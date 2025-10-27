Depois do Dia das Crianças, e as viagens das mães? - (crédito: Uai Turismo)

Depois do Dia das Crianças, e as viagens das mães? (Mães que viajam solo conseguem recarregar as energias (Foto: Freepik))

Na minha última publicação, falei sobre o Dia das Crianças e a importância das experiências, passeios e viagens para os pequenos e para a família. Logo após o texto, recebi mensagens de algumas mães dizendo: “Quem quer uma viagem sou eu!”. E aquilo ficou ecoando em mim. Sim, as mães também querem — e precisam — de viagens só para elas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Já não é novidade o movimento das viagens pré-casamento com madrinhas, que têm aquecido o mercado do turismo. Há destinos e agências especializadas nesse nicho, oferecendo roteiros exclusivos, kits de roupas e até acessórios personalizados para fotos.

Pesquisas recentes também indicam que as mulheres, de modo geral, são maioria entre os turistas em estados como Minas Gerais e têm um papel cada vez mais ativo no planejamento e na realização das viagens.

LEIA TAMBÉM: Ilhéus: entre as praias da Bahia, o ciclo do cacau e os cenários de Jorge Amado

Outro perfil de viajante que vem ganhando espaço é o das pessoas em buscam de descanso. Surgem os retiros voltados ao relaxamento e o chamado “turismo do sono”, em que as pessoas incluindo as mães, privadas de descanso escolhem hotéis com menus de travesseiros ou experiências focadas no bem-estar e no dormir bem.

Entretanto, para uma mãe viajar, é preciso alinhar muitos fatores: como quem ficará com a criança, quem cuidará da rotina e como se desconectar das preocupações diárias. É um verdadeiro desafio logístico e emocional.

E vale destacar: não é apenas o descanso que move essas mulheres. Existem mães trilheiras, aventureiras, apaixonadas por praia, cultura ou gastronomia. Após uma pesquisa aprofundada, não encontrei estudos acadêmicos que tratem especificamente da mãe viajante — seu perfil, suas motivações e necessidades.

LEIA TAMBÉM: Janelas de prospecção revelam a história oculta da Estação Ferroviária de Moeda

Enquanto o turismo em família já tem espaço consolidado nas pesquisas acadêmicas, e para o mercado de turismo, surge agora uma nova demanda: a da mulher-mãe que deseja viajar por si, para se reconectar e redescobrir sua identidade além da maternidade.

A viagem pode ser, para a mãe, muito mais do que uma pausa na rotina. É um reencontro consigo mesma, um respiro entre tantas responsabilidades e uma forma de lembrar que, antes de ser mãe, ela é mulher, sonhadora e viajante.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo