Amazonito o queijo com Spirulina em homenagem a Amazônia para degustar no Mercado Municipal de Curitiba (Amazonito no empório ‘A Faca e o Queijo” no Mercado Municipal de Curitiba. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Quem vai ao Mercado Municipal de Curitiba à procura de produtos diferentes para compor uma linda mesa encontra uma infinidade de opções que passam por frutas frescas, ingredientes japoneses, portugueses, com origem em várias regiões do Brasil como as cachaças mineiras, o bolo de rolo pernambucano. Em relação aos queijos, a curadoria do empório “A Faca e o Queijo”, loja que fica logo na entrada no Mercado, tem chamado atenção pela elegância, pelos diferentes sabores e composições, como o Amazonito.

Imagine um queijo feito no mesmo processo do cheddar inglês (maturado por meses), com uma espécie de alga com muitas propriedades nutricionais, considerada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como o alimento do século. Essa é, de forma simples, a composição do Amazonito, o queijo com spirulina e que faz uma linda homenagem a Amazônia.

Sorevete de Spirulina em Auroville (Pondicherry) no sul da Índia (Foto: Thiago Paes @paespelonundo)

Quando estive Índia em 2018, vivi uma imersão de spirulina numa grande fazenda na região de Pondicherry, ex-colônia francesa no sul do país. Lá tudo era feito com spirulina: bolos, sucos, sorvetes. Esse microorganismo é vendido de muitas maneiras aqui no Brasil também, mas na gastronomia ainda é uma novidade.

Por isso, esse delicioso queijo disponível no empório “A Faca e o Queijo” é uma joia que deve ser revelada. É a vanguarda de uma nova gastronomia, que cada vez mais introduz saudabilidade não só nas receitas, mas e, principalmente, nos insumos. De certo, além de saudável, sua próxima taboa de queijos será linda e cheia de história pra contar. Afinal, a boa mesa é feita disso.

“A Faca e o Queijo” fica no Mercado Municipal de Curitiba em duas lojas, e também no bairro de Santa Felicidade. Acompanhe também as novidades pelo Instagram. São mais de 200 tipos de queijo!

Travel Jornalist, Thiago Paes viaja o mundo em busca de histórias gastronômicas para contar. É apresentador de TV no canal Travel Box Brazil e Amazon Prime. Está nas redes sociais como @Paespelomundo Press: contato@paespelomundo.com.br

