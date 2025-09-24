Governo do Rio prepara ativação internacional em feira na Argentina (Projeto da ativação do Rio de Janeiro na FIT promete animar o mercado (Foto: divulgação))

O Governo do Estado do Rio de Janeiro tem tudo para surpreender os participantes em feira na Argentina, a Feira Internacional de Turismo (FIT), em Buenos Aires. Será a maior ativação internacional da história do turismo fluminense. O projeto “Meu Destino é Rio de Janeiro”, promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela TurisRio, ocorrerá entre os dias 27 e 30 de setembro, como uma estratégia integrada para trabalhar todas as frentes da cadeia produtiva do turismo, público final, trade e imprensa.

No espaço de mais de 300m² no Pavilhão La Rural, o destaque será a Roda-Gigante Yup Star Rio, que permitirá ao público uma vista privilegiada do evento. Além disso, o espaço vai reunir outros pontos turísticos do estado: Cristo Redentor, Bondinho do Pão de Açúcar, Trem do Corcovado, e até a Praia de Copacabana, com direito a quiosque da Orla Rio, em plena capital argentina.

O projeto “Meu Destino é Rio de Janeiro” foi pensado para gerar impacto em todas as dimensões: promoção ao público final, negócios para o trade e relacionamento com a imprensa. Pela primeira vez, o Rio assume o protagonismo absoluto na FIT, mostrando sua diversidade, inovação e capacidade de receber bem o turista – declarou o governador Cláudio Castro.

O estande interno será um dos principais pontos de negócios da FIT, reunindo municípios do interior, representantes do trade e destinos turísticos. Nunca antes o Rio de Janeiro teve tantos coexpositores reunidos em um evento internacional. O espaço será voltado para relacionamento e geração de oportunidades, com rodada de negócios, talk show, encontros estratégicos e um jantar exclusivo para 100 profissionais do trade latino-americano.

Mais de 500 mil turistas argentinos visitaram o estado do Rio de Janeiro até agosto

A expectativa é impactar diretamente 140 mil visitantes da feira, gerar mais de 5 milhões de visualizações digitais e consolidar a imagem do Rio como destino líder no continente. Até agosto, o estado já recebeu mais de 500 mil turistas argentinos, e a projeção é encerrar 2025 com cerca de 850 mil visitantes, praticamente o dobro do ano passado — um recorde histórico.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, reforça o caráter inédito da iniciativa: “Estamos levando para Buenos Aires a maior ativação internacional já realizada pelo turismo do Estado. É uma ação que reúne municípios, trade e destinos, com foco em negócios, promoção e relacionamento. Nossa expectativa é praticamente dobrar o número de visitantes argentinos em relação a 2024 e ultrapassar a marca inédita de 2 milhões de turistas estrangeiros até dezembro”, disse o secretário.

A ação na FIT Argentina é uma realização da Setur-RJ e da TurisRio, em parceria com ABIH-RJ, AquaRio, Bondinho do Pão de Açúcar, Orla Rio, RIOgaleão, ROXY Dinner Show, Terra dos Dinos, Trem do Corcovado e Roda-Gigante Yup Star Rio.

