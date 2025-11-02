De Stinco de Vitelo a Ossobuco: restaurante Avenida Paulista apresenta novidades no almoço, além da pizza (Stinco de vitelo e o Ossobuco com risoto de açafrão (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Um restaurante com mais de duas décadas produzindo uma das melhores pizzas da cidade. O Avenida Paulista está no imaginário do curitibano e do turista que vem a cidade para provar o melhor da gastronomia local. O forno à lenha, ícone da casa, fica ao centro e produz uma atmosfera cénica com os tijolos aparentes que permeiam todo o local.

Mesmo nas tradicionais pizzas, o Avenida Paulista vem renovando cardápio, estrutura, trazendo modernidade e os encantos da gastronomia italiana, uma das mais marcantes quando se fala em gastronomia de imigração na cidade.

Pratos que celebram a culinária de imigração em Curitiba (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Mas a novidade veio há alguns anos com o investimento em algo que parecia óbvio: um saboroso almoço italiano, com receitas que se inspiram nos clássicos sem deixar de lado a intensidade, os ingredientes brasileiros. Para essa nova empreitada, o restaurante trouxe Well Ferreira, chef executivo que se especializou em cocção à lenha e vem, há quase 2 anos, criando pratos surpreendentes que vão além do tradicional.

Que tal um ossobuco com polenta cremosa ou risoto de açafrão? Ou quem sabe uma costela com risoto de limão siciliano acompanhado de uma seleção de vinhos a sua escolha, que ficam na linda adega no primeiro andar da casa? Os pratos, finalizados no forno à lenha, ficam com uma crostinha levemente crocante por fora e macio por dentro.

Carpaccio italiano (foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Além desses pratos que já se tornaram os mais pedidos do restaurante, o almoço oferece ainda o nhoque de batata salsa com ragú de vitelo cremoso ao vinho tinto, entradas como a paulistinha – um combinado de enroladinhos assados no forno e de diversos sabores. E muitas saladas com burratas e pestos.

Os pratos saem entre R$70 e R$90 reais, e o restaurante está aberto diariamente para almoço de 11:45h às 14:30h e a sábado e domingo das 11:45 as 15h de domingo a quinta 18h a 00:00 e sexta e sábado das 18h ah sim, tem pizza no almoço! E quem resiste a um banquete desses!? Bravo!

Thiago Paes é colunista de Turismo e Gastronomia, viaja o mundo, entre hotéis incríveis e histórias gastronômicas para contar. É apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo Press: contato@paespelomundo.com.br

