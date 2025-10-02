Ingressos para o Fórum Internacional de Gastronomia, em Belo Horizonte, já estão disponíveis (O evento acontece nos dias 21 e 22 de outubro no Teatro Francisco Nunes. (Foto: Uai Turismo))

A Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizou nesta quarta-feira (1º) o primeiro lote de ingressos para o Fórum Internacional de Gastronomia (FIG), uma das programações de destaque da 2ª edição da Bienal de Gastronomia de Belo Horizonte. O evento acontece nos dias 21 e 22 de outubro no Teatro Francisco Nunes. Os ingressos para as diversas atividades do FIG podem ser adquiridos gratuitamente neste link.

O Fórum Internacional de Gastronomia é um evento voltado para os profissionais e entusiastas do setor. O evento também será um momento para celebrar a alimentação, gastronomia e culinária, importantes ativos de Belo Horizonte, e explorar as últimas tendências e avanços do segmento, com o compartilhamento de boas práticas, experiências e relatos que perpassam por temas atuais e relevantes.

Com especialistas nacionais e internacionais, a programação conta com uma série de ações para troca de experiências, atividades gastronômicas, mesas redondas, experiências de Cozinha Show e demonstrações de como a tecnologia está remodelando a gastronomia mundial.

“O Fórum nasce como um espaço de encontro e partilha. Em Belo Horizonte, essa proposta se torna ainda mais especial, pois dialoga diretamente com a tradição da cozinha mineira, marcada pelo saber ancestral, pela diversidade de sabores e pela força da cozinha de base local e periférica. É um momento para valorizar o protagonismo feminino e reforçar a gastronomia como expressão cultural, social e política, capaz de conectar identidade, território e futuro”, destaca a presidente da Belotur, Bárbara Menucci.

O evento vai reunir especialistas, chefs, produtores e estudiosos para debates sobre alguns dos temas mais relevantes da gastronomia mundial. A programação abrange desde reflexões sobre a tradição e a memória alimentar até discussões sobre inovação e sustentabilidade, valorizando a cozinha de Belo Horizonte e suas conexões com o cenário global.

Entre os destaques estão: “Comida e Prosa”, roda de conversa marcada pela troca de experiências e contação de histórias; “Do Prato à Memória”, que reconhece a comida como patrimônio cultural; e “Boas Práticas em Belo Horizonte”, que evidencia iniciativas locais de excelência.

O público também poderá acompanhar o debate “Receitas em Revolução”, sobre a força criativa das cozinhas contemporâneas, além de “Alquimias Belo Horizontinas: Do Grão ao Gole”, que celebra a riqueza dos ingredientes e bebidas produzidos na capital mineira. A tradição ganha protagonismo em “Raízes na Panela”, e o futuro da alimentação será debatido em “Alimentar o Futuro”, painel dedicado às transformações da cultura alimentar no mundo.

Toda a programação foi cuidadosamente planejada para valorizar o protagonismo feminino na cozinha contemporânea, evidenciando a contribuição das mulheres em diferentes etapas da cadeia gastronômica. O Fórum Internacional de Gastronomia reforça o compromisso com a equidade de gênero, promovendo espaços de escuta, reconhecimento e visibilidade. A presença equilibrada de vozes femininas e masculinas nos painéis e rodas de conversa busca contribuir para uma gastronomia mais diversa, inclusiva e representativa.

Durante o evento será realizada uma feira gastronômica gratuita na entrada do Teatro Francisco Nunes, iniciativa da Belotur, em parceria com o Sebrae Minas, por meio do projeto Prepara Gastronomia. A feira contará com a participação de influenciadoras e empreendedoras culinárias da capital mineira, como Baixa Comidaria, Cia do Aipim, Cozinha Santa Cecília, Casa de Maria, Chocolatelab, Cacahuatt, dentre outros. A proposta é oferecer ao público do Fórum Internacional de Gastronomia a oportunidade de conhecer e saborear diferentes quitutes locais. Não será necessário retirar ingressos para ter acesso à feira.

Na entrada do teatro o público poderá visitar a exposição interativa do projeto “Bares com Alma”, iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com o Sebrae Minas, que valoriza e preserva a memória de bares históricos da capital. O espaço também contará com a participação de alunos das faculdades de gastronomia da cidade, que apresentarão trabalhos técnicos e oferecerão degustações de receitas preparadas especialmente para o evento.

A programação parcial do Fórum Internacional de Gastronomia pode ser conferida no Portal Belo Horizonte.

Bienal da Gastronomia

Em mais uma ação de fortalecimento e promoção do título de Cidade Criativa da Gastronomia, Belo Horizonte se prepara para a realização da 2ª Bienal da Gastronomia, de 15 a 31 de outubro, em correalização da PBH com o Sebrae Minas.

Nesta edição, o evento ganha novos formatos, com atividades em mercados e diferentes espaços da cidade. Além de palestras sobre empreendedorismo, gestão e cultura alimentar, estão previstos roteiros guiados por bares do projeto Bares com Alma e a entrega dos prêmios do 1º Concurso de Quitanda e Confeitaria Mineira.

Entre os eixos do evento estão a gastronomia social como ferramenta de transformação de territórios, a valorização de saberes ancestrais e cozinhas periféricas, o protagonismo feminino, a hospitalidade mineira e o diálogo entre tradição e contemporaneidade.

A 2ª edição da Bienal tem o apoio da Rede Supermercados BH; parceria educacional com as faculdades UniArnaldo, Estácio de Sá, Promove, Senac, UniBH Le Cordon Bleu e Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), e parceria institucional com a Frente da Gastronomia Mineira, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG) e Sindicato e Associação de Panificação e Confeitaria de Minas Gerais (Amipão).

