Nalva Cozinha Autoral e os suspiros poéticos à beira do Rio São Francisco em Alagoas

Um restaurante que surpreenderia se estivesse em qualquer hotspot gastronômico de qualquer cidade. Mas, para colocar poesia numa culinária pensada a partir de insumos locais, que vivencia produtores, que reconhece a força e resistência do sertão espelhada na figura dos cactos, esse restaurante foi para a beira do Rio São Francisco. O Nalva Cozinha Autoral e a equipe do chef Antônio Mendes são o ponto de chegada e partida da nossa ida, mais uma vez, a cidade de Piranhas no sertão alagoano.
A primeira que estive no Nalva foi em 2022, num período ainda ressaqueado pelos auspícios da pandemia. Era preciso olhar o Brasil e suas regionalidades, por isso junto com o Movimento Supera Turismo viajei pelos quatro cantos do país, vivendo um novo turismo. Descobri Canindé de São Francisco, os Cânions do Xingó, a cidade de Piranhas numa mistura geográfica limítrofe entre Sergipe e Alagoas.
Entre tantas regionalidades, em genuínos estereótipos do mar e terra Nordestino, o Nalva surgiu como o simples universal. Um nhoque de banana da terra incrivelmente bem feito e apresentado. Um pão de macaxeira cortado em generosas lascas. Uma cartola – a sobremesa que é o estandarte do Nordeste – universalmente nordestina, como diria Guimarães Rosa.
Rota dos Pescados Alagoanos
Voltei ao Nalva para um projeto muito especial, a Rota dos Pescados Alagoanos. O chef Antônio, que também é pescador, juntou uma turma de peso para enaltecer os insumos que fazem parte da cultura culinária nordestina, em especial a alagoana. Foram 4 jantares, de Milagres à Piranhas, vários chefs. O encerramento da semana dos pescados à beira do Rio São Francisco foi marcado por uma celebração ao mar, à Piranhas, à Alagoas.
São Francisco à dentro, seguimos para a Ilha do Ferro para conhecer os ateliês dos artesãos alagoanos. Outra parada foi na cidade de Entre Montes e os bordados que fazem parte do imaginário e folclore brasileiro. Num pequeno pedaço de terra que forma uma prainha exclusiva, uma linda recepção elaborada pelo receptivo Além dos Quênios (@alemdoscanions).
De uma elegância ímpar, as sócias Jéssica e Maria organizaram um almoço, junto com a equipe do Nalva, num lugar que é um verdadeiro paraíso. Com todo o conforto e delicadeza, fomos recebidos com músicas populares brasileiras, uma decoração feita exclusivamente para aquele momento, e os pescados e pratos frescos do dia. O luxo do sertão e suas riquezas!
Jantar à beira do Velho Chico
Foram dois jantares: o primeiro feito pela equipe do Nalva para receber os convidados. No cardápio: o interessante Hot Bode, um sanduiche com linguiça de carne de bode e chips de macaxeira. A terrine de rabada – espetacular! E também o arroz de bode com um carré do mesmo – uma imersão no sertão e suas peculiaridades.
LEIA TAMBÉM: De Milagres a Piranhas: Rota dos Pescados em Alagoas reafirma o potencial turístico gastronômico do mar ao sertão do nordeste
Depois, um jantar feito a muitas mãos. Os chefs alagoanos Jonatas Moreira, Rafael Benamor, Roger Lima e Antônio Mendes sempre juntos em todos os jantares comemorativos da Rota dos Pescados, no encerramento, no Nalva, receberam Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. O que falar desse casal que desbrava qualquer esteriótipo geográfico do que é comida brasileira, e leva a Bahia para o mundo? Eu sou tão fã do casal Lemos e Arouca que precisaria de outras tantas oportunidades para reverenciar tamanho talento, espiritualidade, devoção por meio da gastronomia.
No menu, entradas de camarão pitú, milho assado. Principal de tucunaré na brasa, cactos, black angus de sol, mini baião. E a sempre impecável sobremesa assinada pela chef Lisiane: queijadinha com brigadeiro de goiaba creme de queijo e sorvete de nata goiaba.
E foi assim, que o jantar de encerramento da semana da Rota dos Pescados se mostrou brasileiro, nordestino, poético à beira do Velho Chico. O São Francisco continua a existir, persistir, resilir. Ensinando ao mundo outros pontos de partidas. Recomeços. A gastronomia brasileira precisa reconhecer sua pluralidade, sua conexão com a cultura local, origens, identidades. Foi poético, foi elegante, foi lindo! Um menu impecável em tudo. Bravo Antônio e chefs! Bravo Nalva! Esta também é uma reverência ao Sertão.
Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil e Amazon Prime. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo