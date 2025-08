Gelato de Canastra: gelateria Sacristia e restaurante Avenida Paulista realizam inédita parceira com “a Faca e o Queijo” em Curitiba (Chef Well Ferreira elaborou menu especial para dia dos pais de carré de cordeiro a gelato de queijo canastra (Foto: Thiago Paes @paespelomundo) )

Um queijo que é patrimônio imaterial, um restaurante curitibano com mais de 40 anos de tradição e uma gelateria recém-inaugurada que vem chamando atenção na cidade pelos sabores regionais. Essa mistura que reuniu culinária italiana (suas massas e gelatos) e a regionalidade de nossos queijos, resultou numa interessante sobremesa para o mês dos Pais no restaurante Avenida Paulista, em Curitiba.

O queijo artesanal mineiro que tem seu processo de fabricação reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Imaterial da Humanidade, seja o canastra ou os demais das 10 regiões produtoras de Minas Gerais, vem conquistando ainda mais os cardápios de chefes e restaurantes que buscam acentuar suas receitas tradicionais (e de imigração) com toques regionais. Dos banquetes de grandes eventos a receitas especiais, o queijo artesanal vem ganhando seu espaço e conquistando prêmios.

Tartelete de pêra com gelato de queijo canastra (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Novidade em Curitiba

Inaugurada há pouco mais de um ano no bairro do Cabral em Curitiba, a gelateria Sacristia vem se tornando case de sucesso na cidade por apresentar receitas como gelato de pinhão, de curau, de espumante nacional, de especiarias paranaenses como o chá mate. O mais recente lançamento foi o gelato de queijo canastra com rapadura nessa parceria com o tradicional restaurante Avenida Paulista, que poderá ser também degustado na gelateria. Na receita, pedacinhos de queijo “in natura” deixou o sabor ainda mais acentuado e de textura muito interessante, capaz de nos levar para muitas memórias gastronômicas.

Entrada de rosbife, rúcula e alcaparras (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A parceria para o mês dos pais contou com o queijo canastra de curadoria da casa “A faca e o Queijo”, especialista em queijos especiais em Curitiba. Com lojas no Mercado Municipal e no bairro turístico de Santa Felicidade, além do canastra, é possível provar queijos que vão da Colônia Witmarsum, região de gastroturismo a 68km de Curitiba, a queijos uruguaios, argentinos. Um dos sabores que mais me chamou atenção numa degustação da “A Faca e o Queijo” foi o “Amazonito” e também o “Cabra com frutas vermelhas” dois sabores surpreendentes e de texturas elegantes para qualquer receita.

LEIA TAMBÉM: TAJ Curitiba apresenta degustação de Whisky com mais de 130 rótulos e reafirma liderança na noite da cidade

Especial mês dos Pais

Carre de cordeiro e miggnin com risoto de parmesão para o Dia dos Pais (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Durante todo o mês de agosto, o restaurante Avenida Paulista servirá a sobremesa, que também fará parte do menu do Dia dos Pais que tem como entrada rosbife com mel e alcaparras; principal: risoto de parmesão com mignon ou carré de cordeiro com farfalle (massa em forma de gravatinha borboleta) e de sobremesa a tartelete de pêra com o gelato de queijo canastra, ganashe de chocolate branco e rapadura. (R$160).

O toque do Chef Well

As influências da culinária de imigração em Curitiba são evidentes. Um restaurante italiano (ainda que tenha o nome da avenida mais famosa de São Paulo), uma gelateria também italiana (ainda que isso seja redundante). É no toque do Chef Well ferreira, de origem paraense que o Brasil devolve autenticidade, nacionalidade, a culinária de seus imigrantes. Um menu criativo, saboroso, com toque mineiro, paranaense, paraense. É esse Brasil cheio de ginga também na gastronomia que ganha o mundo. Bravo, chef Well, bravo!

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador no canal de tv Travel Box Brazil e Amazon Prime. Esta nas redes sociais como @paespelomundo. Press.: contato@paespelomundo.com.br

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.tur