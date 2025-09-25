Curitiba recebe o primeiro NH Collection do Brasil com experiências de hospitalidade e gastronomia premium (Carolina Werneck, Antônio Albuquerque e Regiane Romanini (Foto: Lê Vidoreto))

O primeiro Hotel NH do Brasil chegou em Curitiba em 2017, agora o empreendimento passa por uma configuração de categoria de rede Minor de Hotéis e passa ao NH Collection, localizado no multicultural bairro do Batel na capital paranaense. A rede, presente em 57 países anunciou oficialmente o reposicionamento da marca nesta terça, 24, que agora passa a oferecer serviços personalizados focados na experiência do hóspede, principalmente quanto a gastronomia.

O conjunto de serviços premium da rede incluem café da manhã antecipado, kit sono com chás, máquinas de cafés nos quartos, além de outros mimos como menu de travesseiros. Um “welcome corner” ou “espaço de boas vindas” agora faz parte da nova experiência, onde os hospedes são recebidos com um drink. No café da manhã, o NH Collection Curitiba conta com produtos locais, prestigiando pequenos produtores da região, queijos, embutidos da colônia Witmarsum, entre outros.

No Brunch aos domingos, o NH Collection oferece uma experiência gastronômica completa, enaltecendo os sabores locais, e também receitas internacionais contemporâneas como o camarão ao champanhe, risotos típicos italianos, além de uma praça completa com pães e frios. Destaque especial para o corner vegano com iogurtes, bolos, doces completamente saborosos e surpreendentes.

Agora, o hotel conta com 24 novas suítes com varanda, enxoval exclusivo, serviço de relações com o hóspede e experiências personalizadas. Até o início de 2026, duas suítes especiais de 90 m² serão totalmente renovadas, elevando o número total de quartos para 176. Cada quarto e espaço agora integram arte, design e elementos culturais locais, reforçando a identidade única do NH Collection.

Restaurante Trinitas sob nova direção

Sob a direção do chef Silvonei Souza, o restaurante Trinitas convida os hóspedes para uma deliciosa imersão com pratos contemporâneos que apresentam um delicado toque mediterrâneo. Destaque especial para a picanha servida em generosa fatia. Um açogueiro especializado em cortes vem periodicamente para produzir as fatias servidas no restaurante no almoço ou jantar.

Bandeiras internacionais são um presente para o turismo de qualquer cidade que investe em espaços públicos para receber bem o turista. Curitiba está num momento de muitas comemorações com o turismo de lazer que pela primeira vez ultrapassa em números o turismo corporativo. Investimentos como o da rede Minor vem nessa corrente de crescimento do turismo brasileiro interno e internacional. Bravo Curitiba!

