Do Must ao Seen: Tivoli São Paulo leva o hóspede do café da manhã à badalada noite no rooftop com vista icônica da cidade (Mini eclairs no Restaurant Must (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

A vista panorâmica para o parque Trianon deixa você perceber que está numa das regiões mais interessantes e que remetem a história de São Paulo, da avenida Paulista, da Bienal de arte, local onde existiu um restaurante frequentado por personalidades no início do século XX. Dos janelões a confortável cama king size, o hóspede é recebido com brasilidades gastronômicas, como o trio de brigadeiros na suíte. No lobby, o restaurante Must e no rooftop o Seen dão as boas-vindas para o A&B Experience de um dos ícones da hotelaria paulistana, o Hotel Tivoli Mofarrej São Paulo.

Ponto de encontro de hóspedes e aberto ao público da cidade, o Must Restaurant e o Seen rooftop marcam o estilo elegante por meio de uma gastronomia internacional, mas com olhar para o melhor da culinária brasileira. O lifestyle urbano e cosmopolita da grande metrópole encontra detalhes sofisticados nos restaurantes do Tivoli.

Tacos fritos com atum, restaurante Must. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Do lobby ao rooftop

No Must, a descontração da piscina com decoração assinada por Amir Slama. No menu, a cozinha criativa do chef Danilo Brasil passeia por receita que nos leva a memórias gastronômicas, como o arroz de pato, o picadinho do chef, a caldeirada de frutos do mar. Além de um bufê completíssimo diariamente. A entrada de taco empanado que leva cubos de atum, alga nori, molho tarê é surpreendente, assim como o delicioso prato Bacalhau “Nunca Chega”. Aos sábados o Must serve um bufê de feijoada, esse ícone da culinária brasileira. O samba ao vivo no deck da piscina, o ambiente elegantemente sofisticado torna a tarde ainda mais interessante. Para completar a ode gastronômica, o Must tem o melhor pudim que já provei na vida. Apenas prove!

Suíte do hotel Tivoli Mofarrej em São Paulo. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

No rooftop, no 23º andar do Hotel, está o Seen restaurante e bar. É no Seen que os hóspedes e não hóspedes podem desfrutar do café da manhã, onde a vista deslumbrante da cidade se torna uma atração a parte. De frutas tropicais à eclair francês, passando pelos tradicionais ovos beneditinos, seleção de queijos e sucos regionais. Um café da manhã completíssimo com a sensação de estar no topo da cidade.

Ovos beneditinos no café da manhã Seen. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A noite, o Seen se transforma num restaurante badalado, assim como acontece em outras unidades da rede Tivoli pelo mundo. A vista diurna do concreto – símbolo da modernidade brasileira – dá vazão para as luzes em perfeita harmonia que desenham o novo cartão postal da cidade. No menu a cozinha da chef Gizely Rocha e do sushiman Fernando Sant’anna, com conceito e gastronomia criados pelo chefpreneur franco-português Olivier da Costa. A chef Gizely, além de um doce de pessoa, é quem nos recebe com receitas que vão de pastas italianas com trufas a sobremesas autorais.

A noite do Seen, que logo se transforma numa balada, tem programação com Djs convidados, além de eventos como a apresentação de novos drinks no que há de melhor na coquetelaria, como ocorreu em julho com a vinda do bartender curitibano Ariel Todeschini, vencedor do World Class Brasil. E também como o DJ mineiro de Uberlândia, Henrique Olissan, que faz participações especiais na casa.

Hotel Tivoli Mofarrej São Paulo (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

O turismo em São Paulo – surpreendente, sofisticado, cosmopolita – é um exemplo de experiências e expectativas que muitos hóspedes buscam para se alinhar com o que há de novidade na gastronomia e entretenimento do mundo. O Hotel Mofarrej, que nos anos 80 já era símbolo de luxo e sofisticação e em 2008 recebeu a administração da rede portuguesa Tivoli, tornando-se o icônico Tivoli Mofarrej, continua a reverenciar a história de São Paulo por meio da preservação da história de seu entorno, dos símbolos magistrais de sua arquitetura, pelos seus sabores brasileiros nas mãos de chefs incríveis. Bravo Mofarrej, bravo Tivoli!

Thiago Paes é colunista de Viagem e Gastronomia e está nas redes sociais como @paespelomundo. É apresentador de TV no canal Travel Box Brazil e Amazon Prime. Curador de conteúdo da Abav Nacional. Press: contato@paespelomundo.com.br

