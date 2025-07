CWB Wine reúne profissionais e admiradores dos melhores rótulos de vinhos em Curitiba (Elis Cabanilhas curadora do CWB Wine receberá convidados no evento (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

A primeira edição do CWB Wine, que acontece de 01 a 03 de agosto, no Pátio Batel, vai reunir algumas das principais importadoras, distribuidoras e vinícolas do Brasil e do exterior, reforçando o compromisso com a excelência e a curadoria de alto nível.

Entre os nomes confirmados, estão grandes players do setor como Porto a Porto, Tanyno, Mise en Place Vins, Méritage, World Wine, Berkmann/Rootstock, Adega Alentejana, além da distribuidora Dinho, que trará ao evento as linhas de luxo da chilena Concha y Toro e da brasileira Salton. Representando a força do vinho nacional, o festival contará também com rótulos premiados da Vinato Vinhos Brasileiros, de Minas Gerais, além das paranaenses Bodega Costantini e Vinícola Legado, e da Vinícola Otto, do Rio Grande do Sul.

A tradicional vinícola portuguesa Quinta dos Avidagos desembarca no evento com seus principais rótulos. Outro destaque da edição será a participação da loja Talheres, com uma seleção de acessórios e cestas personalizadas que integram o universo do vinho ao lifestyle sofisticado proposto pelo festival.

A estrutura do evento, montada no Piso L4 do Pátio Batel, contará com circuito de degustações livres, mais de 200 rótulos disponíveis, masterclasses conduzidas por especialistas e ativações sensoriais que pretendem transformar o CWB Wine Festival em um verdadeiro polo de cultura, sabor e sofisticação.

A embaixadora do evento, Elis Cabanilhas – sommelière e jornalista especializada, ressalta que essa seleção de expositores reforça o objetivo de posicionar Curitiba como uma referência nacional no consumo qualificado de vinhos. “Estamos reunindo marcas que são sinônimo de tradição, qualidade e inovação. É uma oportunidade única para o público curitibano experimentar rótulos consagrados e descobrir novos terroirs, com a orientação de quem realmente entende do assunto”, afirma.

Agenda

01 de agosto (sexta-feira), das 14h às 20h: Masterclasses

02 (sábado) e 03 (domingo) de agosto, das 15h às 22h: Feiras de expositores e circuito de degustação livre

A primeira edição do CWB Wine Festival acontece entre os dias 01 e 03 de agosto, no Pátio Batel (Piso L4). Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Blueticket.

