O hype de Chicago: da gastronomia ao lazer, o melhor da cidade do vento

A cidade famosa por filmes e séries como: Chicago Fire, O Casamento do Meu Melhor Amigo, Os Intocáveis, Esqueceram de Mim, Batman: O Cavaleiro das Trevas, Divergente, The Bear e tantos outros, reserva uma cena cultural e gastronômica animada. Confira o que fazer na “windy city” (cidade do vento), como é conhecida, para sentir a vibe real de Chicago!

Luxo sem ostentação na hotelaria

O The Peninsula está presente em 12 cidades da Ásia, Europa e Estados Unidos e já é referência em hospitalidade de luxo. A poucos passos da famosa avenida Michigan, o hotel conta com apartamentos espaçosos e confortáveis, mas o diferencial mesmo está nos serviços. Afinal, a gestão do The Peninsula trouxe o serviço tradicional asiático a uma cidade já conhecida pelo calor da sua hospitalidade.

Para uma estada acolhedora, o hotel com mais 300 apartamentos tem no seu setor de governança a grande maioria dos 500 colaboradores que fazem o serviço 5 estrelas girar durante as 24 horas do dia. Além dos quartos, o hotel conta com lojas e restaurantes para os paladares mais exigentes.

The Lobby: o restaurante que é uma obra de arte no lobby do hotel, serve um café da manhã dos deuses. É possível servir-se no buffet, mas o serviço a la carte é altamente recomendável. Frutas frescas, ovos de todas as maneiras, desde os mexidos a Benedict, pães, geleias, sucos e cafés fazem do início do dia um evento à parte.

Pierrot Gourmet: um café bem no estilo europeu, recebe facilmente hóspedes e visitantes. As mesas da calçada são bem concorridas durante o verão e o interior é decorado com muito bom gosto. Com pratos salgados e doces, café da manhã e almoço o Pierrot tem a atmosfera descontraída e elegante da cidade.

Z Bar: no terraço do The Peninsula fica este bar com drinks icônicos. A arquitetura e os detalhes (claro!) também impressionam. São coquetéis artesanais inovadores e culinária que apresenta sabores globais ousados. E ainda, música ao vivo, arte e design selecionados criam uma atmosfera envolvente. Com vistas icônicas da cidade, o terraço da cobertura é o local ideal para vivenciar as maravilhas de Chicago.

Shangai Terrace: alta gastronomia chinesa é o que você vai encontrar aqui e se impressionar. Pratos tradicionais e releituras contemporâneas de clássicos de Xangai, cantoneses e sichuaneses. O Chef Elmo Han comanda a cozinha, tornando o restaurante conhecido como uma das melhores cozinhas chinesas encontradas em Chicago. Por isso mesmo é também muito frequentado pelos moradores da cidade.

Passeios imperdíveis para sentir a alma de Chicago

Timeout Chicago: Para quem viaja muito e não abre mão de conferir a gastronomia, o Timeout Market já é conhecido. Afinal, destinos como Nova York, Lisboa e Dubai também já possuem um para chamar de seu. A versão de Chicago fica no Fulton Market District. O local é um apanhado com 15 restaurantes, 3 bares e um terraço na cobertura, que garantem um ambiente descontraído entre um passeio e outro.

Girl and The Goat: o restaurante que está sempre movimentado é o queridinho de Chicago. Localizado na famosa “Row de Chicago” – uma região que é um centro gastronômico reconhecido – serve sabores ousados ??e globais aos moradores e visitantes. Com ingredientes sazonais, cocktails, vinhos e cervejas de origem local dão o tom da casa. Mas não saia de lá sem provar os “feijões verdes”, o prato mais tradicional do restaurante.

A tradicional Deep Dish Pizza: se você já pesquisou um pouquinho sobre Chicago já ouviu falar da famosa pizza! Conhecida como deep dish pizza, por ter a borda mais grossa, parecendo uma torta e bem recheada a pizza também é parada obrigatória para quem quer experimentar a cultura de Chicago. No Lou Manalti’s é possível experimentar a clássica pizza, que é produzida por lá desde 1971, sendo um dos restaurantes mais tradicionais deste prato.

Assistir a um jogo de beisebol: o esporte é natural em Chicago e é fácil ver corredores amadores pelas ruas a maior parte do tempo. É a casa do basquete do Chicago Bulls com Michael Jordan. Mas o beisebol é de fato a cara da cidade. Dividida entre The Cubs e White Sox, o que acontece por lá é semelhante a um Fla-Flu brasileiro. Por isso, mesmo que você entenda pouco (ou nada) do esporte, certamente sairá de lá com um time do coração. Afinal a vibração da torcida e o estádio lotado são emocionantes.

Ver a cidade a partir do Navy Pier: é um dos principais pontos turísticos de Chicago e oferece diversas atrações às margens do Lago Michigan. Aberto desde o início do século XX, o local inicialmente serviria como doca e tráfego de passageiros. Utilizado de diversas maneiras, seu atual formato está em uso desde 1995. Caminhar pelo Navy Pier é gratuito, mas existem por lá algumas atrações pagas bem interessantes como: a Roda Gigante, o Chicago Children’s Museum – um museu interativo com exposições e atividades para crianças, o Chicago Shakepeare Theater – um dos principais centros teatrais da cidade, IMAX Theater e o Adler Planetarium. Além disso, é possível encontrar bares, restaurantes e passeios de barco pelo Lago Michigan. Um programa incrível, especialmente para quem vai à cidade com a família.

Chicago é uma metrópole que pulsa diversidade e autenticidade. Da alta gastronomia à icônica deep dish pizza, da hospitalidade calorosa à energia contagiante de um jogo de beisebol, cada detalhe reforça porque a cidade ocupa um lugar especial no imaginário de viajantes do mundo todo. Ao unir tradição e inovação, Chicago entrega uma experiência completa, capaz de surpreender tanto os que a visitam pela primeira vez quanto aqueles que sempre encontram novos motivos para voltar.

