entre idiomas e paisagens. Ao mesmo tempo, os Alpes seguem lá, firmes, com seus bondinhos cortando o céu, levando turistas a mais de 3.000 metros de altitude para experimentar a neve, mesmo sob um sol de 25 graus.

Poucos destinos oferecem esse contraste tão nítido: o calor nos lagos e a brisa gelada dos glaciares; o sorvete na praça e o chocolate quente na montanha. No ritmo do transporte público suíço — sempre pontual —, o verão no país se torna uma jornada sensorial que conecta natureza, cultura e gastronomia de forma única. Uma experiência que redefine o que se espera da estação mais quente do ano. Bravo!

