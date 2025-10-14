2ª Bienal da Gastronomia de Belo Horizonte começa amanhã (15) (O Fórum Internacional de Gastronomia acontece em meio a Bienal (Foto: Uai Turismo))

Belo Horizonte inicia nesta quarta-feira (15) a 2ª edição da Bienal da Gastronomia. A iniciativa fortalece a capital mineira como polo turístico gastronômico e referência em políticas públicas de segurança alimentar e agroecologia.

Até o dia 31 de outubro, a cidade será palco de uma programação dinâmica e descentralizada, com oficinas, feiras, debates e experiências imersivas que conectam a diversidade da culinária belo-horizontina com inovação e sustentabilidade. A iniciativa conta com a correalização do Sebrae Minas. A programação completa está disponível no Portal Belo Horizonte.

A presidente da Belotur, Bárbara Menucci, destacou que “a Bienal é mais que um evento culinário: é uma celebração cultural que reafirma BH como polo turístico gastronômico, mas também como referência em políticas públicas de segurança alimentar e agroecologia.” Ela afirmou ainda que esta é a primeira edição verdadeiramente descentralizada, com atividades em mercados, praças e bairros de todas as regiões da cidade, levando sabor e conhecimento a todos os cantos.

Um dos principais legados da primeira edição e que retorna como grande novidade é o projeto “Bares com Alma”. Com recursos assegurados em convênio entre Belotur e Sebrae Minas, a iniciativa visa valorizar a tradição e a hospitalidade dos bares, considerados verdadeiros guardiões da cultura boêmia local. O projeto, que inicialmente selecionou 30 estabelecimentos, terá mais 20 bares incorporados a seu inventário, ampliando o reconhecimento e o apoio a esses espaços icônicos que dão identidade à capital.

A partir do próximo mês, os bares selecionados na primeira fase receberão uma capacitação especial do Sebrae Minas e da Belotur para aprimorar gestão e fortalecer negócios. Paralelamente, será realizada uma pesquisa para avaliar o impacto do projeto, incluindo aspectos como vendas e visibilidade. O processo de curadoria dos novos estabelecimentos terá início em janeiro de 2026, com previsão de divulgação dos novos selecionados até o início do segundo semestre do mesmo ano.

Novo formato

Neste ano, a programação ganha novos formatos, com experiências imersivas e atividades descentralizadas em mercados e diferentes espaços urbanos de Belo Horizonte. Mais do que uma celebração da culinária, a Bienal reforça a gastronomia da capital mineira como expressão cultural, política e social, capaz de conectar território, identidade e futuro.

O calendário da 2ª Bienal da Gastronomia coincide com datas simbólicas, reforçando a profundidade do evento. Na abertura, 15 de outubro, celebra-se o Dia do Professor, valorizando a transmissão de saberes que permeiam a cozinha. Em 16 de outubro, a programação se alinha ao Dia Mundial da Alimentação e ao Dia Mundial do Pão, pautando temas como cultura e segurança alimentar. Nesta data, alunos de Gastronomia farão a “Trilha da Panificação”, com visitas técnicas para aproximar a academia do mercado. O encerramento, em 31 de outubro, coincide com o aniversário do reconhecimento de Belo Horizonte como Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, título que inspira e confere visibilidade internacional.

Durante o evento, a Belotur e o Sebrae Minas promoverão palestras com especialistas do mercado sobre temas como empreendedorismo, gestão e cultura alimentar, além de passeios guiados aos estabelecimentos do projeto “Bares com Alma” e a premiação dos vencedores do 1º Concurso de Quitanda e Confeitaria Mineira. Toda a programação é guiada por sete pontos-chave, incluindo a valorização do processo colaborativo, o olhar para a força do feminino e a promoção da hospitalidade mineira como marca registrada, reforçando a gastronomia como instrumento de transformação social e territorial.

