Bomgourmet: festival que transformou a gastronomia curitibana chega a São Paulo em mais de 30 restaurantes

Quando se fala em novo evento gastronômico algum desentendido pode reverberar: “mais um?”. A verdade é que ao meu ver é preciso falarmos muito mais sobre gastronomia no Brasil. Ainda é muito pouco o que conhecemos sobre nós mesmos. Veja a COP30 em Belém, tem surpreendido não só estrangeiros com pratos que são uma verdadeira riqueza ancestral, mas também aqueles que desconhecem o poder da sustentabilidade amazônica por aqui. São Paulo é sem dúvidas a capital gastronômica do Brasil, por representar esse palco onde todas as culturas querem se apresentar. Assim sendo, temos muitas fontes da diversa gastronomia brasileira, muitas capitais gastronômicas. E são nos festivais que temos a oportunidade de experimentar algo novo, de escolher ingredientes que não arriscaríamos em outros momentos. É também com esse propósito que o Festival Bomgourmet vem transformando a gastronomia curitibana, e esta semana desembarcou em São Paulo.

Curitiba vem se destacando como um destino internacional vide prêmios recentes como o Lonely Planet, Smatrt City e repleto de referências que surpreendem, como por exemplo a diversidade étnica da gastronomia de imigração, que mantem na cidade restaurantes com cardápios de nacionalidades tais como ucranianos, poloneses, espanhóis, italianos, e mais recente: venezuelanos, provando que esses movimentos não são estáticos em nossa história. Nesse contexto, o festival Bomgourmet há 10 anos vem se transformando em uma importante curadoria de pratos e lugares. Afinal, se comer bem é um interessante destino turístico, onde levar o turista na sua cidade?

Desembarcar numa cidade como São Paulo deve ser um desafio imenso, mas também, somente numa cidade com tantos sotaques e origens seria possível se debruçar sobre o propósito de difundir a gastronomia brasileira como um importante motor do turismo. Se por algum tempo o Guia Michelin inspirou pessoas a desviarem a rota para conhecer um restaurante incrível. Hoje são os festivais que inspiram esse tour pelas cidades, com precinhos bem democráticos.

Ainda em Curitiba, o festival desmistificou a percepção que determinados estabelecimentos eram “para poucos”, ou que pratos poloneses ou ucranianos eram só para comunidades de imigrantes. Transformou cardápios tradicionais em “menus do dia” com sua concepção de que mesmo lugares sofisticados podem oferecem um menu completo a preços acessíveis. A comida confortável, aquela que serve pratos como “risoto com mignon” nunca sairão do cardápio, mas os festivais ajudam a abrir o leque e referência a outros sabores.

Na edição paulistana, destaque para lugares como o Cuscuz da Irina, em duas unidades, o da Vila Madalena e o da Santa Cecília, levando à mesa a força e a poesia dos sabores nordestinos. Ou ainda, casas que exploram cozinhas do mundo, como o El Carbón, que serve pirarucu defumado; o Empório do Bacalhau, referência em receitas portuguesas; além de sabores da Hungria, Venezuela, Espanha, Alemanha e África, em uma rota gastronômica diversa e vibrante que reforça o espírito cosmopolita da cidade. O lançamento do Festival foi num dos restaurantes mais emblemáticos de Curitiba, o Barolo São Paulo.

Além da capital paranaense, o festival já foi realizado em Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí, Porto Alegre e Goiânia. Mas desembarcar em São Paulo é sentar-se à mesa com um público repleto de referências pelo mundo. Aqui, fala-se em culinária francesa ou japonesa com chefs e clientes descendentes de imigrantes, que conhecem bem a diferença entre um consummé ou um bom omakase.

Por isso, festivais como este não são apenas uma curadoria, são uma plataforma de tecnologia, de networking, movimentando números representativos para a economia. Segundo a head do festival, Deise Campos, são mais de 150 mil menus vendidos anualmente e R$ 120 milhões movimentados na última década, números que reforçam o impacto do projeto.

Mesmo em tempos de IAs, acesso e digitalização de absolutamente tudo, o novo ainda causa certa estranheza, já diria Caetano “narciso acha feio aquilo que não é espelho”. Mas de fato, não há nada mais interessante do que conhecermos nossas fortalezas por meio da nossa diversidade e riqueza gastronômica. Um menu de R$89, a R$149, reais pode ser um começo bem interessante. Quem sabe assim estejamos mais próximo de um sonho meu: que o Brasil receba o título inédito de “O Destino Gastronômico da América Latina” no World Travel Awards, prêmio que o Peru venceu 13, das 15 edições. Será histórico! E Estamos a caminho disso!

Abaixo a lista dos restaurantes paulistas participantes:

Barolo São Paulo – Casa Dom Bernardo – Cuscuz da Irina (Vila Madalena) – Cuscuz da Irina (Santa Cecilia) – Doca Steak Wine – Due Amici Cantina – El Carbón – Empório do Bacalhau – Galpão Padaria Natural – Irina Restaurant – Kal Cozinha Criativa – Kofi & Co ( Café e Brunch) – Kolping Haus – Le Cordon Bleu – Kofi & Co – Malandrino’s Restaurante – Mammasan – Manden Baoba (Culinária Africana) – Restaurante Maracujá – North Grill – Paellas Pepe – Pasta Nostra – Qué Vino? – Die Oma Santo André – Restaurante Lilló – Rocco Gastronomia – Transamérica Executive Nova Paulista – Villa Solare – Vino! Vila Leopoldina – Viva Kürt?s! Culinária Húngara – La Piadina Cucina Italiana.

Thiago Paes é colunista de Turismo e Gastronomia, viaja o mundo, entre hotéis incríveis e histórias gastronômicas para contar. É apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo Press: contato@paespelomundo.com.br

