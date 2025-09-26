Projeto de queijos finos do Biopark Educação conquista quatro medalhas no Mundial da França (Foto: Divulgação)

Mais de 1.900 queijos, de 26 países, concorreram no Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, realizado em Tours, na França. Entre eles, 300 queijos brasileiros. Quatro tipos de queijos desenvolvidos no Projeto de Queijos Finos do Biopark Educação, em Toledo (PR), foram premiados no primeiro dia da competição. Ganharam medalhas de ouro o queijo inédito Abaporu, desenvolvido para esse mundial, o Passionata, já eleito em 2024 como nono melhor queijo do mundo e os já conhecidos queijo tipo Saint Marcelin, eleito em 2023 como um dos dez melhores do Brasil e o Brie Triplo Creme conquistaram a prata Mondial du Fromage. Os três últimos já são comercializados pela queijaria Flor da Terra.

Ao longo do concurso, os produtos foram avaliados por um corpo internacional de jurados e cada laticínio recebeu uma nota. Aqueles que fizeram mais de 90 pontos receberam medalhas de ouro. Os produtos que fizeram entre 85 e 90 pontos foram premiados com medalha de prata, e lacticínios com mais de 80 pontos ficaram com o bronze.

“O projeto nasceu da vontade de ajudar no desenvolvimento da região Oeste do Paraná. Temos uma grande bacia leiteira e ensinar e qualificar pequenos e médios produtores de leite a produzir queijos finos, aumentando o valor agregado dos produtos e com isso formar um turismo do queijo na região foi um dos caminhos que apostamos para isso”, conta a idealizadora do projeto e fundadora do Biopark, Carmen Donaduzzi.

O projeto do Biopark Educação tem seis anos e conta com quase 100 tipos de queijos em alguma etapa de desenvolvimento. Hoje, 29 famílias participam gratuitamente do projeto, que ensina, capacita, transfere tecnologias de produção e dá todo o suporte para os produtores. “Nós adaptamos os tipos de queijos finos a nossa realidade e gostos, com produtos brasileiros. O suporte vai desde a análise do leite, confecção dos queijos e comercialização”, explica o pesquisador do projeto, Kennidy Bortoli.

Queijos premiados

O queijo Abaporu, premiado com ouro, tem um tipo de massa mole de leite de vaca com casca lavada e maturação entre 14 e 30 dias, e se destacou pelos aromas de fava tonka (mistura complexa e adocicada de baunilha, amêndoa, caramelo e especiarias como canela e cravo, com toques amadeirados, balsâmicos). Já o Passionata, também premiado com ouro, tem de massa semicozida de leite de vaca, maturado de 30 dias a três meses e com notas de maracujá, também foi agraciado com ouro.

O Petit Brie Triplo Creme, que ficou com a prata, é um queijo de massa mole com casca florida, e o Saint Marcelin, que também levou prata, tem maturação entre 14 e 30 dias.

