Festival de cafés especiais chega ao Rio em outubro com experiências únicas ((Foto: Divulgação RCN))

O Rio de Janeiro vai receber, entre os dias 17 e 19 de outubro, a sexta edição do Rio Coffee Nation (RCN), o maior festival brasileiro dedicado aos cafés especiais. Serão mais de 60 produtores de todo o país, experiências gastronômicas, oficinas e até uma coffee party com DJ e brunch da Maison Fernand.

À frente da curadoria está Martina Barth D’Avila, responsável pelo RCN e por trazer o Latin’s 50 Best para o Brasil. Reconhecida no cenário gastronômico, ela acredita que o café especial pode ser tão sofisticado quanto o vinho e, ainda assim, acessível. Para Martina, uma das melhores formas de despertar o interesse dos brasileiros por cafés especiais são as degustações comparativas, onde o público percebe como fatores como origem, terroir, torra e método de produção influenciam diretamente no sabor e no aroma. “É nesse momento que as pessoas começam a desenvolver um olhar mais atento e sofisticado para a bebida, formando verdadeiros ‘Caféliers’”, afirma.

LEIA TAMBÉM: Nalva Cozinha Autoral e os suspiros poéticos à beira do Rio São Francisco em Alagoas

Cafés especiais muito além da xícara

O festival quer mostrar que o café brasileiro vai além da xícara do dia a dia. A programação inclui experiências gustativas, oficinas e palestras que exploram o universo do café em suas múltiplas possibilidades. Entre os convidados confirmados estão nomes de peso como Jessica Trindade (Madame Olympe), Tai Barbin (Lizz Cocktail & Co), Rodrigo Sardinha (Gastromotiva), Jessica Sanchez (Casa Horto), Felipe Appia (Nolita Roastery) e outros chefs, baristas e mixologistas renomados.

Um mercado em crescimento

Segundo a Associação Brasileira de Cafés Especiais, já são entre 5% e 10% dos cafés consumidos no Brasil classificados como especiais e o número não pára de crescer. Em 2024, o evento movimentou cerca de R$ 2 milhões em negócios, e a expectativa é superar essa marca em 2025.

Com o tema “Café com futuro: um prazer que transforma”, o Rio Coffee Nation se firma como um espaço de aprendizado, celebração e, claro, muitas xícaras inesquecíveis.

Festival com propósito

Sustentabilidade e impacto social também são pilares do RCN. Todo o carbono gerado no evento será compensado, os resíduos recicláveis terão destinação correta e parte do valor dos ingressos será revertida para a Gastromotiva, ONG que promove inclusão social através da gastronomia.

LEIA TAMBÉM: Uma viagem no tempo pelos trilhos da Serra do Mar Paranaense

Anote na agenda: de 17 a 19 de outubro de 2025, o Rio Coffee Nation transforma o Rio de Janeiro na capital mundial dos cafés especiais. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente pela plataforma Sympla

Serão três dias de sabor, experiências únicas e conexões incríveis para quem não vive sem uma boa xícara.

Se você ama café, esse é o seu lugar!

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo