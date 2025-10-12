Embratur e Sebrae levam experiências gastronômicas do Feel Brasil para a ABAV EXPO no Rio de Janeiro (Carina Câmara, Ana Clevia Guerreiro, Ana Paula Jacques. Sebrae e Embratur na apresentação das experiências do Feel Brasil (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Quem vai a ABAV Expo – feira de negócios do turismo da Associação Brasileira das Agências de Viagens – todos os anos, sabe o quão emocionante é a apresentação que o Sebrae faz das experiências de pequenos empreendedores do turismo pelo Brasil. Quem conhece o trabalho incansável da Coordenadora de Comércio, Serviço e Economias de Futuro do Sebrae, Ana Clévia Guerreiro, reconhece sua missão de dar visibilidade e protagonismo a projetos incríveis pelos mais diferentes estados e biomas do Brasil. Em outras edições da Abav, o Sebrae já apresentou a jornalistas e influenciadores convidados do evento o turismo de base comunitária, o afroturismo, vivências em destinos únicos e muito mais. Nesta edição, juntamente com a Embratur, num projeto que inspira experiências genuinamente brasileiras, o Feel Brasil, projetos gastronômicos como a Gastromotiva apresentaram seus impactos sociais e sua grandiosidade.

Foto: Thiago Paes @paespelomundo

Criado durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, em uma parceria com a Food for Soul – fundação do chef Massimo Bottura – e a jornalista Ale Forbes, o Refettorio do Gastromotiva é um legado desse impacto social. Ele combate o desperdício de alimentos, promove a inclusão social e oferece refeições dignas e deliciosas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Com a assinatura de chefs renomados, o espaço se tornou um símbolo de gastronomia com propósito, onde cada refeição servida carrega um impacto positivo. São experiências como essa que o Feel Brasil apresenta.

Turismo, gastronomia e compromisso social

Imagina um site que te mostra que no coração da Amazônia paraense, o encantador vilarejo de Alter do Chão, com seus apenas 6 mil habitantes, possui uma experiência gastronômica, um ritual ancestral, uma celebração que atravessa gerações nas comunidades amazônicas, com peixes frescos assados na brasa, enquanto histórias são compartilhadas ao redor do fogo às margens do Rio Tapajós. E ainda a curadoria de um dos maiores nomes da gastronomia brasileira, o Chef Saulo Jennings?

Foto: Thiago Paes @paespelomundo

Outras experiências marcantes fazem parte do Feel Brasil, que vão desde um tour por queijos mineiros em seus terroirs a imersão profunda na Floresta Amazônica com o povo Paiter Suruí. É realmente um Brasil que se conecta com sua diversidade cultural, suas identidades. O Feel Brasil recebe a chancela e curadoria de Ana Paula Jacques, pós doutura em Turismo e Doutora em Sustentabilidade, além de gerente de projetos estruturantes da Embratur. E foi a própria Ana Paula Jacques quem apresentou juntamente com Ana Clévia Guerreiro alguns dos líderes e pequenos empreendedores dessas experiências pelo Brasil.

Promoção do Brasil no exterior

A Embratur tem feito um trabalho primoroso de promoção do Brasil no exterior, por duas oportunidades acompanhei a apresentação do estande Brasil na WTM Londres, e pude conferir chefs de cozinha como Paulo Machado, Ariani Malouf, grupos de danças, de músicas, interagindo com os profissionais do turismo que se aglomeravam no estande lotado. Mais que isso, reuniões e negócios sendo plantados por mais de 50 co-expositores que foram selecionados para irem a feira.

Foto: Thiago Paes @paespelomundo

De fato, é essa semente plantada em balcões de negócios, multilíngue, que leva o Brasil a seu recorde histórico de turistas estrangeiros, nesta semana ultrapassamos a marca de 7 milhões e a previsão é de chegarmos a quase 10 milhões até o final do ano, com a temporada de verão. É essa semente também que gera frutos para esse lindo turismo brasileiro entre comunidades, patrimônios históricos reconhecidos pela Unesco, imerso na natureza desse imenso país. Que momento, senhores! É o Brasil do Brasil! Bravo Embratur e Sebrae! Bravo Anas e equipes, por todas as pessoas que vivem do turismo desse único país. Mais em https://feel.visitbrasil.com/

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo Press: contato@paespelomundo.com.br

