Vamos falar de um destino categoria sonho? A Toscana ((Fotos: @viajandocomhistoria))

Se existe um lugar, daqueles que não tem erro, na minha opinião pessoal é a Toscana na Itália. A princípio ela é conhecida mundialmente pela sua produção de vinhos, mas e se você não for um viajante apaixonado por degustações e tours em vinícolas?

Em uma das mais belas regiões da Itália, a Toscana oferece uma experiência completa que combina natureza que parece uma pintura com seus ciprestes alinhados, dezenas de cidades medievais, clima mediterrâneo, hotéis charmosos, gastronomia excelente e séculos de história com muita arte e cultura.

Então prepare-se para se apaixonar. O nome do jogo na Toscana é contemplar e desacelerar. Escolha uma cidade bem localizada como base, alugue um carro e percorra com calma um dos lugares mais fotogênicos do mundo. A seguir compartilho as cidades que eu conheci na Toscana.

Florença: Ela é considerada uma das cidades mais belas do mundo, é o berço do renascimento italiano, e talvez seja a mais buscada pelos turistas que vão a Toscana. Mas já adianto que nem o movimento frenético de visitantes e as filas que você irá enfrentar tiram a magia de Florença. A cidade é uma ótima opção para a base na Toscana.

O melhor da cidade é caminhar. Comece pela icônica Ponte Vecchio sobre o rio Arno, não perca a sensacional Galeria Uffizi, não deixe de entrar na fabulosa catedral Santa Maria del Fiore, um marco da arquitetura gótica e renascentista. Tome um café na Piazza dela Signoria e veja o por do sol no terraço panorâmico da Piazzale Michelangelo. Cada esquina de Florença arranca um suspiro de qualquer viajante.

Siena: Sua localização é perfeita também como base na Toscana. Siena se tornou uma das minhas cidades preferidas da vida, daquelas que você não sabe bem explicar qual é a conexão com a cidade. Suas ruas estreitas respiram história, as lojinhas são muito charmosas, os pisos de mármore da catedral medieval são magníficos e a pequena biblioteca Piccolomini tem uma beleza inigualável.

E uma dica, almoce sem pressa na Piazza del Campo, no coração de Siena. Ela é conhecida mundialmente por sediar a famosa corrida de cavalos – Palio de Siena que geralmente acontece 2 vezes ao ano atraindo milhares de visitantes.

Pienza: A pequena cidade com terraços panorâmicos debruçados para o belíssimo Vale de Orcia possui uma história singular. O papa Pio II decidiu transformá-la em um modelo de cidade renascentista. O projeto é considerado um marco do urbanismo da época e um exemplo de cidade ideal do renascimento. Hoje Pienza é declarada patrimônio da humanidade pela UNESCO e caminhar em suas ruas é se sentir dentro de um cenário cinematográfico.

O destaque e a principal atração é o imperdível Palácio Piccolomini construído em 1459 com uma planta quadrada e 3 pisos. Ele é um dos primeiros exemplos da arquitetura renascentista.

Montalcino: Esta é uma parada obrigatória para os viajantes que são apaixonados por vinhos. O Brunello di Montalcino é reconhecido mundialmente por sua altíssima qualidade e feito exclusivamente com a uva Sangiovese sem nenhuma mistura. O vinho tem denominação de origem controlada e garantida. E claro, o preço do Brunello na cidade é muito bom comparado a compra em qualquer outro lugar do mundo. Então, o único problema é mesmo o espaço na mala para levar algumas garrafas de volta para casa. Montalcino é pequeno, tranquilo, pitoresco, florido e em algumas horas é possível percorrer todo o vilarejo.

San Gimignano: A cidade tem uma história curiosa. Ela é conhecida como a Manhattan Medieval em função das suas imponentes torres medievais. No auge da idade média, elas eram mais de 70. Hoje sobraram em torno de 14 torres. No século XIV as famílias ricas de San Gimignano construíam torres cada vez mais altas. Elas simbolizavam prestígio, poder e riqueza. A economia girava em torno do comercio de açafrão, vinho, e também de serviços financeiros. O centro histórico é bem preservado e é mais um patrimônio mundial declarado pela UNESCO que precisa ser visitado se você estiver pela Toscana.

Volterra: A princípio a cidade não estava no nosso roteiro, mas recebemos uma dica que o por do sol do alto das muralhas de Volterra era único. E esta é a melhor parte da Toscana, as curtas distâncias entre as cidades. Estávamos em San Gimignano e Volterra está localizada em torno de 30km. E eu sou daquelas viajantes, que tem como lema: já que eu estou por aqui, porque não dar uma esticada para conhecer a próxima cidades. E Volterra não decepcionou. Uma cidade murada com castelos, praças, igrejas e 6 gigantes portões que dão acesso a esta joia medieval.

Montepulciano: No alto de uma colina o vilarejo possui ruas sinuosas, estreitas e uma arquitetura renascentista. E a sugestão é andar sem rumo, se perder pelas vielas e quando você estiver cansando, pare no elegante Café e Restaurante Poliziano. Inaugurado em 1868, este lugar histórico italiano tem um estilo Art Nouveau, e a decoração é surpreendente. Se você der sorte de conseguir uma mesinha na varanda, ai a experiência se torna ainda mais perfeita. Voltando ao início do texto, a Toscana é um destino categoria sonho, na minha opinião. A combinação de natureza, vinhos, vilarejos medievais, história, gastronomia e estradas cinematográficas é perfeita. E se não você não conseguir visitar todas as cidades, este será sempre um bom motivo para voltar a Toscana em uma próxima viagem.

