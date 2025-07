TAJ Curitiba apresenta degustação de Whisky com mais de 130 rótulos e reafirma liderança na noite da cidade (Gustavo Todeschini, Bruno Mylla, Douglas Porcel e André Bezerra (Foto: Thiago Paes@paespelomundo) )

Uma noite repleta de brindes curiosos e conhecimento sobre uma das bebidas que vem se tornando a nova tendência do momento. O velho e bom whisky está em alta, seja acompanhado em drinks e até clarificado no leite ou sozinho, no modo tradicional: puro e sem gelo (cowboy, para os nem tão oldfashion assim). Com mais de 130 rótulos na carta e a possibilidade de provar até mesmo em “meia dose”, o projeto “Whisky no Taj” transforma a degustação num momento único e divertido entre amigos.

Rótulos de mais de R$ 4mil servidos em meia dose

É preciso ressaltar que nos mais de 130 rótulos estão whiskies premiados, nacionais, escoceses, caros e outros bem comerciais. A ideia é realmente transformar uma degustação de diferentes rótulos – sejam de diferentes nacionalidades, composições ou preços – numa jornada sensorial e autodidata. A curadoria do projeto que prevê elevar o nível de experiência em cartas de whisky é do Pablo Moya.

Régua com whiskies escoceses (Foto: Thiago Paes@paespelomundo)

Isso porque a degustação acontece com a escolha da régua com três opções de whiskies, que podem ser de livre escolha ou as de curadoria da casa. Junto com a régua vem cartões informativos que revelam curiosidades sobre aquele rótulo, como por exemplo o teor alcoólico, o país de origem e algumas de suas características. Um QR Code dá acesso a conteúdo complementar. A degustação vem com Kit sensorial completo: água mineral com conta-gotas, para liberar camadas aromáticas da bebida; Grãos de café para “limpar” o olfato entre os rótulos; Lascas de maçã verde e biscoito neutro para neutralizar o paladar e Lupa para leitura de rótulos, caso seja necessário.

Reconhecido no Brasil

A Indicação Geográfica (IG) para o uísque escocês (Scotch) foi reconhecida no Brasil em 2024, segundo o INPI. Isso significa que produtos que não foram fabricados na Escócia não podem ser comercializados como “Scotch” no Brasil. O reconhecimento da IG ajuda a proteger a reputação do uísque escocês e dificulta a venda de produtos falsificados. O que de certa forma profissionaliza o mercado da bebida no Brasil, assim como acontece com o champanhe.

Cartões informativos acompanham a desguatação (Foto: Thiago Paes@paespelomundo)

Pensando na experiência do consumidor que vai a Curitiba e se depara com um bar-restô tão interessante como o TAJ, seja no ambiente asiático e intimista, ou no cardápio excelente que leva a assinatura do chef Bruno Mylla, o lugar transforma a cena gastronômica da cidade em única. A degustação de whiskies com rótulos que vão de R$100 a mais de R$4mil, é mais uma estratégia genial de um lugar que já é símbolo da noite curitibana.

Aproveite, portanto, um bom whisky e prove o meu prato preferido, o “Orange chicken”, ou quem sabe os “camarões em tempurá”, o “tartar de salmão” em molho asiático agridoce. O Taj tem um dos melhores sushis de Curitiba e prova que de noite, música boa e bons drinks eles entendem. A casa se renova em momentos memoráveis, e reina na noite curitibana há 20 anos. É isso, é sobre sair de casa para viver experiências com quem entende de encantar! Bravo, Taj! Bravo!

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador no canal de tv Travel Box Brazil e Amazon Prime. Esta nas redes sociais como @paespelomundo. Press.: contato@paespelomundo.com.br

