O que é que a Colômbia tem? País investe em infraestrutura e serviços (Vista da piscina do NH Royal Urban Cartagena (Foto: Minors Hotels))

Artistas colombianos mundialmente reconhecidos, como Shakira e Carlos Vives, cantam frequentemente os encantos das praias da região do Parque Nacional Natural Tayrona, de Barranquilla, Cartagena das Índias e outros paraísos caribenhos. E não é para menos. As paisagens de areia clara, águas em múltiplos tons de azul, céus abertos e sol radiante são únicas, mesmo em comparação com outros destinos similares. Mas o turismo na Colômbia não vive só de litoral, muito pelo contrário. Em cidades como Medellín, Cali e a própria Bogotá há experiências imperdíveis para qualquer viajante em busca de gastronomia, cultura e história.

Um dos exemplos mais claros da capacidade de transformação da sociedade colombiana contemporânea está justamente em Medellín, já que a cidade se transformou gradualmente em uma referência mundial de inovação, urbanismo social e inclusão de comunidades vulneráveis, entre elas a famosa Comuna 13.

Para os amantes de um bom café, a Colômbia reserva descobertas inesquecíveis. Na região dos Andes Ocidentais – onde também está Medellín – os turistas podem visitar plantações de café e experimentar diversas variedades da bebida, tão importante para a economia do país. Além disso, as cidades que compõem o chamado Eixo Cafeeiro costumam apresentar uma arquitetura colonial colorida e interessante.

LEIA TAMBÉM: Entidade americana negocia suspensão da taxa de US$250 do visto

E a capital não fica atrás. Arte, cultura e muitas opções gastronômicas esperam em cada esquina de Bogotá. Uma visita ao Museu Botero, que guarda uma vasta coleção de um dos artistas mais importantes do país, nunca é demais. Outra atração imperdível é a Catedral de Sal, situada a cerca de 50 km da capital e esculpida em uma mina de sal. Para quem busca surpreender o paladar, a cidade conta com ofertas gastronômicas para todos os gostos.

Infraestrutura apresenta um país mais preparado para o turismo

Entre 2024 e 2025, o aeroporto El Dorado, de Bogotá, na Colômbia, tornou-se o mais movimentado da América Latina, à frente de megalópoles como a Cidade do México e São Paulo. Com 45,8 milhões de passageiros no ano passado, segundo dados do Conselho Internacional de Aeroportos para a América Latina e o Caribe (ACI-LAC), o terminal da capital colombiana alcançou essa posição pela primeira vez desde a sua inauguração, em 1959.

É um feito notável para o terminal de uma cidade que tem pouco mais de sete milhões de habitantes, frente aos 9,2 milhões da Cidade do México e aos quase 12 milhões de São Paulo. E essa novidade está ligada às profundas transformações realizadas na Colômbia nos últimos anos, com fortes investimentos em infraestrutura e segurança.

Segundo João Alfredo Lopes Nyegray, doutor em Internacionalização e Estratégia, coordenador do Observatório de Negócios Internacionais da PUC-PR e professor de Relações Internacionais da FAE, a vocação colombiana para o turismo foi potencializada nos últimos anos, acompanhando as mudanças sociais ocorridas no país. Ele destaca que, “no plano das transformações internas, sobressaem-se três frentes: infraestrutura, conectividade e reconfiguração sócio-territorial. Em paralelo, o Estado reescreveu uma narrativa internacional com a campanha ‘Colômbia, o país da beleza’, que profissionalizou o marketing territorial e alinhou investimento público (Fontur/ProColombia) com metas explícitas de visitantes e receitas”.

LEIA TAMBÉM: 5 destinos para aproveitar a primavera no Hemisfério Sul

Em termos de infraestrutura, o especialista explica que programas de concessões 4G/5G conectaram melhor centros produtivos e destinos, reduzindo tempos e custos de viagem, enquanto o Aeroporto El Dorado passou por um ciclo de modernizações sob concessão (Opain), com novos terminais, plataformas e torre, e agora planeja dobrar a área do terminal e aliviar gargalos migratórios. “No que diz respeito à conectividade aérea, acordos como o Open Skies, assinado com os EUA e vigente desde 2012, ampliaram rotas e frequências, e a estratégia de hub da Avianca em Bogotá – agora com programa de stopover gratuito – captura tráfego de conexão regional e intercontinental.”

Cali é a Capital da Salsa (Foto: Visit Cali)

Setor hoteleiro da Colômbia fortalecido

As consequências de todas essas mudanças têm sido positivas para a Colômbia em diversos aspectos, mas principalmente no turismo. De acordo com a Associação Colombiana de Agências de Viagens e Turismo (Anato), no último ano o setor injetou mais de 40 bilhões de pesos colombianos na economia nacional. Com isso, consolidou-se como um dos principais responsáveis pelo crescimento econômico do país. Um dos efeitos foi o fortalecimento da rede hoteleira nas principais cidades colombianas.

Óscar Restrepo, diretor geral para a região andina da Minor Hotels Europe & Americas, explica que “o crescimento sustentado da demanda por alternativas de hospedagem impulsionou uma evolução significativa na oferta do setor. Na Minor Hotels, esse contexto nos levou a inovar em nossas propostas, priorizando o conforto, a funcionalidade e o acompanhamento integral que nossos hóspedes necessitam durante sua estadia”. Atualmente, a companhia conta com 14 propriedades na Colômbia, localizadas estrategicamente em cidades-chave como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín e Cartagena, consolidando sua presença nos principais destinos turísticos e corporativos do país.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo