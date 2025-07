Tivoli São Paulo recebe no Seen o bartender vencedor do World Class 2025 Ariel Todeschini - (crédito: Uai Turismo)

Tivoli São Paulo recebe no Seen o bartender vencedor do World Class 2025 Ariel Todeschini (Amilcar Raider e Ariel Todeschini no SEEN (Foto: Thiago Paes @paespelomundo) )

Uma noite com o melhor da coquetelaria. Um dos hotspots de São Paulo, o Seen – rooftop do Hotel Tivoli Mofarrej recebeu o bartender vencedor do World Class 2025, Ariel Todeschi, que com o bartender da casa, Amilcar Raider promoveram um encontro de talentos e bom gosto, entre coquetéis que revelam a cidade e seus contrastes sutis e interessantes.

O ambiente badalado e sofisticado do SEEN nos leva ao bar principal e aos janelões que molduram trechos de São Paulo como uma coleção de cartões postais. Um cenário que é um verdadeiro presente cinematográfico para a cidade. Um local para jantares inesquecíveis ou simplesmente aquele encontro descontraído.

Menu especial para evento com Bartenders (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

De vodka a Pé de Moleque

No menu de coquetéis elaborado especialmente para o evento, uma seleção criativa e provocante com as melhores bebidas e acompanhamentos para de fato surpreender. E conseguiram! Com o “ALVA”, Ariel trouxe a potência da vodka, Amaro Branco, cordial de jasmim e água de coco. Com o “HOJE”: tanqueray cajuína, jerez e alcarávia. E completando seu menu, o “Drop The Beets”, o coquetel que leva xarope de beterraba com amora, limão, Tequila Julio Bianco e espuma de coco, o mesmo que é servido também no bar do hotel NH Curitiba, The Five, onde Todeschini assina a carta.

Já o bartender da casa, o Almicar Raider, abrilhantou a noite com dois coquetéis, o “Luana” com gin, maracujá, limão e Falernum. E o saborosíssimo “Pé de Moleque” com whisky, amêndoa, caramelo e bitters. Um mais interessante que o outro. Tudo acompanhado de um finger food impecável que transitava entre sushis e ravioles suculentos.

Noite especial com coquetéis e bartender premiado (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Um abraço no cartão postal da cidade

São Paulo, a que abraça, sente-se abraçada pelos olhares entre as janelas dessa vista absolutamente paulistana, suntuosa. Não bastasse a noite e todas as suas luzes para efeitar (ou seria enfeitiçar) a cidade, é também no SEEN que o café da manhã do hotel Tivoli Mofarrej é servido. Um ícone promovendo contemporaneidades.

Encontros como estes devem ser reverenciados. São Paulo merece tantos títulos, mas de certo, esse abraço numa cidade que abraça é um afago entre reconhecidos luxos e tradições. Seja num jantar descontraído com amigos provando as massas com trufas da chef Gizely Rocha ou num happy hour entre coquetéis e receitas portuguesas.

Amilcar Raider recebe Ariel Todeschini. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

O encontro da coquetelaria de hoje foi um desses momentos, repleto de afetos, de bom gosto, de combinações que surpreendem na delicadeza de um bom Gin ou na elegante escolha de um dos doces mais populares das festas juninas do Brasil. SEEN, veja… a megalópole, forte, imponente, revelando-se! E na harmonização do improvável sendo sutilmente abraçada. Bravo, Tivoli! Seen, Bravo!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil, está nas redes sociais como @paespelomundo. Press.: contato@paespelomundo.com.br

