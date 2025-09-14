Do luxo à diversão em família: como é se hospedar em três diferentes hotéis de Foz do Iguaçu, a fronteira turística do Brasil (Doces brasileiros como mimos no Hotel Belmond das cataratas (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

A cidade paranaense que é um marco na fronteira turística do Brasil com a Argentina e o Paraguai, é também um destino perfeito para vivenciar o melhor da hospitalidade brasileira. Foz do Iguaçu é um destino de grandes eventos corporativos, de resorts com parques temáticos e de hotéis de luxo, tudo isso praticamente numa única avenida que corta a cidade e que prestigia sua maior atração turística, as Cataratas.

Falar de hospitalidade sem enaltecer a gastronomia ficou no passado. Hoje, os restaurantes são cada vez mais os protagonistas dos hotéis e resorts e até mesmo em experiências mais comerciais como o “tudo incluído”, há uma preocupação no mínimo de exclusividade, receitas típicas, ingredientes sazonais e culturalmente locais.

Pátio do hotel das Cataratas (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Belmond das Cataratas

Quando estive no Belmond Hotel das Cataratas, um dos mais premiados do Brasil pela revista Forbes, o chef Luiz Felipe Souza estava prestes a levar toda sua expertise de Duas Estrelas Michelin para o “Y”, restaurante que inaugurou ano passado, em 2024. Ao lado desse privilégio gastronômico que é ter um chef como o Luiz Felipe num de seus restaurantes, o Hotel Belmond das Cataratas oferece uma verdadeira experiência de brasilidade que leva o luxo ao encontro do que há de mais significativo no imaginário de Brasil. Dos aromas nos corredores e quartos às amenities Granado, passando pelos deliciosos doces brasileiros (como brigadeiros e cocadas) constantemente deixados na suíte, é uma hospedagem acolhedora, histórica, sofisticada em muitos detalhes. Da Piscina e Casarão imersos no Parque Nacional à atração da Cataratas à noite na Lua Cheia. Tudo é impecável.

Pátio e piscina central do Wish Golf Resort (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Wish

O primeiro resort que conheci na fronteira foi o WISH e sua imensa estrutura, são mais de 225 hectares (de certo o mais amplo dos três aqui). A piscina ao centro e seu formato de vila chique, torna o lugar de interessante convivência a todos os momentos. É um resort completo, com campos de golf profissionais, e toda a estrutura de um grande hotel para receber grandes grupos. Nos hospedamos num prédio de dois andares no estilo casa americana. Apartamentos confortáveis, imerso em muito verde, é um lugar inspirador para boas caminhadas. Na gastronomia, há possibilidade de ser all inclusive ou pensão completa. Apesar dos restaurantes a la carte, provamos apenas o bufê, que é muito interessante e diversificado.

Bufê no Mabu Thermas (Foto: Thiago Paes @paespleomundo)

Mabu Thermas Resort

É no Mabu que fica um parque aquático, o Blue Park, que num primeiro momento nos remeteu a uma atração interessante para crianças. Mas o Mabu e o parque é de fato um programa para toda a família. A piscina de ondas, os bares aquáticos, a areia de praia faz o hospede se sentir no litoral em pleno Cone Sul. Saunas, piscinas termais, diversos espaços kids com recreadores, e uma hospedagem que surpreende. A rede paranaense é um símbolo da hotelaria local há 50 anos. Em 2024, a rede aliou sua marca de hospitalidade ao entretenimento, tornando-se referência no seguimento na região. E não é para menos, O Mabu Thermas é um divertido hotel com atrações para toda à família.

Piscina de ondas no Mabu Thermas (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A simpatia do staff no atendimento com o sotaque muitas vezes em espanhol vai deixando tudo acolhedor e relaxante. Na gastronomia, é um resort que surpreende também na organização do A&B Experience ao apresentar com delicadeza e detalhes um bufê com delícias regionais como bolos caseiros, sobremesas típicas, e pratos feitos na hora como risotos, paellas. Na área de piscina participamos ainda de uma degustação de cerveja com churrasco num momento de descontração e o melhor da hospitalidade em família.

Na fronteira, no litoral ou no coração do Brasil, hospitalidade tem tudo a ver com uma gastronomia acolhedora. Ainda que muitas vezes o resort tenha que atender a uma quantidade enorme de hóspedes – no Mabu são 250 lugares apenas num dos restaurantes – ou a exclusividade de um pequeno bistrô com chefs premiados, fato é que a gastronomia cada vez mais é protagonista do melhor que temos a oferecer na experiência de hospitalidade. Uma boa apresentação, a curadoria de chefs e cozinheiros que fazem a nova gastronomia brasileira, aliado a lugares lindos, natureza e quartos confortáveis, talvez essa seja uma combinação perfeita para atrair o novo turista, que sim, acha importante o que vai ser servido no jantar. E Foz do Iguaçu tem sido um case de sucesso leira que precisa ser celebrado. Bravo!

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV no canal travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo Press.: contato@paespelomundo.com.br

