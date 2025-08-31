Argentina, México, Colômbia: NH Collection inaugura novo conceito de restaurante para seus hotéis da América do Sul (Arancini no Bottega (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Viajar pela América Latina ainda não chega aos números suntuosos do que são os viajantes brasileiros pela Europa e Estados Unidos, mas a propagação cada vez mais constante do turismo latino-americano, principalmente pela gastronomia, tem atraído atenção de um novo público que busca lugares mais próximos para viajar. Com essas mudanças, redes de hotéis como a Minor, detentora da bandeira NH Collection, vem tornando a gastronomia protagonista de novas unidades e promete experiências de alto nível.

Bottega no NH Collection

Bottega, o novo restaurante da Minor Hotels Europe & Americas foi lançado em três países diferentes e com a mesma proposta: Em Buenos Aires, foi inaugurado no NH Collection Crillon, localizado em frente à Plaza San Martín. O menu inclui entradas como mini burrata com presunto cru, provoleta da casa e empanada de humita com parmesão. Entre os pratos principais, destacam-se a clássica milanesa, a “milazzeta speciale” (frango gratinado com queijo, cebola e batatas rústicas), o tradicional bife ancho e a truta com purê de abóbora cabotiá e legumes da estação.

No México, o conceito veio para o NH Collection Mexico City Airport T2 e no NH Collection Monterrey San Pedro. Sob a direção do chef corporativo César Castañeda, o menu funde as raízes das cozinhas italiana e argentina com técnicas contemporâneas. O cardápio inclui massas artesanais, pizzas assadas em forno de pedra e cortes de carne premium preparados na grelha. Além disso, conta com uma cuidadosa seleção de vinhos internacionais e coquetéis autorais inspirados nos sabores tradicionais de ambas as culturas.

Drinks clássicos e com produtos locais (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Na Colômbia, o NH Collection Andino Royal, em Bogotá, oferece uma proposta gastronômica autêntica e atual. Aberto todos os dias das 11h às 22h, o Bottega apresenta pratos como sopa minestrone, frango piccata ao limão, bife de chorizo e o prato assinatura da casa: ossobuco Bolzano, cozido lentamente e servido sobre pappardelle artesanais. Os coquetéis também homenageiam o encontro entre Itália e Argentina, com criações como Limonata al Basilico e Negroni Spritz. Localizado na Zona Rosa, um dos pontos mais badalados da capital colombiana, o restaurante é um verdadeiro convite a uma viagem de sabores.

Cada unidade do Bottega foi concebida como um destino gastronômico em si, o que de fato é a concretização da tendência dos super restaurantes voltando ao protagonismo dos lobbies de hoté. Em Monterrey, o restaurante ocupa um espaço dentro do renovado NH Collection Monterrey San Pedro, em uma das zonas mais exclusivas da cidade, atraindo tanto visitantes quanto residentes. Na Cidade do México, o Bottega transforma o agitado Terminal 2 do aeroporto mais movimentado do país em uma pausa memorável, oferecendo uma experiência diferente aos viajantes.

O Bottega promete consolidar-se como um referencial culinário nas Américas. E de fato é preciso ficar de olho e reverenciar iniciativas que promovam a América Latina para nós latino-americanos. Afinal, conhecemos muito mais o turismo e a história da Europa e América do Norte que a nossa história enquanto continente. É preciso conhecermos mais e viajarmos mais por países que possuem gastronomia tão próxima à brasileira. Malha aérea, conectividades, interesses são alguns desafios. Que venha a América Latina, que nos abrace e nos receba com seus sabores!

Thiago Paes é colunista de Viagem e Gastronomia e está nas redes sociais como @paespelomundo. É apresentador de TV no canal Travel Box Brazil e Amazon Prime. Curador de conteúdo da Abav Nacional. Press: contato@paespelomundo.com.br

