Chefs comemoraram 20 anos do restaurante Terra Madre em Curitiba (Emmanuel Bassoleil, Márcia Borges, Simone Brunelli, Ivan Lopes, Lenin Palhano e Rodrigo Martins com o restauranter Rapahel Zanette no Terra Madre (Foto: Fantine Soto / Soto Studio) )

Clientes reunidos disputavam espaço na badalada festa de comemoração dos 20 anos do restaurante Terra Madre, em Curitiba. Muitos estiveram também na inauguração! O sucesso do evento estava evidente nos abraços, reencontros e amigos, nas muitas histórias que a casa proporciona. Símbolo da tradicional gastronomia italiana, o restaurante é conhecido também por ter sido palco para chefs que fazem sucesso na gastronomia brasileira e hoje retornaram à casa para a comemoração especial.

A disputada noite foi muito além da gastronomia. Foi uma reverência a trajetórias que marcam a própria culinária curitibana. Chefs que hoje possuem restaurantes próprios, que comandaram cozinhas de hotéis de luxo, que são consultores consagrados e que fazem parte da história do Terra Madre trouxeram um pouco de suas referências. A gastronomia curitibana encontra na culinária de imigração um diferencial nato, aqui é possível provar um novo olhar para a herança culinária de muitas etnias que formam a cultura local, provocando inclusive o que poderíamos chamar de o autêntico prato típico da cidade. Italianos, franceses, espanhóis, ucranianos, poloneses, japoneses, entre outras nacionalidades formam um “consumé” de curitibanidades.

Foto: Fantine Soto / Soto Studio

Um menu além da gastronomia

O jantar comemorativo contou com a participação dos 6 chefs e a presença de convidados ilustres como o chef e apresentador de TV Eric Jacquin, que foi tietado pelos presentes e respondeu a todos com o bom humor e descontração pela qual é conhecido. Assumiram a cozinha a atual chef, Márcia Borges, e os convidados da noite: Rodrigo Martins, Ivan Lopes, Lenin Palhano, Simone Brunelli e Emmanuel Bassoleil.

Márcia Borges chefia o Terra Madre há três anos. Rodrigo Martins foi o consultor que participou do projeto gastronômico inicial, lançado em 2005, e depois colaborou em diferentes fases. Já Ivan Lopes, Lenin Palhano e o italiano Simone Brunelli chefiaram a cozinha em anos seguintes, também marcando época. O francês Emmanuel Bassoleil, por sua vez, realizou jantares temáticos no Terra, integrando uma seleção de talentos nacionais e internacionais.

Raphael Zanette e Eric Jacquin na comemoração dos 20 anos do Terra Madre (Foto: Fantine Soto / Soto Studio)

O empresário Raphael Zanette, restauranter do Terra Madre é um dos principais protagonistas e agentes transformadores da enogastronomia curitibana nas últimas décadas. E a ideia de reunir os chefs que passaram pela casa para uma noite especial veio ao encontro de uma nova fase da gastronomia na cidade, que protagoniza nomes de chefs e produtos locais, além de consumir muitas tendências, sem deixar de lado tradições que marcam a cultura local.

Um público que reconhece e prestigia a história de um restaurante, chefs que criam novas histórias. Esse é realmente um norte para concretizar e para que reconheçamos o poder da gastronomia brasileira pelo mundo. Não existe um lugar como o Brasil: indígena, japonês, árabe, espanhol, português… italiano. Bravo, terra Madre!

Confira o menu especial, exclusivo para esse jantar:

Entrada – Chef Lenin Palhano: Atum com creme de mexilhões e salada de maçã com siri.

Primeiro Prato – Chef Ivan Lopes: peixe branco com crosta de castanha do Pará, fregola e tucupi.

Segundo Prato – Chef Márcia Borges: Ravioli recheado com ragu de javali.

Terceiro prato – Chef Rodrigo Martins: Tagliata de manzo com risoto de cogumelos e nibs de cacau.

Sobremesa – Chef Simone Brunelli: Releitura do clássico Tiramisu.

Petit Fours – Chef Emmanuel Bassoleil.

Thiago Paes é colunista de Turismo e Gastronomia, viaja o mundo, entre hotéis incríveis e histórias gastronômicas para contar. É apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo Press: contato@paespelomundo.com.br

